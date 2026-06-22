Marcelo Bielsa, tras otro resultado frustrante de Uruguay: “Empatamos dos partidos que eran ganables”

Uruguay tropezó con la piedra que no debía. Desde ahí se explican los dos semblantes tan marcados que exhibió Marcelo Bielsa durante los 90 minutos ante Cabo Verde, por la segunda fecha del grupo H del Mundial 2026.

Uno ocurrió cuando Agustín Canobbio marcó el gol que revirtió, sobre el cierre del primer tiempo, un trámite que había comenzado adverso, por lo que causó en el rosarino un grito fuerte de gol y el agite del puño a modo de festejo y alivio, siempre sentado en su tradicional heladerita; el otro, cuando sonó el silbatazo que indicó el final del pálido empate 2-2, poniéndose de pie y dirigiéndose hacia el vestuario con una caminata ligera, con vista hacia el césped, y sin acercarse a un saludo cordial con Bubista, entrenador rival.

Apenas, por protocolo, se detuvo ante el micrófono de la transmisión oficial para responder preguntas de forma simple: “El partido nos permitió marcar diferencias y, cuando cedimos el protagonismo, las diferencias se acortaron. Eso fue lo determinante para este resultado, lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival”, fue su análisis inmediato, a la espera de las respuestas mucho más completas que emite en sus conferencias de prensa.

"No hay dudas de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero hay que demostrarlo", sentenció Marcelo Bielsa, que expuso malestar por los goles recibidos, pero confía en hacerle frente a España. Rebecca Blackwell - AP

Allí, algo más frío dentro de la evidente bronca que sabe disimular, amplió los conceptos. Con una rápida conclusión: “Me parece que no hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo verde, pero eso hay que demostrarlo". Más adelante, ante una consulta referida a si deberá trabajar el aspecto anímico, profundizó por el mismo sentido: “Empatamos dos partidos que eran ganables. No hay dudas de que merecimos ganar los dos. Aun con los goles que recibimos, los deberíamos haber ganado".

Tras esa sentencia, comenzó el desglose de la paridad. “Nos costó. Tendría que referirme a los momentos del partido: los primeros 20 minutos, el cierre del primer tiempo y el comienzo del segundo, donde nos faltó ese instinto de no solo tener la pelota sino también dañar al rival. Esa era la ocasión para marcar verdaderas diferencias, fue el momento decisivo del partido: el mensaje que dio el rival fue ‘tengan la pelota y evitamos el tercer gol’. No creamos peligro en ese tiempo y recibimos un gol", inició. Siendo justo con las sensaciones finales: ”A partir de ahí, siempre hay unos minutos de confusión. En el cierre del partido conseguimos, con una búsqueda insistente, creamos tres situaciones de gol, pero también podríamos haber recibido otros“.

Con semblante intranquilo vivió Marcelo Bielsa el empate que su combinado lamenta ante Cabo Verde, un rival con el que no debía tropezar. LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuando lo interrogaron por los cambios que se guardó (hizo tres de cinco posibles) y el momento en que los hizo, a falta de veinte minutos para el final, discrepó: “Fui respondiendo a los momentos del partido con las modificaciones que creí necesarias. Probablemente, lo que se puede percibir es que no generaron cambios importantes en el comportamiento colectivo. Y también me da la sensación de que, en un partido en el que la parte ofensiva era la que había que resolver, la entrada de Brian [Rodríguez], Darwin Núñez y De La Cruz apostaban a resolver el déficit de llegadas y pueden interpretarse como tardías. No estoy seguro de que sea así”.

A propósito del exRiver, justificó el motivo por el que no juega más minutos: “Yo no puedo decir si puede jugar 45 minutos, menos o un partido completo. Hizo muchos esfuerzos para resolver su llegada al Mundial con muy pocos minutos en el primer semestre en Flamengo. Yo, finalmente, no le otorgué la posibilidad de mostrar la cantidad de minutos que puede absorver: lo fui ubicando a las necesidades que me planteó el juego“. Ligado al estado físico, ya descartó a dos jugadores para el crucial duelo ante España: ”Ni [Giorgian] de Arrascaeta ni [Ronald] Araújo tienen chances de jugar".

URUGUAY CABO VERDE

Respecto a semejante cotejo, en el que ganar es prácticamente una obligación para no mirar de reojo el resultado entre Arabia Saudita y Cabo Verde, lo considera “un desafío muy grande para todos nosotros”, pero en el cual se tiene confianza. “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganarles. Soy el responsable de que Uruguay no haya conseguido más puntos que dos sobre seis posibles. Y el equipo en general tiene la alternativa de mejorar la imagen ante un gran rival. De ninguna manera creo que no podamos afrontar el partido con aspiraciones”.

Por último, lamentó los errores en los goles, pero aseguró que sus correcciones “no merecen recetas mágicas”. “Pagamos un precio muy caro por ellos. Cuesta muchísimo conseguir un gol y recibir dos como los que recibimos ayuda a que un equipo que tiene menos recursos que Uruguay, desde mi punto de vista, diga presente en el partido”.