Nicolás Fonseca disfruta de un momento personal radiante. El mediocampista uruguayo de 25 años es una de las piezas del River dirigido por Martín Demichelis y, además, acaba de ser citado por primera vez al seleccionado mayor de su país que conduce Marcelo Bielsa . El hijo del exatacante Daniel Fonseca integra el plantel charrúa que, durante esta fecha FIFA, se medirá con el combinado de Euskadi (el sábado, en el estadio de San Mamés, de Bilbao) y ante Costa de Marfil (el martes próximo, en Lens).

Fonseca, volante central que en realidad nació en Nápoles, se sumó a River en enero pasado proveniente de Montevideo Wanderers y, poco a poco, se va adaptando al mundo millonario. Su tarea en el club de Núñez le permitió tener “más vidriera”, como él mismo indicó, y fue convocado por primera vez a la selección uruguaya para estos partidos amistosos. Claro que ese momento en el que lo notificaron, cargado de emoción, tuvo una curiosidad particularidad que él mismo contó.

🆕 𝑳𝒐𝒔 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐𝒔



Qué bien les queda el celeste. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/VfuEfLRvaZ — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 19, 2024

“Estaba almorzando y me sonaba el teléfono... te dan multa si sacás el teléfono ahí en River. Saco el teléfono y ya todos me miraban: ‘Multa, multa, multa’. Y ahí me levanté, fui a hablar con el capitán (Franco Armani), le dije que era el de la selección, le pregunté si podía contestar, me dijo que sí. Y me dieron la noticia. Enseguida llamé a mi familia... mucha felicidad, lágrimas de alegría. Fue un lindo momento”, confesó Fonseca en AUF TV, la plataforma de contenidos oficial del fútbol uruguayo.

Pese a que se justificaba romper las reglas de convivencia del equipo para responder al llamado telefónico, ¿Fonseca habrá tenido que pagar la multa impuesta por el plantel de River? Él mismo lo confirmó, entre risas: “Me la hicieron pagar, pero valió la pena...”.

💬 “𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐨”



Primera convocatoria para Nico Fonseca y primera nota como jugador de Selección.



📲 https://t.co/qVMBrYJR1J y Youtube#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/EO0UIRNXFd — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 19, 2024

El futbolista añadió: “Estoy muy agradecido a todos compañeros, al cuerpo técnico, a los dirigentes, porque obviamente jugar en River te da una vidriera distinta. Se dio todo muy rápido. Saber que uno está en el radar (de la selección) es un orgullo, así que lo vivo con ilusión, felicidad y trabajando día a día para poder estar”. Fonseca, Ignacio Laquintana (Bragantino) y Nicolás Marichal (Dinamo de Moscú) son los “nuevos” del seleccionado que conduce el Loco Bielsa, en el que Nicolás De la Cruz (exRiver, actualmente en Flamengo) sigue siendo uno de los referentes.

Es un momento especial para la familia Fonseca. Porque Matías, de 23 años, delantero de Montevideo Wanderers y hermano de Nicolás, también fue convocado al seleccionado uruguayo, pero a la categoría Sub 23. “Todo el tiempo hablo con mi hermano. Y con esto de la selección estamos muy felices. Yo lo estoy viviendo en primera persona y ojalá algún día podamos estar los dos juntos acá (en la selección mayor), apuntó el futbolista de River, que retornará al plantel que dirige Demichelis inmediatamente después de los amistosos de Uruguay en Europa.

Fonseca mide 1,83 metros y pesa 75 kilos. En agosto del año pasado superó la revisión médica y firmó un contrato con River por tres temporadas y media. El buen vínculo que hay entre Daniel, padre y representante del jugador, y Enzo Francescoli terminó de decantar la negociación: además de haber jugado juntos en el recordado Cagliari de comienzos de los ‘90, ambos fueron representados por Paco Casal, mano derecha y amigo íntimo del secretario técnico de River. Nicolás se sumó recién al conjunto millonario en enero pasado y ya lleva nueve partidos disputados en la temporada.

