Marcos Rojo llegó a Estudiantes: la presentación y la fecha del posible debut

Marcos Rojo llegó a la Argentina esta mañana y atendió a los medios en Ezeiza. Crédito: @MartinezJenniA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 11:57

Estudiantes fue el equipo que revolucionó el mercado de pases de verano en la Argentina. A la llegada de Javier Mascherano el club de La Plata la sumó el arribo de un hijo de la casa, Marcos Rojo. El defensor estará a préstamo hasta el 30 de junio procedente del Manchester United inglés. "Fue todo un poco loco. Hablé con Juan Sebastián Verón y la cabeza me hizo un click. Necesitaba jugar y volver a un buen nivel. Se extrañaba la cancha y la familia: mi mamá me pedía por favor que regrese", dijo el futbolista de 29 años.

Rojo inició su carrera en Estudiantes y fue vendido en diciembre de 2010 al Spartak Moscú, que luego lo transfirió al Sporting de Lisboa de Portugal, hasta que recaló en el Manchester United. En el club donde se formó se consagró en la Copa Libertadores 2009 y el torneo Apertura 2010. "Cuando la vuelta se hizo oficial fue increíble. Mi vieja me llamó y me dijo que era un orgullo. Después estaba en el avión y no podía dormir porque pensaba en el reencuentro con los hinchas de Estudiantes. Es un sueño para mí", aseguró Rojo tras el arribo al aeropuerto de Ezeiza.

Esperando la llegada de Marcos Rojo, el capitán Mariano Andújar le da la bienvenida - Fuente: Twitter Estudiantes de La Plata 00:16

Video

El futbolista, que acordó su préstamo sólo por seis meses, jugó en Estudiantes 53 partidos y anotó cuatro goles, dos de ellos a River, otro a Boca y el restante frente a la Liga de Quito por la Recopa Sudamericana. "Hablé mucho con Mascherano, pero me falta hacerlo con Gabriel Milito. En este tiempo muchos estuvieron charlando conmigo y me hicieron sentir importante. Sin dudas que va a ser un lindo desafío", remarcó Rojo.

El nuevo refuerzo pincharrata será presentado mañana a las 18, en la previa del encuentro de Estudiantes contra Unión, en el nuevo estadio Jorge Luis Hirschi. Verón no estará presente en el evento, ya que viajará a Estados Unidos a presenciar la final del Super Bowl entre San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs.

Si bien todavía no se sabe cuándo será el estreno de Rojo adentro de la cancha, el DT Milito dejó entrever en qué sector del campo de juego lo imagina: "Estamos contentos con su llegada. Yo lo veo como un complemento perfecto en la izquierda de la defensa. Y además nos puede brindar muchas variantes", explicó.

"Su adaptación será breve, pero tiene que sumar minutos y competir", añadió Milito, que espera que Rojo tenga su primer entrenamiento el próximo lunes. En la fecha número 19, Estudiantes visitará a Newell's (sábado 8 de febrero, a las 19.40). "Voy a trabajar lo más rápido posible y espero estar en una cancha cuanto antes. Espero que salga todo bien para devolver algo del cariño que me dieron", finalizó Rojo.

Llegada de Marcos Rojo al Country Club de City Bell - Fuente: Twitter Estudiantes de La Plata 00:28

Video