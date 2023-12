escuchar

Una jornada singular vivieron los clubes del futbol argentino con el desarrollo de elecciones en seis instituciones. Boca se llevó la marca, aunque otro gigante como San Lorenzo renovó ilusiones; Colón (Santa Fe), Tigre, Nueva Chicago y Deportivo Morón fueron las restantes entidades en la que los socios ejercieron el derecho a elegir a las autoridades. En Boedo se debió sufragar el año pasado, pero los comicios estuvieron postergados por las irregularidades que confirmó la Inspección General de Justicia (IGJ).

En el último tiempo, el Ciclón pasó de momentos de fantasía y esperanza a las turbulencias, con estados contables poco felices y múltiples reclamos en diversas áreas del club: el fútbol es la foto que aglutina al resto, pero disciplinas como el básquetbol, en la que dominó entre 2016 y 2021, entró también en crisis. Una jornada desapacible, después de los destrozos que provocó el tornado que sacudió a gran parte del AMBA y ciudades del Interior, no desalentó a los socios que consagraron ganadora a la fórmula que encabezó Marcelo Moretti, de la lista “Boedo en Acción”. “Muy felices y contentos. Agradecer a la gente, que vino en cantidad récord. Un voto de confianza para el proyecto, tenemos un gran equipo y no le vamos a fallar”, apuntó el nuevo presidente, que asumiría el viernes.

Los polideportivos Roberto Pando y Lorena Alloni, en José Marmol y Salcedo, el espacio donde se dispusieron las 64 mesas a la espera de los 43.867 socios que estuvieron habilitados para emitir el voto. El primero de los candidatos que sufragó fue Marcelo Culotta, de “Orden y Progreso Sanlorencista”, a las 10.40; figuras como Leandro Pipi Romagnoli –entrenador de la Reserva-, Alberto Federico Acosta o Sergio Bismark Villar también se hicieron presentes en una jornada histórica: la cifra de votantes superó a los 15.065 que se presentaron el 14 de diciembre de 2019, cuando quedaron consagrados Marcelo Tinelli y Horacio Arreceygor. El empresario televisivo, sin embargo, se enredó entre pedidos de licencias y presentó la renuncia en abril de 2022. El año cerraría de la peor manera, porque un día antes de tener que realizarse la votación la IGJ las suspendió a raíz de irregularidades en la Asamblea de Representantes.

La actual elección tuvo un dato que puntualiza el descontento del socio y del hincha, que se replicó durante varios pasajes de los partidos del Ciclón en el Nuevo Gasómetro: el oficialismo no tuvo un candidato genuino, puro, que defendiera la gestión. Lo más cercano –una especie de desprendimiento- fue la lista “Por Amor a San Lorenzo”, que encabezó el actual secretario Sergio Constantino. En los afiches que tapizaron la ciudad, el aspirante aparecía acompañado por un ex futbolista que tuvo peso en el momento más glorioso del club: Sebastián Torrico. Un habitual opositor de comisiones directivas, César Francis, volvió a la carga por tercera oportunidad con la agrupación “Volver a San Lorenzo”. Fueron los dos postulantes que el boca de urna y las mesas testigo dieron con menos posibilidades en la intención de los votantes. El conteo no hizo más que ratificar el pronóstico.

Con dos candidatos mejor posicionados, el hincha esperó el escrutinio. Las mesas se habilitaron a las 9.30, debido a que alrededor de 15 debieron ser reubicadas desde el polideportivo Alloni al Pando, pero el cierre de los portones fue alrededor de las 18.05, prácticamente tal como estaba estipulado y deseaba la IGJ. “A las 17, con miembros de seguridad y de la Junta Electoral hicimos una recorrida para observar cuál era la situación. Luego se convocó a los apoderados de las agrupaciones y a los candidatos y se convino que cerraríamos a las 18, pero el corte era el último de la fila y de eso modo todos tuvieron el derecho a votar”, explicó Alejandro Bietti, presidente de la Junta Electoral al programa radial Mundo Azulgrana.

La pulseada entre Moretti y Culotta se hizo más evidente después de las 14, cuando la marea de socios azulgranas invadió los dos pabellones. La figura de Moretti, que en el pasado tuvo cercanía con Tinelli y resultó un impulsor del Fútbol Senior –mantiene excelente relación con Pipo Gorosito, Paulo Silas, Ortega Sánchez, Ariel Graña...-, estará acompañada por el empresario ganadero Néstor Navarro, como vicepresidente, aunque tuvo dos banderas fundamentales en la campaña: Néstor Ortigoza y Adolfo Res. El volante, estratego de la conquista de la Copa Libertadores 2014 y símbolo del Ciclón, un imán para los socios. La función en la comisión directiva es de primer vocal, pero sobre su espalda recaerá el rol de director deportivo. Sin espacio en la cancha, Res fue el eje de la mayor movilización de la historia del club, cuando se congregaron 100 mil hinchas en la Plaza de Mayo, cuando la batalla que libraba el club era la vuelta a Boedo. “Muy contento por la cantidad de gente. El pueblo se expide con la idea de que haya un cambio de conducción para que San Lorenzo se recupere del ostracismo que vive hace años”, apuntó, con emoción.

En la campaña, Moretti manifestó tener apalabrada a una empresa que organiza espectáculos para el desembolso de 20 millones de dólares para el Fideicomiso para la construcción del nuevo estadio en Boedo. Futbolísticamente, Ortigoza negociará por los refuerzos: en la lista asoman Agustín Palavecino –River- y Cristian Ferreira –de reciente paso por Newell’s-; dos ex San Lorenzo como Sebastián Blanco (Portland, de la MLS) y Tomás Conechny (Godoy Cruz); negociar con River también por el arquero Augusto Batalla, al que le tendrá que comprar un porcentaje del pase. Conformar un plantel competitivo es la misión que pidió el entrenador Rubén Insua, al que le propondrán un contrato por dos años, porque la Copa Libertadores es una nueva ilusión en el Ciclón, que está clasificado para la etapa de grupos. La Reserva seguirá a cargo de Romagnoli, mientras que Fernando Berón dejará el cargo de coordinador de las divisiones inferiores.

Un nuevo ciclo empieza en San Lorenzo, con la vuelta a Boedo, el saneamiento económico y el mercado de pases como ejes iniciales de la gestión Moretti.

