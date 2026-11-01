Manuel Lanzini apuntó contra el arbitraje de Vélez-San Lorenzo: “Buscaron mucho para anular el gol”

El jugador de Vélez Manuel Lanzini apuntó contra el arbitraje de Facundo Tello durante el empate 2-2 ante San Lorenzo en Liniers y expresó su enojo por dos goles anulados a su equipo y una jugada en la que desde el Fortín reclamaron una expulsión para Rodrigo Auzmendi. El encuentro dejó un fuerte malestar entre los locales, que habían conseguido una ventaja de dos tantos, pero sufrieron la igualdad sobre el final en un tramo decisivo del Clausura y de la pelea por la tabla anual.

“Convertimos dos tantos y los anularon. No sé qué es lo que fueron a ver. Buscaron mucho para anular el gol”, cuestionó después del partido sobre las decisiones arbitrales y agregó: “Contra esas cosas uno no puede hacer nada”.

El partido entre Vélez y San Lorenzo se disputó por la fecha 15 del Torneo Clausura JUAN MANUEL BAEZ

El mediocampista también defendió la campaña del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto. “Venimos haciendo un semestre bárbaro, y que te ganen con cosas que pasan afuera de la cancha, a uno lo llena de bronca. Lamentablemente, así es el fútbol argentino”, manifestó.

Una de las jugadas que concentraron las protestas ocurrió a los 53 minutos: Ronaldo Martínez convirtió el que habría sido el 3-1 para Vélez, pero el tanto fue invalidado por una infracción anterior de Lucas Robertone sobre Alexis Cuello. La acción se retrotrajo hasta una disputa en la que el delantero de San Lorenzo había punteado primero la pelota y recibió una plancha.

TRAS LA REVISIÓN, TELLO ANULÓ EL 3-1 DE VÉLEZ



El árbitro del encuentro anuló el gol de Ronaldo Martínez por una infracción previa de Robertone sobre Cuello.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2d60egI42F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

La anulación desató el enojo de los hermanos Barros Schelotto. Guillermo fue expulsado por Tello poco después de esa decisión, mientras que Gustavo recibió la tarjeta roja una vez terminado el encuentro tras un fuerte cruce con Miguel Savorani, el primer asistente, a quien el entrenador ya había señalado en la previa.

Otra situación que llevó al enojo de Vélez fue una infracción de Auzmendi. El delantero de San Lorenzo cubrió la posesión ante la marca de Robertone y, al extender su brazo, le pegó con el codo en su cara. El árbitro lo amonestó, pero desde el Fortín consideraron que debió haber sacado la tarjeta roja. Más tarde, el atacante volvió a cometer una falta y no recibió una amonestación.

El desarrollo del partido había alimentado la expectativa de un triunfo local. A los 22 minutos, Juan Policella desvió un centro de Mateo Pellegrini y abrió el marcador. Apenas tres minutos más tarde, el asistidor de la jugada anterior amplió la diferencia y puso a Vélez dos goles arriba.

La anulación de un tanto de Ronaldo Martínez desató las protestas del banco de Vélez JUAN MANUEL BAEZ

Sin embargo, San Lorenzo encontró una respuesta antes del descanso. A los 46 minutos, Cuello sacó un remate cruzado y convirtió el descuento. El Ciclón llegó así al entretiempo con una diferencia mínima, antes de que la anulación del tanto de Martínez sumara tensión al segundo tiempo. La igualdad se produjo sobre el cierre, a partir de una pelota parada. Un primer remate dio en el palo y Auzmendi aprovechó el rebote para empujar la pelota a la red.

El empate mantuvo al equipo de Liniers segundo en su grupo, detrás de Instituto, con el pase a los playoffs del Clausura asegurado. San Lorenzo continúa fuera de los puestos de clasificación y deberá buscar su lugar en los octavos de final en la última fecha.

La mayor preocupación de Vélez quedó en la tabla anual: terminó cuarto, en zona de Copa Sudamericana, detrás de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors. Con estos dos últimos todavía pendientes de jugar esta fecha, el resultado condicionó sus posibilidades de pelear por ese título.