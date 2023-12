escuchar

Marcelo Moretti fue electo este domingo como el nuevo presidente de San Lorenzo con el 36,73% de los votos, y apenas dos días después de ese triunfo ya está trabajando para reforzar el plantel que dirige Rubén Darío Insua. Poco después de asegurar un improbable pase a la Copa Libertadores 2024, el DT del Ciclón aseguró que necesitaba “entre 6 y 7 refuerzos” para afrontar todos sus compromisos, y el empresario y abogado tiene a sus primeros dos apuntados, que curiosamente comparten el mismo origen: River.

El primero de ellos es una cara sumamente conocida para todos en el club, y no se trataría estrictamente de un nuevo refuerzo para el plantel, pero será una de las gestiones más importantes. Se trata, nada menos, que de asegurar al arquero Augusto Batalla, cuyo pase sigue perteneciendo al Millonario y que en más de una ocasión manifestó su deseo de continuar con la camiseta azulgrana. El otro nombre clave sí sería una cara nueva: Agustín Palavecino, un volante que no parte como titular en el equipo de Martín Demichelis y que Insua ve con buenos ojos para aportar calidad a un mediocampo que la necesita.

La compra del pase de Augusto Batalla, perteneciente a River, es una de las grandes prioridades de San Lorenzo SOPA Images - LightRocket

“El Gallego nos pidió que se queden 14 jugadores, que son los titulares y tres jugadores más, y nos pidió seis refuerzos, así que estamos trabajando en eso. La idea es que no se vaya nadie y armarle un gran equipo para ir por la segunda Copa Libertadores. Mañana (miércoles) me junto con Jorge Brito, presidente de River, por el tema de Palavecino y Batalla”, adelantó Moretti desde el sorteo de la Copa Argentina 2024, en el que luego se confirmó que San Lorenzo debutará en la competencia ante Independiente de Chivilcoy.

Ellos dos son los nombres más inmediatos, pero también hay otros en carpeta. En particular, el flamante presidente tiene apuntado a otro ex Cuervo en el paraguayo Ángel Romero, que jugó en el Nuevo Gasómetro entre 2019 y 2021: “Con Ángel hablé, lo pidió el Gallego. El tema es que va a tener familia en Brasil y en Corinthians quieren retenerlo. El martes próximo, cuando asumamos, iniciaremos charlas formales porque es un jugador que me encanta. Quiero que tenga su revancha en el club. Se fue muy mal la otra vez, lamentablemente, por una decisión de (Matías) Lammens”.

Rubén Dario Insua aún no renovó su vínculo con el Ciclón, pero Moretti aseguró que le ofrecerá una extensión por dos años con un importante aumento de sueldo Prensa San Lorenzo

“La segunda Copa Libertadores y el estadio en Boedo son las dos prioridades más grandes que tenemos como dirigentes. Si bien el club está equilibrado, hay deudas y no hay plata para un gasto extraordinario. Seguramente tendremos que hacer aportes de capital propios de los dirigentes. Dinero en las arcas no hay”, añadió Moretti sobre las aspiraciones del equipo y las expectativas en lo económico.

Por último, fue imposible obviar que, en el medio de todas las gestiones que se deban hacer para incorporar futbolistas, hay una que emerge como la más importante y urgente de todas. El contrato del propio Insua, el artífice del resurgir de San Lorenzo, vence al final de este mes, pero el nuevo presidente prometió que se le hará una extensión por dos años y con un gran aumento de sueldo: “Es el técnico que menos gana de los equipos grandes y casi uno de los que menos gana de Primera División. El Gallego se lo ganó en la cancha. Se lo dije cuando nos juntamos: ‘La vida te dio una segunda oportunidad, la aprovechaste muy bien’. El respeto máximo por una persona que ha trabajado muy bien estos últimos años. Por eso le ofrecimos dos años de contrato, para que se quede tranquilo, y queremos armarle un gran equipo”.

