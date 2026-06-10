Lionel Messi rompió un récord de Ángel Labruna en la selección argentina y va por otros en el Mundial 2026

Tenía mucha razón el estadio Jordan-Hare, de Alabama, Estados Unidos, en exaltarse cada vez que la pantalla brindó la imagen de Lionel Messi en el banco de suplentes, durante el calentamiento y a la hora de ingresar al amistoso frente a Islandia, el último antes de que la selección argentina comience el Mundial 2026. En realidad, como sucede en cada estadio en el que el 10 está presente. En su primera jugada pagó la entrada de cada espectador y aportó su tanto en la goleada (3-0). No uno cualquiera: rompió un récord en la albiceleste de casi 69 años de duración.

A los 24 minutos del segundo tiempo, el capitán ingresó al encuentro en reemplazo de Giuliano Simeone. Dio unos pasos dentro del campo de juego, recibió un toque de Alexis Mac Allister y le filtró a Lautaro Martínez una pelota mágica que pasó entre la posición defensiva de tres islandeses, antes de que el reloj llegara al minuto 25. Lo dejó mano a mano, pero el arquero le hizo penal al Toro.

¡GOL, CAPITÁN! 🇦🇷⚽🔥



A los 26' del segundo tiempo, Lionel Messi anotó de penal el 2-0 de #Argentina ante #Islandia tras la falta de Elías Ólafsson sobre Lautaro Martínez. pic.twitter.com/Vy4MQc4vJA — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2026

Entonces, el estadio ya sabía lo que se vendría, sucedería eso por lo que habían asistido: el rosarino tomó la pelota y ejecutó desde los doce pasos, colocándola algo centrada pero lo suficientemente alta para superar el manotazo del arquero rival. Gol número 117 con la celeste y blanca para quien jugará su sexta Copa del Mundo, alejándose aún más como líder en la lista de goleadores históricos del combinado nacional, 63 tantos por encima de Gabriel Omar Batistuta, el segundo máximo artillero.

Sin embargo, la noticia pasó por otro lado. El aporte significó quebrar un récord que ostentaba el histórico Ángel Amadeo Labruna desde 1957. Se trata de haberse convertido anoche en el hombre más longevo en anotar con la camiseta argentina, ya que el recordado Angelito marcó su último gol el 7 de julio de 1957, ante Brasil y en el Maracanã, cuando tenía 38 años, nueve meses y ocho días. Messi cumplirá 39 dentro de dos semanas, en medio de la gran competición, lo que lo pone por encima en el registro.

🏆 #SelecciónMayor



🔝 Lionel #Messi sigue haciendo historia: llegó a 117 goles y se convirtió en el goleador más longevo de la Selección 🇦🇷



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Este jueves comienza una nueva edición del máximo certamen de selecciones y el ocho veces ganador del Balón de Oro, además de tener en la mira al alemán Miroslav Klose, el máximo goleador de los mundiales (16), del que está a cuatro goles de superarlo, puede aspirar también a batir otro récord nacional que se dirige, asimismo, por la línea de la edad.

Con solo convertir una vez ya se anotará como el futbolista argentino más veterano en inflar una red mundialista, un récord que ostenta alguien que anotó un solo gol en la cita máxima y ante la compañía del propio Lionel: Martín Palermo. Aquella anotación frente a Grecia, en Sudáfrica 2010, el Titán lo hizo con 36 años, siete meses y 15 días.

Lionel Messi, que no convirtió goles en Sudáfrica 2010, aquella noche ante Grecia remató al arco y Palermo aprovechó el rebote para su único gol mundialista: el 10 se le trepó con alegría. AFP

El capitán fue protagonista de una de las tantas preocupaciones de las últimas semanas (y días) con respecto a los jugadores afectados físicamente, por una molestia padecida en Inter Miami, pero en Alabama dejó en claro que se encuentra óptimo. Su figura le abrió la puerta a la goleada, ya que también fue clave en el tercer gol, conduciendo para que Rodrigo De Paul asistiera a Thiago Almada.

Tan vigente se presenta a sus casi 39 años que, al final del partido, se saludó con Daníel Gudjohnsen, hijo de Eiður Gudjohnsen, quien fuera compañero del argentino en Barcelona desde 2006 a 2009, conquistando juntos -por ejemplo- una de las cuatro Champions League que tiene en su vitrina personal.

¡EL TIEMPO PASA, LA MÍSTICA QUEDA! ⏳👑



🇮🇸 Eidur Guðjohnsen vio nacer futbolísticamente a Messi en el Barcelona.



🇦🇷 Hoy, su hijo Daníel se dio el lujo de enfrentar y abrazar al 10 en el #MundialEnDSPORTS.



Si pudieras abrazar a Leo como el islandés, ¿qué le dirías? pic.twitter.com/sgVVGkcBhz — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 10, 2026

El público volvió a rendirse a los pies de Lionel Messi, que a pesar del tiempo continúa regalando funciones inolvidables, sea el contexto que fuere. Llegó el momento de ese sexto Mundial para el que quería ir “día a día”, imponiendo la prudencia, justamente, por la edad: él sigue rompiendo números.