Marcelo Gallardo: del “nunca nadie me llamó para ser DT de la selección argentina” a las chicanas y las respuestas a Riquelme

Marcelo Gallardo, DT de River, no suele hablar seguido, pero cada vez que lo hace deja un mensaje que invita a la reflexión. En este caso, se refirió además a un tema del que pocas veces se refiere (la selección Argentina) y también sobre los dichos de Juan Román Riquelme, que en la semana lo mencionó en una entrevista que realizó en su rol de vicepresidente de Boca.

“Estar en River necesita mi máxima energía y responsabilidad. Si no la puedo entregar, no estaría. Quizás, me puedo quedar a vivir por el reconocimiento de la gente, los jugadores y el dirigente. Pero no lo voy a hacer si no estoy preparado para responder”, comenzó diciendo en la entrevista que le dio a ESPN. Y sobre su futuro como entrenador en celeste y blanco, comentó: “Me encantaría dirigir la selección y estoy preparado por lo que viví en River. Pero debe haber un deseo de ambas partes y te tienen que buscar para presentarte un plan y un proyecto. Debe haber gente preparada y una idea. No que te llamen para tapar un agujero”.

Marcelo Gallardo es feliz en River

Lo que sorprendió es que, siendo uno de los entrenadores argentinos más codiciados, desde la AFA nunca haya habido un llamado para conversar sobre sus intenciones: “Nunca nadie me llamó para dirigir la selección argentina. Escuché mucho que dicen que me la ofrecieron y la rechacé. Es mentira. Imagino que no coincidíamos con los tiempos, pero nunca nadie se comunicó conmigo. Sé que en algún momento voy a poder hacerlo”. Vale recordar que el 18 de enero, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, al ser consultado por la posibilidad de que Gallardo sea el DT de la selección, manifestó: “Es el mejor técnico del fútbol argentino. Cuando se ve la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca, uno se da cuenta quién lo ganó, en qué momento y con qué acción. Pero soy respetuoso con la decisión de cada uno. La selección tiene un entrenador, pero cuando la selección nacional busque técnico hay que sentarse con Gallardo y con Simeone. Yo no tengo problemas en sentarme a hablar. Las charlas enriquecen”.

De todas formas, en su diálogo con ESPN, Gallardo reconoció la diferencia que generaría el trabajo en una selección, donde no se pueden ver a los jugadores todos los días: “No es lo mismo ser entrenador del día a día que ser seleccionador. Si Alemania tuvo un proceso de 16 años con un entrenador y ya están por empezar otro... hay que ir por ahí. Establecer un proyecto serio y desarrollarlo. Nosotros estamos lejos”.

¿LO LLAMÓ EL BARCELONA?#GALLARDOenF90 admitió haber recibido ofertas del fútbol europeo y brindó en detalle los motivos por los cuales siguió en River.

Sobre los dichos de Riquelme, mencionó: “Nosotros nos ocupamos de River, pero no suma nada una chicana en este momento. Está todo muy susceptible como para generar rispideces. Siempre vamos a respetar a Boca como rival. No hay que herirnos para quedar mejor con la tribuna”.

“No ganar una liga local, algo pendiente. El otro día lo dijo Riquelme: es el Bianchi de River pero no ganó el torneo local. ¿Te genera algo?” (le preguntaron desde ESPN). Y Gallardo respondió: “Primero lo había leído, en general no escucho nada, pero estuvo eso y quería ver en qué contexto lo dijo Riquelme. Y es real. Lo que dijo es real. No pudimos lograr una liga local y no tiene nada de malo reconocerlo. Lo que quería era ver en qué contexto lo dijo. Y sí. Creo que Boca ha sido dominador en ganar torneos locales en esta era, ha sido dominador en el plano nacional, y nosotros lo hemos superado en el plano internacional, lo hemos superado”.

Y continuó: “Tiene razón en lo que dijo. Hay que ver un contexto, porque hace un año y medio decía otra cosa. Estaba fuera de la política de Boca y creo que enaltecía los logros nuestros a nivel internacional y dijo que una Copa Libertadores valía por diez campeonatos locales. Lo dijo serio. Eso lo escuché. A Román lo admiré siempre como futbolista siendo contemporáneo, él es más chico que yo., compartimos la selección. El rol que tiene hoy es diferente y genera mayor responsabilidad. La cancha era su jardín y dominaba la pelota como nadie. Fue el futbolista más reconocido de su institución, o uno de los más destacados”.

"NUNCA ME LLAMARON DE LA SELECCIÓN"



"NUNCA ME LLAMARON DE LA SELECCIÓN"

Ante la pregunta del @ChavoFuchs, #GALLARDOenF90 fue contundente y despejó los rumores de un ofrecimiento para hacerse cargo de Argentina.

Cuando le repreguntaron sobre las frases entre protagonistas de River y Boca en los últimos años, reconoció: “Tuvimos motivos para generar estas chicanas que en el fútbol se entienden de buena manera pero en un momento en la Argentina donde está todo tan podrido y dividido, me parece que no suma estar chicaneándonos. No suma para nada. Lo dijo el otro día Rodolfo (por D’Onofrio), dijo “que Riquelme se ocupe de Boca”, y eso es lo que hemos sido siempre. Hemos mirado para adentro sin meternos más allá de una opinión, pero sin querer embarrar la cancha con chicanas. Por lo menos desde mis formas. Mis jugadores tampoco. Nunca hemos hecho una declaración, y si las hubo, lo hemos corregido”.

Y remató el concepto: “Que cada uno valore el lugar donde está y trate de hacer más grande el lugar donde está y se identifique más por lo que sienta que generar estas rispideces que en este momento de Argentina son delicadas, está todo muy susceptible. El fútbol está adentro de lo que es el sentimiento nacional y lo que genera”.

LA NACION