En el estadio Lusail todo era locura. La consagración de la selección argentina desbordó a cada uno de los integrantes del plantel. La tensión por la definición desde los penales todavía sobrevolaba y la emoción dominaba la escena. Entonces, entre tanto desborde, alguien se quedó con un trofeo muy especial: la pelota con la que se disputó la fina de la Copa del Mundo de Qatar ante Francia. Semejante pieza de colección es muy codiciada en el universo del fútbol y Marcos Acuña, el defensor del conjunto nacional, contó qué integrante de los campeones del mundo tiene el “Al Hilm”, el balón del último acto.

En varias ocasiones surgió el interrogante de quién podía tener la pelota con la que Gonzalo Montiel cerró la tanda de penales frente a Francia y casi sin darse cuenta Acuña, en una entrevista con la TV Pública, reveló quién se quedó con el balón que permitió la consagración argentina.

En su casa de Sevilla, Acuña tiene un balón idéntico con el que se jugó esa definición. Entonces, cuando la periodista advirtió ese detalle le consultó si era el del partido con Francia y la respuesta de Huevo develó el misterio: “ Este pelota es la de la final, digamos. Aunque en realidad [la pelota] con la que se jugó el partido, esa se la llevó Scaloni. La del penal de Montiel se la llevó Scaloni ”.

El gol de Montiel Francisco Seco - AP

En la charla, Acuña contó que se guardó un trozo de la red del Maracaná, de cuando la selección argentina ganó la Copa América, y reveló que los botines que se calzó en la final del Mundial sólo los utilizó dos veces más después de la consagración.

Incluso, el defensor contó que hizo antes de la atajada de Dibu Martínez ante Kolo Muani: “En la atajada de Dibu contra Francia yo justo estaba detrás de Kolo Muani y cuando le pega no me quedó otra que decirle ‘Kiricocho’”. Al referirse al motivo por el que dijo esa frase, que suele usarse en el ámbito del fútbol para desear “mala suerte”, Acuña comentó: “En ese momento tiré esa. Me salió del alma y nos salvó el Dibu. Fue una copa soñada”.

Además, en la charla por la TV Pública se pudo ver que tiene una réplica exacta de la Copa del Mundo, las medallas de campeón en Qatar, la Finalissima y de la Copa América y contó respecto del momento que le colocaron la presea dorada en el estadio Lusail: “ Me puse nervioso ”.

Incluso, hasta habló de qué implica para él compartir equipo con Lionel Messi y sus palabras fueron contundentes: “ Para mí, es el gran líder del país. Sin él no hubiésemos logrado el Mundial. Excede lo futbolístico, excede todo . La gente entendió eso. La unión que hubo desde la Copa América ganada fue algo que nunca había visto”.

