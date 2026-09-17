Marcelo Gallardo fue presentado como director técnico de Ecuador: “Es un desafío de vida”

Marcelo Gallardo fue presentado como el nuevo técnico de la selección de Ecuador, luego de sellar un acuerdo que tiene como norte la Copa del Mundo de 2030, según anunció la Federación Ecuatoriana de Futbol. Esta tarde, vestido de traje azul, camisa blanca y zapatillas del mismo tono, ofreció su primera conferencia de prensa y sostuvo: “Me recibieron con afecto, con ilusión. Es un desafío de vida, no solo deportivo, también humano. Es una situación diferente a lo que había vivido. Es un orgullo estar acá”.

Fue presentado con todo su cuerpo técnico, en el que se destaca Hernán Buján y, sobre todo, la ausencia de Matías Biscay, que no lo acompañará por motivos personales. “Biscay es un hermano de la vida. Está conmigo desde 2011, no está por una cuestión personal. Tengo que respetar su decisión”, contó.

Gallardo, junto con Francisco Ega, de la federación de Ecuador RODRIGO BUENDIA - AFP

En un video publicado el domingo por la noche en sus redes sociales, la FEF confirmó la contratación del Muñeco, como sucesor de Sebastián Beccacece, tras su salida luego de la eliminación del seleccionado en la reciente Copa del Mundo.

Francisco Egas, el presidente de la federación, se mostró en todo momento con Gallardo, a través de diversas publicaciones que se replicaron este jueves, desde la llegada del conductor a Quito hasta su primer encuentro con los medios. “Es uno de los entrenadores más laureados del continente y en el mundo. Es una eminencia. Su carrera refleja lo que queremos: exigencia permanente”, explicó el dirigente. Que hizo un recorrido por la trayectoria del Muñeco. “Es una apuesta grande, una apuesta necesaria”, sostuvo, mientras leía un manuscrito al lado del conductor. Luego, se mostró un video, en el que se expuso lo mejor de su trayectoria, como jugador y entrenador. “Ganó la final más importante de todos los tiempos”, fue uno de los guiños. En referencia, lógicamente, a la definición de la Copa Libertadores 2018.

En Ecuador, el DT asume un importante desafío: impulsar a una de las selecciones con gran proyección de Sudamérica, que incluye a varias figuras que se destacan en Europa como el volante Moisés Caicedo (Chelsea) y los defensores Willian Pacho (Paris Saint-Germain) y Piero Hincapié (Arsenal).

Su nueva casa. Su nuevo lugar de trabajo. 🇪🇨🏠



Marcelo Gallardo conoció en detalle la Casa de la Selección: recorrió las canchas, oficinas, gimnasio, áreas médicas y los diferentes espacios que acompañan el día a día de La Tri.



Una casa que está en constante renovación y… pic.twitter.com/vdVbog6N6k — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 17, 2026

“Tenemos una generación que compite al máximo nivel”, advirtió Egas. “Tenemos talento, estructura y ambición, y creemos que esta selección está preparada para dar el salto”, sostuvo el directivo. Gallardo, apenas arribó al aeropuerto, aclaró: “Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado; creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”.

Y fue más allá: “Se presentó esta chance hace dos años, antes de Sebastián [ex DT ecuatoriano, el argentino Beccacece]. En ese momento no estaba en condiciones de asumir ese desafío”.

En la charla con los medios de esta tarde, mostró todo su entusiasmo. “Vamos a tener incidencia en las juveniles, pero van a seguir trabajando con el medio local. Hay que regar la semilla”, contó.

Marcelo Gallardo, en su primera vez en Ecuador @FEFecuador

El Muñeco, de 50 años, va a debutar el 24 de septiembre frente a Corea del Sur como parte de una gira de amistosos por Asia. Más allá de buscar la clasificación al Mundial 2030 que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay, otro reto será la Copa América 2028 con sede por definir.

Para Ecuador, la llegada de Gallardo representa una ambiciosa apuesta por uno de los más destacados técnicos argentinos, que tuvo una época de oro en River al que dirigió desde 2014 hasta el 2022, y en un segundo ciclo entre 2024 y 2026.

El Muñeco recorrió el predio junto con Francisco Egeas, el presidente de la federación @FEFecuador

Al mando del gigante, conquistó siete coronas internacionales, incluidas dos Copas Libertadores (2015 y 2018), una Copa Sudamericana (2014) y tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016, 2019). Pero la racha no fue eterna y Gallardo abandonó en febrero el banco de River en su segunda fase como entrenador, en medio de una crisis de sucesivas derrotas y refuerzos fuera de caja.

Previamente dirigió sin suceso a Al-Ittihad de Arabia Saudita. La gloria como entrenador arrancó en 2011 en Nacional de Uruguay, con el que se consagró campeón casi de modo inmediato.

El entrenador dejó otras frases con su impronta.

Un Gallardo auténtico, en la charla con los medios RODRIGO BUENDIA - AFP

El proyecto. “Si no hay ideas, no hay nada, si no hay estilo, no hay nada. Acá hay mucho talento, para seguir acompañando, para seguir potenciando. Hay que convencerse de que se puede crecer. Hay materia prima, es cuestión de trabajo. Hay que creer que se puede. Si todos están convencidos de eso, va a ser mucho más fácil. En las fecha FIFA empieza la comunión, empieza la conexión desde lo humano”.

El material. “¿Por qué no estar acá, si hay materia futbolística para ser potenciada? Fue una de las condiciones principales de venir acá. Es una muy buena posibilidad. Es una buena opción, pierdo el día a día, pero me da satisfacción ser un seleccionador. Es un gran desafío”.

La altura. “¿Quito o Guayaquil? Lo importante es identificarse con la selección, no solo con la región de un país. Habrá tiempo para resolver eso”

Sin cambios. “Vamos a respetar la convocatoria mundialista, con algunas bajas por lesiones para nuestra primera lista. La mayoría va a estar. Vamos a darle espacio a los jóvenes que empujan desde atrás”

Una carrera marcada por la grandeza, la exigencia y la historia. 🏆#LaEraGallardo pic.twitter.com/VpN8uSV67D — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 17, 2026

El déficit. “No puedo hacer juicios de valor por los delanteros, si tienen virtudes o defectos. Esto es trabajo, es un proceso. El primer día va a ser el lunes, en Seúl. Vamos a seguirlos a todos, vamos a observarlos. Y los partidos nos van a dar una plataforma de dónde estamos parados”.

Una promesa. “Los desafíos son los más altos. Los que me gustan, los que me identifican. El espíritu, talento, disciplina, trabajo. Vamos a intentar competir para ganar. Así lo voy a hacer sentir”.