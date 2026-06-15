Marcelo Bielsa, ante su tercer Mundial, a los 70 años: “Es un placer participar en un torneo que reúne lo mejor”

Marcelo Bielsa se convertirá este lunes en el primer director técnico argentino en dirigir a tres selecciones de distinta nacionalidad en un Mundial. La primera experiencia fue la más traumática, con la eliminación de la Argentina en la etapa de grupos en 2002. En Chile es reconocido porque consiguió la clasificación después de 12 años, llegó hasta los octavos de final -derrota ante Brasil- en 2010 y dejó la base de un plantel que luego conquistó las copas América 2015 y 2016. “Tengo un recuerdo agradable de todo lo que viví en Sudáfrica. Todo lo que tenga que ver con Chile es un buen recuerdo para mí”, expresó anoche Bielsa.

Su último desafío es en Uruguay, que este lunes debutará ante Arabia Saudita, por el Grupo H, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde hace dos años disputó el primer partido por la Copa América con un 3-1 sobre Panamá. Dirigió su primer Mundial con 46 años y ahora lo hará con 70. No quiso entrar en similitudes: “Lo que sucedió en cada uno de esos mundiales impide las comparaciones. El fútbol del 2002 era uno, el del 2010 fue otro, y el de ahora también es distinto. Las diferencias son muy grandes, no puedo establecer una relación”.

Lo que se mantiene inalterable en Bielsa es la sensación que le genera participar en un Mundial: “Es un placer participar en un torneo que reúne a lo mejor del mundo”. El DT rosarino se mostró sereno y fue elíptico para demostrar un desacuerdo cuando le consultaron su opinión por las pausas de hidratación a mitad de cada tiempo: “Los motivos son muy claros, no es necesario que yo agregue opiniones que son unánimes”. Su alusión era que la interrupción obedece más a motivos comerciales, para que las televisiones emitan publicidad, que al propósito de beneficiar a los jugadores o mejorar los desarrollos de los partidos.

Bielsa, en el amistoso ante Inglaterra disputado en marzo Marc Atkins - Getty Images Europe

Consideró que Arabia Saudita tiene “individualidades de peso” y fue muy elogioso con España, otro rival del grupo: “Es de admirar el proceso que lleva adelante la selección española. Aparte de la calidad de sus jugadores está la belleza del juego. Tiene jugadores para los próximos 15 años. El estilo de juego es admirable. Por cada jugador detrás hay dos o tres como alternativas que permiten imaginar que la selección tiene el futuro asegurado".

No quiso adelantar la formación, pero dio a entender que es la que la prensa uruguaya viene adelantando en los últimos días: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Darwin Núñez, Federico Viñas y Maximiliano. Continúan en proceso de recuperación de lesiones Giorgian De Arrascaeta, Ronald Araujo y José María Giménez. Admitió responsabilidad en la lesión de Araujo durante una práctica de la selección; su hermano cuestionó al cuerpo técnico en las redes sociales. Bielsa expresó: “Araujo llegó con un problema muscular que no era serio. No se había lesionado en Barcelona en los seis meses anteriores. Si un jugador se desgarra entrenando, hay algo que está mal. Nos sentimos responsables”.

El arribo de la delegación charrúa a suelo estadounidense fue en medio del malestar y fastidio que le provocó el retraso en el vuelo que lo trajo desde la concentración en Cancún. La demora, de acuerdo con lo informado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue responsabilidad de la FIFA por problemas en la documentación del avión, lo cual obligó a un cambio de la aeronave. La planificación que tenía prevista el plantel se alteró por dos horas.

Federico Valverde, una de las mejores individualidades de Uruguay, será titular ante Arabia Saudita RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bielsa, junto al zaguero central José María Giménez, fue directo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale al estadio para brindar la conferencia de prensa que estipula la FIFA en el día previo a cada partido. Muchos recordaron las severas críticas que Bielsa le hizo a la organización estadounidense en la Copa América 2024, cuando varios jugadores se trenzaron a trompadas en la platea contra hinchas que habían agraviado a sus familiares.

Ahora, Bielsa dejó de lado el percance y se enfocó en el debut. Le restó importancia: “Lo del vuelo no nos genera ninguna complicación”. Más temprano, en la misma sala de prensa por la que pasó Bielsa, el entrenador de Arabia Saudita, Georgios Donis, se refirió a la preparación exprés que debió afrontar, ya que lleva menos de dos meses en el cargo: “He entrenado al plantel durante un total de 12 sesiones. Los días no fueron suficientes. Todo pasó muy rápido desde que llegamos y nos hicimos cargo. Yo ya conocía a los jugadores [dirigió equipos de la liga saudí en los últimos cinco años], pero conocer a los jugadores como rivales es una cosa, y entrenarlos es otra”.

Donis reemplazó al destituido Hervé Renard, que estuvo al frente de la selección de Arabia Saudita que venció a la Argentina en el debut en el Mundial 2022. Más allá del escaso tiempo de trabajo, Donis, nacido en Alemania y de nacionalidad griega, anticipó una propuesta ambiciosa de juego: “Nuestra filosofía es ser audaces, tener una identidad específica para salir a buscar lo que queremos lograr. No estamos aquí para preparar un equipo pasivo que se limite a esperar al rival para defender". En los tres amistosos que dirigió Donis, Arabia Saudita empató con Senegal (0-0), le ganó a Puerto Rico (3-0) y perdió ante Ecuador (2-1).