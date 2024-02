escuchar

En un domingo muy especial, Marcelo Barovero regresó al Monumental. Fue en el empate 1 a 1 entre River y Banfield, equipo en el que defiende los tres palos actualmente. Pero fue particular porque volvió el día de su cumpleaños número 40 a un club en el que dejó una huella muy grande, y en el que es amado por todos sus hinchas, que así se lo hicieron sentir. Lo cierto es que cuando la pelota comenzó a rodar, Trapito fue la figura excluyente del partido.

PLAQUETA PARA TRAPITO 🧤🧤



Marcelo Barovero fue homenajeado por River en su regreso al Monumental #LPFxTNTSports pic.twitter.com/T94oywoEb0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 18, 2024

Cuando Barovero pisó el terreno de juego del estadio para realizar la entrada en calor, el público no demoró nada en comenzar a aplaudirlo y a corear su apodo: “Trapito, Trapito, Trapito”. El arquero, que disputó 168 partidos con la casaca del Millonario y ganó seis trofeos, ente ellos la Copa Libertadores de 2015, levantó sus brazos muy agradecido. Además, recibió una plaqueta por parte de la dirigencia de River. También se dio un sentido abrazo con Franco Armani antes de que empiece el partido. Lo mismo con Nacho Fernández, pero después del encuentro.

Una vez que comenzó a rodar la pelota, Barovero fue el encargado de sostener a Banfield. Sobre todo en los últimos 20 minutos del encuentro, con varias tapadas estupendas, que lo convirtieron en la figura. La más espectacular fue una que le sacó a Nacho Fernández cuando se jugaban 33 del segundo tiempo. Y tres minutos más tarde se lució ante el juvenil Agustín Ruberto. La única con la que no pudo fue el momento de la igualdad de River, con el cabezazo de Solari, pero Trapito se lució y se convirtió en figura justamente contras el equipo al que tantas alegrías le dio.

Las mejores tapadas de Barovero

¡¡IMPACTANTE!! Disfrutá de las mejores atajadas de Trapito Barovero en su regreso al Más Monumental de River, pero con los colores de Banfield. ¿Cuál te pareció la más espectacular? pic.twitter.com/NQ3mQ28cHw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2024

Cuando terminó el partido, habló sobre lo que fue su regreso al Monumental: “La verdad que es muy especial venir acá, sentir el cariño de la gente por eso estoy agradecido”. En el día de su cumpleaños, se notó un poco frustrado por el resultado: “Hicimos un buen partido, el cumpleaños es lindo, pero el resultado anímicamente te pega. Nos vamos con un poco de bronca, pero ahora voy a festejar con la familia”.

Además, se refirió a todos los lindos gestos que la gente de River tuvo con él durante la tarde: “Extrañaba esto de jugar acá, el reconocimiento de la gente, la canción que sonó cuando me fui del club, muchos recuerdos lindos. Ahora es una etapa diferente de mi carrera, todavía estoy con ganas y disfruto”.

Marcelo Barovero regresó al Monumental el día de su cumpleaños número 40 Walter Manuel Cortina

Por otra parte, habló de los compañeros con los que compartió grandes momentos en el club de Núñez: “Estoy agradecido a ese grupo de jugadores que me hizo feliz, que la pasamos bien, lo más gratificante es que la gente te reconozca, en su momento lo hicimos, logramos cosas estamos para darle alegrías. Ahora me toca con Banfield, ojalá podamos ganarle a Lanús”.

Por último mencionó cuáles fueron las atajadas más difíciles: “La primera del segundo tiempo, fue un puntinazo, no me la esperaba, puse justo el pie, esa fue complicada. La de Nacho Fernández también, que no sé cómo salió por arriba del travesaño. Hubo mucho trabajo, pero pude responder”, culminó.

"EXTRAÑABA MUCHO JUGAR ACÁ, ME EMOCIONÓ EL RECONOMIENTO DE LA GENTE, LA CANCIÓN QUE SONÓ CUANDO ME FUI, MUCHOS RECUERDOS LINDOS"



La palabra de Marcelo Barovero, la figura del partido en el empate de River vs. Banfield , tras su regreso al Monumental #LPFxTNTSports pic.twitter.com/KzrFcgwEP8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 19, 2024

De perfil bajo, amante de la vida tranquila, Barovero emigró de River a mediados de 2016, necesitado de un respiro de la presión del fútbol argentino y de la exigencia sin concesiones que imponía Gallardo. Pasó por México (Necaxa y Rayados, de Monterrey), por el ascenso de España (Burgos), volvió a México (Atlético San Luis) y a mediados de 2023 regresó a la Argentina. Banfield y Julio César Falcioni lo buscaron para que aportara su cuota de experiencia en el vestuario e hiciera la transición como suplente hasta la salida de Facundo Cambeses, transferido a Racing a principios de este año.

LA NACION