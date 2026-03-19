Boca en el sorteo de la Copa Libertadores 2026, en vivo: todo sobre la gala de Conmebol, grupo por grupo

Además de Boca, son otros cinco los representantes argentinos en la fase de grupos de la Libertadores 2026. Cada uno, con un presente diferente. Rosario Central (Bombo 3) se clasificó por ser el club que más puntos sacó en todo 2025, algo por lo cual recibió una copa que nadie sabía que estaba en disputa y que generó fuertes críticas.

Por su parte, Lanús arriba como campeón de la Sudamericana y flamante ganador de la Recopa ante Flamengo, en el Maracaná. Y Estudiantes de La Plata (Bombo 2), con una rica historia copera y cuatro Libertadores en sus vitrinas, se clasificó gracias a coronarse en el Clausura.