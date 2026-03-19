Boca en el sorteo de la Copa Libertadores 2026, en vivo: todo sobre la gala de Conmebol, grupo por grupo
En el evento de este jueves se dará a conocer la conformación en la sede de la Conmbol, en Paraguay; previamente se sorteará la Copa Sudamericana
Todos los clasificados a la etapa de grupos
- Argentina (6): Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y Estudiantes de La Plata.
- Bolivia (2): Always Ready y Bolívar.
- Brasil (6): Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.
- Chile (2): Coquimbo Unido y Universidad Católica.
- Colombia (2): Independiente Santa Fe y Junior.
- Ecuador (2): Independiente del Valle y Ecuador.
- Paraguay (2): Libertad y Cerro Porteño.
- Perú (2): Universitario y Cusco.
- Uruguay (2): Peñarol y Nacional.
- Venezuela (2): Universidad Central y Deportivo La Guaira.
Di Carlo, el gran ausente
El presidente de River, Stefano Di Carlo, es uno de los grandes ausentes de la ceremonia en Luque, donde se sortean las conformaciones de los grupos de la Libertadores y la Sudamericana. Este último es el torneo que disputará el Millonario este año.
Los representantes argentinos
Además de Boca, son otros cinco los representantes argentinos en la fase de grupos de la Libertadores 2026. Cada uno, con un presente diferente. Rosario Central (Bombo 3) se clasificó por ser el club que más puntos sacó en todo 2025, algo por lo cual recibió una copa que nadie sabía que estaba en disputa y que generó fuertes críticas.
Por su parte, Lanús arriba como campeón de la Sudamericana y flamante ganador de la Recopa ante Flamengo, en el Maracaná. Y Estudiantes de La Plata (Bombo 2), con una rica historia copera y cuatro Libertadores en sus vitrinas, se clasificó gracias a coronarse en el Clausura.
Hay dos equipos que tendrán su estreno en el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Ellos son Platense (que hizo historia al ganar el Apertura) e Independiente Rivadavia, campeón vigente de la Copa Argentina. Ambos integran el Bombo 4.
El regreso de Boca
Boca es cabeza de serie y forma parte del Bombo 1. Vuelve a disputar la fase de grupos de la Libertadores después de tres años. Luego de perder la final de la edición 2023 (2-1 ante Fluminense en el Maracaná), en 2024 no se clasificó y debió conformarse con jugar la Sudamericana (quedó eliminado en octavos de final ante Cruzeiro). En tanto, en 2025 quedó eliminado en la fase 2 (repechaje) con Alianza Lima.
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Los bombos
Así quedaron conformados los bombos para el sorteo
Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).
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Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).
Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
Horario y TV
El sorteo comenzará a las 20 y se podrá ver en vivo en el canal oficial de la Conmebol Copa Libertadores en YouTube.
El evento también se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de
ESPN:
- Canales 103 de Flow
- Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV
- Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro
Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
TNT Sports Premium:
- Canales 124 de Flow
- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, en el cual los representantes argentinos conocerán a sus rivales.
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