Eduardo Domínguez tuvo un fuerte encontronazo con un periodista que lo consultó por el posible regreso de Marcos Rojo

Se sabe que Eduardo Domínguez es un declarante frontal y sin medias tintas. El director técnico de Estudiantes suele dejar frases fuertes más allá de los resultados, aun en las noches de felicidad como la de este miércoles, con el gran triunfo de su equipo por 2 a 1 ante Boca como local. El entrenador sacó pecho por el resultado y tuvo un fuerte encontronazo con un periodista cuando lo consultó por la posible llegada de Marcos Rojo -hoy sin lugar en Racing-, que no genera consenso en los simpatizantes del equipo platense. La pregunta estaba orientada a que los hinchas de Estudiantes, en su mayoría, no quieren a Rojo, que en 2020, cuando había regresado de jugar Europa para ponerse nuevamente la camiseta del club que lo vio nacer, eligió ser transferido a Boca, algo que no cayó bien en el Pincha.

Al momento de la pregunta, en la que el cronista sugirió que la determinación de Domínguez al respecto sería determinante, el técnico cambió el tono: “Me parece que tengo los pies sobre la tierra, no vivo en La Plata y no lo necesito para saber cómo piensa la gente”, comenzó, y con la mirada fija en su interlocutor disparó: “No me hagas muecas porque te estoy respondiendo seriamente. No me presiones porque te voy a responder y te voy a mirar”.

Intuyendo la intención que tenía la pregunta, Domínguez fue más allá en su respuesta al periodista: “No sé lo que va a pasar. Hay una postura del club, que siempre recibe a exjugadores. El club está por encima del entrenador y hay una dirigencia que apuesta a abrirles las puertas a exjugadores. No me vengas a querer presionar con que la determinación es mía”.

Pasado el tenso momento, Domínguez se refirió a otro tema no menos urticante, pero que al menos ha tenido un desenlace, claro que poco feliz para los hinchas de Estudiantes: la venta a Boca del capitán, Santiago Ascacibar, que estuvo con sus nuevos compañeros presenciando el partido en el estadio Uno. “Muchas veces vivimos con lo que tiene que hacer el vecino y nosotros no hacemos, y lo recalcamos. Sabemos lo que significa la pasión del hincha y el sentimiento que está en juego, y nadie está exento de apresurarse en alguna declaración”, comenzó Domínguez, en referencia a la frase pronunciada por el futbolista hace tiempo de que no jugaría en Argentina en otro equipo que no fuera Estudiantes.

Domínguez defendió a Ascacibar: “El Ruso le dio mucho al club", declaró Ignacio Amiconi

Esa frase también fue pronunciada en algún momento por Marcos Rojo, que en enero de 2020 volvió a Estudiantes gracias a un préstamo de Manchester United. Pero una lesión y luego la pandemia frustraron la vuelta: solo jugó un partido, contra Defensa y Justicia. A comienzos de 2021, cuando el fútbol retomaba la normalidad, el futbolista sorprendió al rescindir su vínculo con el club inglés para incorporarse a Boca. La decisión -sumada a algunas actitudes, frases y videos viralizados del defensor y su entorno- indignó a los hinchas del Pincha, que nunca le perdonaron el desaire. En agosto de este 2025, Rojo dejó Boca y se unió a Racing, seducido por la propuesta de Gustavo Costas. Sin embargo, apenas jugó 8 partidos. Al DT de la Academia no le habrían gustado ciertos manejos del zaguero y lo declaró prescindible. Entonces, apareció la posibilidad de Estudiantes, una situación que genera división en el ambiente pincharrata.

Y continuó, con palabras indulgentes hacia el mediocampista, que anoche estuvo en el estadio Uno, aunque acompañando a sus nuevos compañeros: “El Ruso le dio mucho al club, dos veces lo vendió, dejó mucho dinero y mucha gente se siente identificada con él. Pero hay muchos clubes más populares en el país, no hay que ser necios, y él sentía que tenía que dar otro paso. Ya a fin de año lo sentía, no de un día para otro”.