Luego de la goleada por 5-0 frente a Stoke, Marcelo Bielsa celebró el rendimiento de su equipo.

9 de julio de 2020 • 17:40

Medido como siempre y sin dejar frases rimbombantes, Marcelo Bielsa , entrenador de Leeds, se alegró por el 5-0 de su equipo frente a Stoke este jueves, pero aclaró que "cada partido es una historia nueva". Si bien su equipo no depende de nadie para ascender a la Premier League y le bastarán siete puntos sobre los 12 que restan para conseguir el objetivo, el DT rosarino destacó que "en la Championship todos los partidos son difíciles . Ya sea de local o de visitante, que disputen espacios en la parte superior o inferior de la tabla. Es muy difícil imaginar un partido sencillo , porque no los hay".

"Lo que sucede en el partido anterior no es definitorio. La confianza y la seguridad no están directamente relacionadas con el último resultado", dijo el rosarino en relación a la influencia de un resultado en el siguiente. El Loco respondió así ante la consulta sobre si el nivel exhibido ante Stoke era una señal de cara a la resolución del torneo. El domingo (9.30 de la mañana, hora argentina), Leeds se medirá con Swansea City. Los galeses son rivales de riesgo, ya que se encuentran en el séptimo puesto de la tabla, a las puertas de los playoffs por el tercer ascenso.

Como hoy, Leeds volverá a jugar en el último turno de la fecha, y sabiendo los resultados de sus competidores en la parte alta de la tabla: West Bromwich Albion (segundo, a un punto) y Brentford (tercero, a seis). Al ser consultado sobre si eso implica una obligación extra para sus jugadores, Bielsa respondió: "No creo que haya más presión. Jugando antes o después, la necesidad de ganar es la misma. Conocer los resultados de los otros partidos no nos libera de la necesidad de ganar los nuestros".

El resumen de Leeds 5 vs. Stoke 0

El entrenador de Leeds también se refirió al partido de hoy en Elland Road, que terminó con una goleada, pero que en la cancha, a su criterio, no hubo tal distancia entre su equipo y Stoke City. "Fue una diferencia exagerada", opinó Bielsa. Y agregó: "No fue un partido para que hubiera tantos goles de diferencia entre los dos equipos". De todas maneras, y pese a la tranquilidad en el marcador final, el ex entrenador del seleccionado argentino admitió que no puede disfrutar desde el banco de suplentes: "Esa no es exactamente la palabra. Me pareció un rendimiento positivo y el entrenador siempre valora cuando el equipo produce rendimientos positivos", opinó Bielsa.

El director técnico, que acaba de cumplir 30 años de carrera (se hizo cargo de Newell´s Old Boys el 1 de julio de 1990), también se refirió a los dos futbolistas que mejor rindieron en la paliza a Stoke: el portugués Helder Costa y el español Pablo Hernández. "Helder fue desequilibrante, marcó diferencias, tuvo capacidad individual de desequilibrio. Eso siempre enriquece el ataque del equipo", dijo sobre el primero, quien acaba de firmar un contrato de cuatro años luego de que Leeds transformara su cesión en pase definitivo tras pagar cerca de 20 millones de dólares a Wolverhampton.

Klich anota de penal el primer gol de Leeds ante Stoke

"Pablo Hernández puede adaptarse a cualquier partido. Si el equipo rival defiende lejos de su arco, él sabe cómo aprovechar eso. Y si el equipo reduce los espacios y defiende cerca de su área, él tiene buen pase final", precisó Bielsa en relación al español de 35 años. Su rendimiento (en los primeros 27 minutos, luego de haber ingresado en el entretiempo, había anotado un gol y brindado una asistencia) hizo que el entrenador argentino fuera consultado sobre el regreso del ex futbolista de Valencia a la titularidad. "No creo que sea muy diferente que empiece a que ingrese. Está claro que hay que repartir un poco los minutos entre varios jugadores en una misma posición. Pablo es muy importante cada vez que participa", lo elogió Bielsa.

Hernández anotó su séptimo gol de la temporada y es el cerebro de Leeds, que sueña con regresar a la Premier League 16 años después de haberla dejado. Y con un argentino en el banco de suplentes. Un tal Marcelo Bielsa.