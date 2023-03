¿Marcelo Bielsa a Uruguay? Hay gestiones para que el Loco asuma en el seleccionado charrúa

escuchar

Además de haber comprado una propiedad en Montevideo y de dar paseos periódicos por la Rambla, donde recibe el reconocimiento de la gente, Marcelo Bielsa puede profundizar su vínculo con Uruguay con un posible nombramiento para dirigir al seleccionado charrúa. Las gestiones avanzadas fueron adelantadas por medios argentinos, mientras que en Uruguay se mantiene la cautela, ya que el presidente de la Asociación de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, es partidario de renovar el contrato de Diego Alonso, desvinculado tras el Mundial de Qatar, en el que la Celeste quedó eliminada en la etapa de grupos.

De llegarse a un acuerdo, Bielsa firmaría hasta el final de las eliminatorias, con una extensión automática si consigue la clasificación al Mundial 2026. Radio Universal, de Montevideo, informó el interés de Uruguay y que ya hubo un acercamiento, pero que las diferencias económicas son importantes, y que debería mediar una rebaja del técnico en sus pretensiones para firmar.

El Loco está inactivo desde hace más de un año, cuando fue despedido de Leeds luego de una serie de cinco derrotas. A principios de este año fue contactado por Everton, de la Premier League, que estaba en puesto de descenso, pero no hubo entendimiento porque el entrenador pretendía hacer primero un trabajo con la categoría Sub 21 y asumir en la primera división en la próxima temporada.

Bielsa, durante una charla que dio en Polonia, donde analizó al seleccionado de ese país, antes del Mundial de Qatar @LeedsARG_

En las últimas horas, André Gignac, delantero de Tigres de México, le recomendó a los dirigentes la contratación de Bielsa. El francés lo conoce por haber estado a sus órdenes en Olympique Marsella.

Durante los recientes amistosos ante Japón (1-1) y Corea del Sur (2-1), Uruguay fue dirigido de manera interina por Marcelo Broli, que está a cargo del Sub-20.

La designación de un nuevo entrenador en Uruguay se demoró por las trabas políticas para que Ignacio Alonso siguiera al frente de la AUF. El dirigente se había presentado para un nuevo mandato para unas elecciones que fueron impugnadas por la oposición de Peñarol, que finalmente no tiene representantes dentro la AUF.

Alonso no quiso avanzar en gestiones hasta que no fuera confirmado en el cargo, como finalmente ocurrió. El presidente está a favor de la continuidad de Diego Alonso, que tiene muy poco consenso público por los planteos de la Celeste en el Mundial y porque no dio explicaciones desde que volvió de Qatar.

Marcelo Bielsa, cuando explicó su proyecto para el Athletic Bilbao, acompañando a un candidato a presidente que finalmente no ganó las elecciones

El 10 de marzo, el dirigente había dicho sobre Diego Alonso: “Sigue teniendo fuerza. Cuando fue designado, claramente fue nuestro candidato. Y hoy sigue siendo mi candidato número uno. También es el candidato de Giordano (Secretario Técnico de la Selección), que presentó un informe en diciembre sobre la gestión de Alonso y realmente fue positivo. Seguimos teniendo en él la confianza que manejamos en diciembre, eso no cambió”.

La resistencia a Diego Alonso está en los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo de la AUF, donde en las últimas horas fueron ofrecidos otros dos entrenadores argentinos: Gustavo Alfaro y Jorge Sampaoli.

Tras desvincularse de Leeds, Bielsa acompañó en junio de 2022 la candidatura de Iñaki Arechabaleta a la presidencia del Atlhetic Bilbao, al que dirigió entre 2011 y 2013. Finalmente, en las elecciones triunfó Jon Uriarte, que eligió a Ernesto Valverde para la dirección técnica. En su tiempo de inactividad, dio charlas en Coverciano, el prestigioso centro italiano de formación de directores técnicos, y en Varsovia, donde antes del Mundial expuso sobre el seleccionado de Polonia, que fue rival de la Argentina en Qatar.

En las últimas horas, Bielsa llegó a un acuerdo económico con Olympique Marsella, donde estuvo entre 2014 y 2015, por una deuda de tres millones de euros que el DT argentino había judicializado.

LA NACION