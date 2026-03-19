Entre la ficción y la realidad: Juan Sebastián Verón encabeza una publicidad de Netflix con referencias a Chiqui Tapia

En el marco del estreno de la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal, previsto para el viernes 20 de marzo, Netflix lanzó una publicidad para la Argentina con Juan Sebastián Verón como protagonista. La pieza incluye múltiples guiños a la figura del exfutbolista y actual presidente de Estudiantes de La Plata. Incluso, con un mensaje que sobresale por su carga simbólica: “Hoy es el único que se le planta a la mafia”, en una referencia indirecta a ser el principal opositor a la gestión de la AFA y a su titular, Claudio Chiqui Tapia.

La producción acompaña el lanzamiento de la continuidad cinematográfica de la serie, que ya cuenta con seis temporadas, y retoma la historia de Tommy Shelby. En ese contexto, la campaña apuesta por una figura ajena al universo original, aunque aprovecha la similitud estética entre Verón y el personaje interpretado por Cillian Murphy. A partir de esa coincidencia, el guion construye un juego constante entre la ficción y la realidad, con frases de doble lectura.

El video, de poco más de un minuto, adquirió rápida circulación en redes sociales. La escena inicial presenta a un grupo de personas en un bar ambientado en la época de la serie. “Mirá qué facha. Voy a empezar a usar boina”, comenta uno de los presentes, en alusión a un elemento distintivo tanto de la banda de Shelby como del propio Verón en su imagen pública.

Así entra Juan Sebastián Verón en la publicidad, vestido como si fuera un Peaky Blinder Captura Web

Luego aparece otra referencia que combina ambos planos. “Parece que su hijo, el más grande, está siguiendo sus pasos”, señala una mujer. La frase remite tanto a Deian Verón, hijo del exjugador, con 25 años, que surgió de Estudiantes y actualmente está en Sportivo Bella Italia de Uruguay, como a Erasmus Duke Shelby, dentro de la ficción. Este recurso se repite a lo largo de la pieza, con alusiones cruzadas que conectan la narrativa de la serie con episodios de la carrera del dirigente.

El presidente del Pincha entra caminando y se sienta en el bar a tomar un café, mientras se escuchan otros comentarios de los comensales. “¿No estaba exiliado?“, se pregunta uno de los personajes. ”Seis meses. Hoy es el único que se le planta a la mafia“, responde otro. La línea funciona en dos niveles: por un lado, evoca las disputas del protagonista de la serie; por otro, alude al enfrentamiento de Verón con la conducción de la AFA y a la sanción que recibió.

“Pero no... mucha gente dice que es puro humo este inglés”, salta a decir otro comensal del lugar. En este caso recordó el episodio futbolístico de las críticas a la actuación de la Brujita en el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2002, cuando él jugaba en el Manchester United. En ese punto, el propio protagonista interviene con una respuesta que replica una recordada declaración: “Escúchame una cosa. No digas ‘mucha gente’, porque acá la gente no está. Lo estás diciendo vos”.

El equívoco se resuelve cuando le aclaran que hablaban de Tommy Shelby. “Ah, perdoná. Sí, la peli de Peaky Blinders se viene con todo”, responde. A partir de allí, el guion se inclina más hacia la promoción directa del film, aunque mantiene algunos guiños. “Los nazis están en una” o “la banda está en crisis”, comentan los personajes, en referencia a la trama ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

La publicidad actuada por Verón

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Verón interviene de nuevo: “No, uf, en crisis. Uh, una crisis bárbara tienen”. La respuesta que se escucha tras el comentario vuelve a hacer guiño a la famosa nota de cuando era jugador. “Tranqui, yo lo conozco a La Bruja, está siendo irónico”, dice el comensal, emulando a como un periodista había dicho aquella vez ante las respuestas de la Brujita.

El cierre retoma el tono enfático. “Dicen que Tommy Shelby es un mito y el que piensa que es un mito es un estúpido”, afirma el exjugador antes de que la escena dé paso al tráiler oficial. La última imagen lo muestra frente a un televisor, con un gesto que sugiere frenar los cuestionamientos sobre la película, como que puede “quedar corta”.

Verón sentado tomando un café durante la publicidad de la película de los Peaky Blinders Captura Web

La participación de Juan Sebastián Verón se produce en un contexto marcado por su rol dirigencial. En Estudiantes, la institución que preside, obtuvo dos títulos en el último año, aunque también quedó envuelta en conflictos, como el escándalo del pasillo realizado de espaldas al recibir a Rosario Central, que venía de ser distinguido con el título de Campeón de Liga, en una decisión polémica. Por esa situación, el Tribunal de Disciplina de la AFA dispuso una suspensión de seis meses para Verón por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

El club informó que la medida quedó en suspenso tras la intervención del TAS, que aceptó una cautelar “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”. En ese escenario, la figura de Verón se mantuvo en el centro de la escena, tanto por su gestión como por su confrontación con la primera plana dirigencial del fútbol argentino.

La propia campaña de Netflix recoge ese contexto. En la publicación de la cuenta @CheNetflix, que difundió el video, se incluyó una frase que refuerza el vínculo con la actualidad: “Esta peli se merece un pasillo”. El mensaje sintetiza la lógica del spot, que construye un relato en el que la ficción dialoga con la coyuntura y potencia el impacto de cada referencia.