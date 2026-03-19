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Boca en el sorteo de la Copa Libertadores 2026, en vivo: todo sobre la gala de Conmebol, grupo por grupo

En el evento de este jueves se dará a conocer la conformación en la sede de la Conmbol, en Paraguay; previamente se sorteará la Copa Sudamericana

Se definen los grupos de la Libertadores 2026
Se definen los grupos de la Libertadores 2026Aníbal Greco

Todos los clasificados a la etapa de grupos

  • Argentina (6): Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y Estudiantes de La Plata.
  • Bolivia (2): Always Ready y Bolívar.
  • Brasil (6): Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.
  • Chile (2): Coquimbo Unido y Universidad Católica.
  • Colombia (2): Independiente Santa Fe y Junior.
  • Ecuador (2): Independiente del Valle y Ecuador.
  • Paraguay (2): Libertad y Cerro Porteño.
  • Perú (2): Universitario y Cusco.
  • Uruguay (2): Peñarol y Nacional.
  • Venezuela (2): Universidad Central y Deportivo La Guaira.

Di Carlo, el gran ausente

El presidente de River, Stefano Di Carlo, es uno de los grandes ausentes de la ceremonia en Luque, donde se sortean las conformaciones de los grupos de la Libertadores y la Sudamericana. Este último es el torneo que disputará el Millonario este año.

Los representantes argentinos

Además de Boca, son otros cinco los representantes argentinos en la fase de grupos de la Libertadores 2026. Cada uno, con un presente diferente. Rosario Central (Bombo 3) se clasificó por ser el club que más puntos sacó en todo 2025, algo por lo cual recibió una copa que nadie sabía que estaba en disputa y que generó fuertes críticas.

Por su parte, Lanús arriba como campeón de la Sudamericana y flamante ganador de la Recopa ante Flamengo, en el Maracaná. Y Estudiantes de La Plata (Bombo 2), con una rica historia copera y cuatro Libertadores en sus vitrinas, se clasificó gracias a coronarse en el Clausura.

El regreso de Boca

Boca es cabeza de serie y forma parte del Bombo 1. Vuelve a disputar la fase de grupos de la Libertadores después de tres años. Luego de perder la final de la edición 2023 (2-1 ante Fluminense en el Maracaná), en 2024 no se clasificó y debió conformarse con jugar la Sudamericana (quedó eliminado en octavos de final ante Cruzeiro). En tanto, en 2025 quedó eliminado en la fase 2 (repechaje) con Alianza Lima.

Los bombos

Así quedaron conformados los bombos para el sorteo

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Horario y TV

El sorteo comenzará a las 20 y se podrá ver en vivo en el canal oficial de la Conmebol Copa Libertadores en YouTube.

El evento también se podrá seguir en vivo en la Argentina a través de

Bienvenidos

Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, en el cual los representantes argentinos conocerán a sus rivales.

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