Marc Cucurella, sin titubeos antes del partido España vs. Austria: “Prefiero jugar mal y ganar que jugar bien e irnos de vacaciones”

Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, habló en el centro de entrenamientos de la Roja a un día del partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Austria. Y fue tajante: “Prefiero jugar mal y ganar el partido, que jugar bien e irnos de vacaciones”, dijo ante la consulta sobre si el vigente campeón de Europa es capaz de ganar sin jugar tan bien.

“Hay días que no va a salir nuestro mejor fútbol, pero el equipo tiene que competir hasta el final. Lo más importante es que el equipo gane, pase de ronda. Al final, nadie se acordará si hemos jugado un partido o dos bien, si llegamos a ser campeones, que es lo más importante”, amplió Cucurella, que dejará Chelsea, de Inglaterra, y jugará en el Real Madrid desde la próxima temporada. “Las críticas son una cosa normal. Se tiene que hablar del tema”, concluyó, en relación a los cuestionamientos al juego de La Roja, que debutó en la Copa del Mundo con un decepcionante empate sin goles con Cabo Verde y que, hasta acá, no ha estado a la altura de las expectativas.

Marc Cucurella, en el medio de un ejercicio con pelota en el entrenamiento de España FREDERIC J. BROWN - AFP

De todas maneras, resaltó el buen Mundial que está haciendo la defensa española: no le convirtieron goles en ninguno de los tres partidos jugados. “Los grandes equipos son los que dominan en las dos áreas. Está claro que cuanto menos goles recibís, más probabilidad tenés de ganar y ojalá [podamos] seguir así, que siempre que hagamos una buena defensa estaremos más cerca de ganar el partido”, vaticinó.

“Mejor que nos pase en fase de grupos. Mañana van a ver una buena versión del equipo, vamos a hacer un gran partido”, adelantó el lateral zurdo, de 27 años. Además, contó sus sensaciones acerca de lo que le planteará Austria: “Es un equipo serio y organizado al que le gusta salir en transición. Los rivales hacen su partido. Nos proponen planes en los que no nos sentimos lo a gusto que queremos. Pero poco a poco estamos llegando a nuestro máximo nivel”, se esperanzó. Y añadió: “Tenemos que mover la pelota rápido que quizás es lo que nos ha faltado estos últimos partidos y, sobre todo, hacer un gran partido que es lo que todos queremos”.

Marc Cucurella bromea con Fabián Ruiz durante un entrenamiento de España Andre Penner - AP

“Ya llevamos tiempo aquí y nos adaptamos un poco. Todo el mundo tiene que viajar, todo el mundo ha jugado muchos partidos esta temporada. Con ilusión todo se olvida y mañana para nosotros es una final, el partido quizás más importante del año”, sentenció el lateral izquierdo español. Y habló de un nombre propio que puede ser decisivo para el equipo: Lamine Yamal. “Ojalá que pueda hacer un gran partido, nos ayude y que anote otro gol como el que hizo contra Arabia. Todo lo que sea recuperar compañeros y estar todos a nuestro máximo nivel es lo más importante”, aseguró Cucurella.

La última victoria en una instancia eliminatoria data de 2010

España saldrá al césped del estadio de Los Ángeles con un objetivo claro: dejar atrás una racha de ¡16 años! sin triunfos en una instancia eliminatoria de un Mundial. La última vez que la Roja ganó se consagró campeona: fue la final de Sudáfrica 2010, con el recordado gol de Andrés Iniesta ante Países Bajos. En Brasil 2014 fue eliminada en la fase de grupos, mientras que en Rusia 2018 y Qatar 2022 se volvió a casa en octavos de final. En 2018, ante el anfitrión y, cuatro años después, contra Marruecos, la revelación del Mundial pasado.

El gol a Holanda en la final de Sudáfrica 2010: el momento cumbre en la carrera de Iniesta Archivo

En este sentido, los penales pueden darle (o no) la clasificación a octavos de final en caso de empate. Por eso, el entrenador Luis de la Fuente programó una práctica que incluyó disparos desde los doce pasos. Aunque España querrá resolver el pleito por la vía rápida, siempre será mejor estar cubierto en caso de que la definición se demore: “Ayer estuvimos practicando y hoy creo que lo haremos un poco más. Hay que estar preparados para todo. Si estoy en la lista (de tiradores) estaré encantado de patear”, se entusiasmó Cucurella.

Pino: “Me pasó un camión por delante”

Yeremy Pino, por su parte, dio sus impresiones acerca de la lesión que sufrió en el partido con Uruguay, por la tercera fecha de la fase de grupos. En un video difundido por la Federación Española, el extremo del Crystal Palace inglés recordó la jugada con Rodrigo Bentancur, de la Celeste.

Yeremy Pino, en plena rehabilitación de su lesión clavicular tras el choque con Rodrigo Bentancur FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“No me esperaba que fuera tan agresivo el golpe. Él da un paso más fuerte para chocar y yo pienso en poner la mano y si hay ‘faltita’ me tiro, pero me pasó un camión por delante. En el suelo sentí que no podía más, sentía que algo dentro de mí estaba yendo mal. El doctor me dijo si podía aguantar, el entrenador también me lo pidió y el instinto me dijo: ‘Aguanto’”, relató Pino. Los médicos españoles temieron por una fractura de clavícula, que lo hubiera sacado de la Copa del Mundo. Finalmente, el diagnóstico fue de un esguince acromioclavicular.