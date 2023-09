escuchar

Lille, FRANCIA.- El Lille fue condenado este viernes por el tribunal de apelación de Douai (norte de Francia) a pagar dos millones de euros (2,12 millones de dólares) a su antiguo entrenador Marcelo Bielsa, despedido en 2017, debido a una “cláusula paracaídas” que lo protegía en caso de despido. ”El Losc fue condenado a pagar dos millones de euros” de los 19 que reclamaba Bielsa, indicó a la AFP Benjamin Cabagno, abogado del entrenador, una cantidad confirmada por Bertrand Wambeke, consejero del club de la primera división francesa.

Ambas partes ya recibieron la notificación de la decisión. “Desde un punto de vista del tribunal laboral, hemos ganado”, añadió Wambeke, “porque el tribunal de apelación ha confirmado la falta grave”, señalada por el club para justificar el despido. En primera instancia, en julio de 2021, el tribunal laboral de Lille había rechazado todas las demandas del técnico argentino de 68 años, despedido por falta grave del Lille en diciembre de 2017.

Tiempos mejores: Bielsa y los dirigentes de Lille, en el momento de su presentación

Fichado tras la compra del club del norte de Francia por parte del empresario Gerard Lopez a comienzos de 2017, Bielsa tenía como objetivo “cambiar la dimensión” del equipo, pero fue despedido tras 13 partidos, con el conjunto en la penúltima posición de la Ligue 1. El tribunal de apelación consideró que el precontrato firmado entre el club y el entrenador el 14 de febrero de 2017, y el enviado para la homologación a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) el 1 de julio eran “los dos válidos”, precisó a la AFP Wambeke.

El precontrato, al contrario que el posterior contrato, incluía una cláusula “paracaídas” que estipulaba que “si el club decidía por cualquier motivo despedir al técnico de sus funciones” tenía que “compensarlo mediante el pago de todas las cantidades indicadas”. El tribunal de apelación redujo el monto de esta cláusula a la baja, evaluando los prejuicios sufridos por Bielsa en dos millones de euros, una suma “decepcionante” para Cabagno.

Bielsa actualmente dirige a la selección de Uruguay. En Lille había mostrado “agresividad y denigración” hacia algunos de sus colegas en el club, incluso “insubordinación” hacia Luis Campos, entonces consejero del presidente Gerard Lopez, aseguró Wambeke antes de la decisión del tribunal. Desde que tomó la decisión de despedirlo, el club puso en marcha una estrategia para evitar la indemnización que figuraba en ese precontrato. Lille culpó a Bielsa de todo y lo presentó como el responsable único del descalabro deportivo. Lo acusó de ‘negligente’ para ahorrarse esos 19 millones de euros. Y se filtraron bajezas tales como subrayar que a Bielsa se le había escapado la disciplina del grupo y rechazaba la modalidad de las multas para intentar reeducarlo.

Bielsa se fue de Lille apenas tres meses después de haber asumido como DT LOSC

Campos estaba en descuerdo con algunos manejos unipersonales de Bielsa. Y los reproches arreciaron. El entrenador confiaba en la autogestión y los dirigentes le reprochaban que, en la crisis futbolística, no aceptara un diálogo más fluido. El trabajo conjunto requiere un mínimo de confianza que estaba en jaque. Bielsa es muy vulnerable a la falta de respeto. Él había perdido la confianza en los dirigentes. Y ellos en él, también. El tironeo se agravaba a medida que se encadenaban derrotas.

Siempre con su feroz autocrítica, Bielsa nunca se hizo el distraído ante la pobre campaña que hundió al equipo a la 19° posición. Públicamente una y otra vez asumió todas las responsabilidades. A diferencia de otras ocasiones, el hombre de hielo se permitió disentir fuertemente con los medios y varias conferencias se volvieron un campo de batalla.

El presidente de Lille, Gerard López, calificó como “fracaso” el proceso de Bielsa, a quien echaron del club a fines de noviembre de aquel año. “Hay que admitir que la colaboración del Lille y Marcelo Bielsa fue un fracaso. Aunque muchos, yo el primero, considerábamos que su llegada era muy prometedora, es obligatorio constatar que no funcionó”, apuntó Lopez en ese momento. “Asumo mi parte de responsabilidad, pero no me arrepiento, tampoco serviría de nada”, agregó. Bielsa dejó el club con tres triunfos, tres empates y siete derrotas; 12 goles a favor y 19 en contra. Además, el equipo estaba en zona de descenso en ese momento, aunque luego logró salir adelante.

Gerard López, dueño de Lille en aquel momento, evaluó el paso de Bielsa como un fracaso

Con información de la agencia AFP

LA NACION