Mariano Closs se refirió a las teorías conspirativas de la final del Mundial 2026: “Cerré el teléfono por 10 días”

El relator Mariano Closs se refirió a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026 en la que España venció a la Argentina por 1 a 0, y confesó la particular decisión personal que adoptó luego de que esas versiones tomaran conocimiento público.

“Al finalizar el partido me empiezan a llamar de diferentes medios de comunicación y me dicen ‘no, porque las conspiraciones y no sé qué’”, reconstruyó Closs, entre risas.

Tras recibir esos primeros llamados, el conductor del programa F12, que se emite por la señal ESPN, reveló el sentimiento que le provocaron esas consultas. “Te juro que dije: ¿de qué están hablando?“, confesó, y agregó: ”¿Y sabés qué hice? Durante 10 días cerré el teléfono“.

El análisis de Closs sobre las teorías conspirativas en la final de la Copa del Mundo

“Tuve los mejores días de mi vida sin teléfono abierto”, consideró Closs. “Cerré el Star-TAC”, siguió el periodista deportivo, en tono jocoso y en alusión al mítico modelo de teléfono celular de la marca Motorola, popularizado en la década de los noventa.

Más tarde, Closs señaló que él mismo adoptó una versión vertida por uno de los jugadores de la Scaloneta. “Recién abrí mi celular el fin de semana y me aferré a una declaración de Facundo Medina, que fue recontra simple”, aseveró el conductor.

Días atrás, Medina había relatado que su madre le había realizado insinuaciones espurias sobre el partido decisivo. A lo que el jugador de la selección argentina le respondió: “Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder! ¡Dejate de hinchar los huevos! Nos tocó perder y hay que aceptarlo“.

“Para mí jugamos mal”, insistió Closs, dejando entrever su punto de vista. Una vez planteado este escenario, el resto de los panelistas se sumó al debate y, uno de ellos, sugirió: “Evidentemente no lo comunicaron bien porque si hasta los familiares se pronunciaron al respecto...”.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino y el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump presentan el trofeo de campeón de la Copa del Mundo a Rodri después de que España venció a Argentina en la final del domingo 19 de julio del 2026. (AP Foto/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

El origen de los rumores en cuestión surgieron de diversos posteos en las redes sociales donde, entre otras, se habló de una supuesta entrega del encuentro por parte de la Argentina ordenada por la FIFA debido a cuestiones políticas, sobre la intervención del FBI o presiones a los jugadores en los vestuarios y hasta gestos y jugadas aisladas se malinterpretaron como mensajes ocultos o señales de un complot.

Finalmente, las mismas se apagaron rápidamente al carecer de pruebas, quedando como fenómenos virales de redes sociales y anécdotas de programas de streaming.

A partir de esa idea, Closs contratacó y dijo: “A vos no te gustó la final, pero ¿qué te parecieron los otros partidos?“. “Muy malos”, respondió el panelista, y Closs remató: “Ah, bueno”.

Finalmente, y como la discusión mantuvo en vilo a varios de los presentes, el afamado relator cerró con una broma: “Ya cerré el teléfono y si ahora vuelven a sacar el tema, lo vuelvo a cerrar”.