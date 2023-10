escuchar

La base de sustentación de Marcelo Bielsa al frente de Uruguay reforzó sus cimientos con un triunfo ante Brasil por las eliminatorias que se hizo esperar más de 22 años. El 2-0 en el Centenario de Montevideo provocó tanta euforia por lo conseguido como expectativa por lo que viene, nada menos que el clásico rioplatense frente a la Argentina, el 16 de noviembre, en principio en el estadio Mario Kempes, de Córdoba, de acuerdo con lo anunciado por la Conmebol, ya que el Monumental albergará días antes un recital y no se quieren correr riesgos con el estado del campo de juego.

Hasta Bielsa reconoció que la victoria frente a Brasil no fue una más. “Por supuesto que este triunfo fue distinto al anterior (ante Chile). Jugar contra Brasil supone una dificultad añadida. De las cuatro fechas que disputamos, éste fue el punto más alto. Fue una alegría muy grande”, expresó el Loco, con un tono de voz mesurado.

Mientras en Uruguay se venía debatiendo si el estilo futbolístico de Bielsa es lo más adecuado para la idiosincrasia charrúa, el rendimiento ante Brasil respondió al ADN histórico de Uruguay: lucha, pierna firme, pleno aprovechamiento de las oportunidades -Darwin Núñez, con un gol y una asistencia fue un émulo de Luis Suárez o Cavani- y un solvente repliegue para defender la ventaja.

Consultado por este tema, el DT rosarino no renegó del legado que recibió: “La idiosincrasia o el modelo futbolístico de un país es algo muy importante. No se debe ignorar porque el estilo se transmite de una generación a otra. En un fútbol con tanta riqueza como el uruguayo, lo peor que se podría hacer es no mirar hacia atrás ni valorar los procedimientos. Después están los matices, las características de los jugadores, lo que se puede intentar hacer a partir de ellos. Para mí, nunca debe ignorarse la marca registrada de un país. Uruguay la tiene y hay que construir a partir de eso”.

Bielsa lleva adelante una renovación que prescinde de los dos máximos goleadores de la historia de Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani, jugadores que son reclamados por algunos sectores del ambiente futbolístico charrúa. Sobre este desafío, el entrenador respondió: “Nunca es sencillo conformar un equipo con jugadores diferentes a los que lo hicieron exitosamente durante una década. Hay jugadores del actual plantel que han sido modelados por aquellos que dejaron de estar. Escucho el respeto y la gratitud con las que los jugadores hablan de los que ya no están. Ronald Araújo, Valverde y otros jóvenes son producto de una formación invisible, pero muy rica que hicieron los mayores sobre los más chicos”.

Brasil solo contabilizó un remate al arco en los 90 minutos: un tiro libre de Rodrygo que dio en el travesaño. La solidez y el compromiso defensivo fueron un motivo de orgullo para los hinchas y también para Bielsa: “Tengo un sentimiento de agradecimiento hacia los jugadores. Todos vimos cómo lucharon, buscaron y protegieron el resultado. Estoy muy agradecido por la alegría que nos dieron a todos. Defensivamente hicimos un buen partido. No es sencillo evitar situaciones de peligro ante los atacantes que tiene Brasil. Cuando entró Richarlison -por el lesionado Neymar- pasaron a jugar con dos centro-atacantes, con Richarlison y Gabriel Jesús, por eso retrocedió Ugarte, más cerca de los zagueros centrales, para que no quedara por delante de ellos dos”.

Bielsa tiene algo menos de un mes para diagramar la estrategia contra la Argentina, seleccionado al que dirigió entre 1998 y 2004, y al que enfrentó en dos oportunidades cuando estuvo al mando de Chile. Sin un dudas, un partido especial para el rosarino, que abundó en elogios para el equipo de Lionel Scaloni, aun sin hacer nombres propios: “La Argentina está dentro de un ciclo brillante, no solo en los resultados, por ser campeón del mundo, sino también en la vigencia del apetito por seguir ganando, por el tipo de fútbol que construye y el recambio que está instrumentando. Todas esas cosas siempre agigantan la dimensión de una potencia. Por más que yo sea argentino, y no está bien que lo diga, es un ciclo lleno de virtudes”.

Más allá de los aspectos positivos del 2-0 sobre Brasil, para Bielsa quedaron cuestiones a mejorar en función de lo que propondrá la Argentina, conjunto dominante de los partidos: “Compartimos mucho la pelota con Brasil, en el primer tiempo ellos circularon con alguna facilidad y nos costaba presionar. Me hubiera gustado aumentar la cantidad de recuperaciones en campo rival, no las tuvimos. A nosotros nos resulta más sencillo atacar cuando conseguimos que la recuperación de la pelota sea en posiciones altas del campo. Debemos conseguir quitarle más rápido la pelota al rival”.

Como conductor de Chile, Bielsa enfrentó a la Argentina en dos oportunidades, con resultados opuestos, por las eliminatorias para el Mundial 2010. En octubre de 2007, dos goles de tiro libre de Juan Román Riquelme en el Monumental le dieron el triunfo por 2-0 a la Argentina. Muy distinta fue la historia al año siguiente, en Santiago. El 1-0 de Chile, con gol de Fabián Orellana, desencadenó la renuncia de Alfio Basile, con el trasfondo de la distante relación que mantenía con Lionel Messi y Sergio Agüero, que por entonces tenían poco más de 20 años. En lugar del “Coco” asumió Diego Maradona.

Bielsa, que nunca dirigió a Messi, lo enfrentó en aquellos dos encuentros. También lo hizo cuando dirigía a Athletic Bilbao en los cotejos contra Barcelona. Hace poco, consultado por lo que le generaba que Messi haya sido campeón del mundo, expresó: “La recompensa que Messi obtuvo está vinculada con su pasión, paciencia y aguante, y a sus recursos, obviamente, que son extraordinarios. En el Mundial tuvo un estado de gracia mental, porque el estado de gracia con los pies lo tiene siempre”.

