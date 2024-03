Amistosos internacionales: a Bielsa le llamó la atención Nicolás Fonseca antes de que llegara a River

Escuchar

Marcelo Bielsa considera que sus nueve meses de gestión en Uruguay, con todos los intervalos de inactividad que afectan a los seleccionados, son insuficientes para hacer un primer balance. “Todavía no tuve tiempo de transmitir las ideas que me representan como entrenador. No puedo decir que haya tenido tanta influencia. Van recién seis partidos de las eliminatorias. Creo que después de la Copa América se podrá hacer una evaluación más sustancial”, expresó el entrenador argentino.

Al mando del Loco, las cuentas le están saliendo muy bien al equipo charrúa en las eliminatorias para el Mundial 2026, en las que ocupa el segundo lugar, con resonantes triunfos ante la Argentina, en la Bombonera, y Brasil. La dinámica positiva se torció en el Preolímpico, donde el Sub 23 que estuvo a su cargo no consiguió la clasificación a los Juegos de París. “El Preolímpico dejó resultados insatisfactorios, pero sensaciones individuales positivas. En ese sentido quise expresarme con las citaciones de Randall Rodríguez, Marichal y Luciano Rodríguez para esta gira”, agregó.

Bielsa le da indicaciones a Valverde; también entrará Nández; la cantidad de cambios motivó el enojo del Loco ANDER GILLENEA - AFP

Uruguay enfrentará este martes a Costa de Marfil, reciente campeón de la Copa Africana de Naciones, en el segundo amistoso en las fechas FIFA reservada para los seleccionados. En el cotejo anterior, el último sábado, la Celeste, con una formación sin varios de los titulares habituales, empató 1-1 ante Euskadi (representativo vasco). Fue el regreso de Bielsa al estadio San Mamés y a Bilbao, donde entre 2011 y 2013 dirigió al Athletic, al que llevó a dos finales, de la Europa League y la Copa del Rey, ambas perdidas por goleada frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone y el Barcelona de Pep Guardiola, respectivamente.

La estancia durante un par de días en Bilbao alcanzó para exponer públicamente los diferentes estados de ánimo de Bielsa, como lo hizo como cuando entrenó al Bilbao durante dos años. De aquella época, el hincha le reconoció su ambiciosa propuesta de juego, le fue tomando cariño al personaje, al tiempo que el Loco ponderaba la pasión por el fútbol y la manera de conducirse por la vida de los vascos. Después llegaron los episodios volcánicos, la pelea de Bielsa con los encargados de las refacciones en el predio de entrenamiento y un desgaste con los dirigentes que llevó a que no le ofrecieran la renovación del contrato.

Mikel Vesga y Matias Vecino, en una disputa aérea en el amistoso Euskadi 1-Uruguay 1 ANDER GILLENEA - AFP

“Lo que Athletic Bilbao significa queda impreso en la piel y en el corazón de quienes pasaron por ahí. Me llena de nostalgia. Después de haberme ido reflexioné sobre que debería haber hecho algo más para quedarme más tiempo”, expresó recientemente el rosarino, que volvió a alabar las características del fútbol vasco y el respeto de su gente por las normas civiles. Señaló a uno de sus exjugadores, Óscar De Marcos, por su “calidad humana y conducta admirable, como pocos que me tocó entrenar”.

El clima de afectuoso reencuentro se quebró durante el partido con Euskadi, cuando Bielsa se enojó con su colega del país vasco, Jagoba Arrasate. Al ser un amistoso clase B, ya que Euskadi no es un seleccionado afiliado a la FIFA, se permiten más de seis cambios, siempre que haya un acuerdo entre ambos equipos. Según Arrasate, había conformidad entre las dos delegaciones para realizar más de seis variantes (hizo nueve modificaciones). Por eso se sorprendió cuando Bielsa le manifestó su enojo desde la zona técnica: “Hagan lo que quieran. Dijimos que eran cinco los cambios, ya hiciste los cinco. ¿Querés hacer un sexto? Hacelo, pero era el límite”.

El fastidio no se le pasó rápido a Bielsa porque no asistió a la conferencia de prensa. Uruguay siguió viaje a Lens, Francia, donde este martes enfrentará a Costa de Marfil, que iba a ser rival de la Argentina en esta fecha FIFA, hasta que China se bajó como sede y el seleccionado africano no llegaba a completar los visados para jugar en los Estados Unidos.

Nicolás Fonseca va al cruce de un rival durante su debut en Uruguay ante Euskadi ANDER GILLENEA - AFP

Nicolás Fonseca fue uno de los tres jugadores que debutaron contra Euskadi. El volante, cuya incorporación a River causó extrañeza en un primer momento, venía siendo seguido por Bielsa, que le hizo un reconocimiento especial: “A Fonseca lo vi a fin del año pasado, en Wanderers, me llamó mucho la atención, al igual que en sus primeros partidos en River. El fútbol uruguayo se puede ilusionar con este jugador”. Hace unos días, en el canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Fonseca comentó que pagó “con gusto” la multa que le impusieron sus compañeros de River por haber atendido mientras almorzaban en la concentración el llamado en el que le notificaban la convocatoria.

Bielsa liberó a Ronald Araujo, que ya volvió a Barcelona por precaución física, y a Matías Vecino, Facundo Torres, Rodrigo Zalazar y Bruno Méndez, quienes ya fueron evaluados ante Euskadi. En su llegada a Francia, Bielsa se encontró con el elogio del director técnico de Costa de Marfil, Emerse Faé: “En este momento, Uruguay es el mejor seleccionado de América del Sur. Uruguay juega como lo hacía Olympique de Marsella cuando estaba Bielsa. Es un equipo agresivo, con un juego muy intenso, rápido en la presión para recuperar la pelota. Aunque Bielsa no hace mucho que lo dirige, se nota que es un equipo de él”.

