Marketing Sports, la despedida “low cost” de Lionel Messi y la respuesta no oficial de River

En siete años, la empresa Marketing Sports pasó de fabricar las mascotas de la Copa Argentina a organizar la despedida de la selección argentina de Lionel Messi. Bajo el eslogan “creadores de experiencias”, la empresa comenzó siendo contratada por la productora Torneos para eventos específicos y más tarde tuvo sus primeros contactos con la cúpula de AFA. En 2021 tuvo su primer contrato para encargarse de un evento relacionado con el equipo nacional de fútbol: la recepción en el predio de Ezeiza del plantel campeón de la Copa América ganada en 2021.

Según el Boletín Oficial, la sociedad anónima simplificada (S. A. S.) Marketing Sports fue creada el 20 de septiembre de 2018 y sus dueños son Mariano Martín Camerota, un empresario autopartista, presidente de la compañía Global Wheel desde noviembre de 2015, y su mujer, Analía Gabriela Arcuri. Unos 15 meses más tarde, en diciembre de 2019, la compañía ya jugaba en primera: organizó el show de apertura de la final de la Copa Argentina de ese año, que River le ganó a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.

“Desde hace años Marketing Sports trabaja con la AFA. Llegó luego de hacer trabajos para Torneos”, contó una fuente de AFA ante una consulta de LA NACION. El informante agregó: “Cuando se trata de la selección, Torneos y Marketing Sports suelen hacer cosas juntos”. El día de Messi, en cambio, fue todo de la Asociación del Fútbol Argentino y Marketing Sports. Torneos, a pesar de que es el agente comercial de AFA, no participó en la organización del show posterior al amistoso con Benín que terminó 3-0.

Sí está claro que Marketing Sports es uno de los proveedores de servicios de Torneos. Son varias las publicaciones de la primera en las que agradece a Torneos –responsable de la Copa Argentina, por ejemplo– por la confianza depositada en ella.

LA NACION contó que hasta el lunes en la Asociación todavía esperaban la versión definitiva del cronograma de la despedida de Messi, que llegó con demoras antes de pasar por la aprobación del presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. En su sitio de internet, Marketing Sports asegura tener más de 20 años de experiencia, pese a haber sido creada, como se apuntó, en 2018. Su cuenta de Instagram fue abierta en 2020 y 181 de sus 182 publicaciones están relacionadas con actividades de AFA. La excepción es una sobre la producción integral y las medallas de la Copa Ecuador. Análoga de la versión argentina.

Luego de las críticas recibidas por los diversos desajustes en la despedida de Messi, la empresa publicó un comunicado en el que deslinda responsabilidades y acusa a River Plate, el club que alojó el acontecimiento, en el estadio Monumental. La principal tuvo que ver con la pantalla gigante, que no estuvo disponible el martes. “Fue retirada tres días después del anuncio de AFA sobre la realización de la despedida. Frente a esta situación, propusimos instalar una alternativa dentro del campo de juego, iniciativa que no recibió la autorización del club anfitrión”, dijo la empresa en el texto.

La compañía de Camerota fue más allá: “Tampoco se autorizó la instalación de un escenario central y en consecuencia, fue necesario adaptar el montaje y reubicar las presentaciones musicales en espacios laterales, próximos a los bancos de suplentes, modificando las condiciones escénicas inicialmente planificadas. Esta disposición, sumada a la presencia de seguridad, prensa y personal operativo, dificultó su visibilidad, tanto para Lionel como para gran parte del público”.

Y completó: “La operación del sonido y de la iluminación del estadio se encontraba a cargo del equipo técnico del Club Atlético River Plate, fuera del control directo de nuestra productora, esto limito [sic] nuestro accionar eficiente a fin de evitar interrupciones del evento en distintos momentos. Durante las actuaciones artísticas hubo restricciones por parte del Club sobre la continuidad de algunos temas e interrupciones que afectaron el desarrollo de las presentaciones”. El documento, publicado en la cuenta de la empresa en Instagram, y difundido también por fuentes de la propia AFA, no tenía ni logotipo ni el membrete de la compañía ni direcciones de correo electrónico como para contactarse con ella. LA NACION consultó a Camerota para esta nota, pero el empresario no respondió.

River, por su parte, optó por no responder de forma explícita. En las oficinas del Monumental entienden que un comunicado oficial daría demasiada entidad a las acusaciones de la empresa y serviría solamente para elevar aun más la espuma del tema. Lo importante, según creen cerca de Stefano Di Carlo, el presidente, es cuidar a Lionel Messi, el 10 que se despidió. De todas maneras, la dirigencia millonaria dejó bien clara su postura, aunque fuera de micrófono. “River anunció públicamente el desmontaje [de la pantalla electrónica] el 8 de julio de 2026 y la AFA confirmó el partido contra Benín y la presencia de Messi el 15 de septiembre, más de dos meses después. Son dos fechas públicas y verificables. No es una diferencia de interpretación: es una afirmación objetivamente falsa”, puntualizaron desde el club.

Lionel Messi y sus compañeros después del 3-0 a Benín en el amistoso, en el momento del espectáculo de los drones en el cielo que dio para mofas en las redes sociales. Manuel Cortina

Sobre la cuestión del sonido y la iluminación agregaron: “La operación de ambos sistemas estaba a cargo de la productora, no de River. El club puso una persona a disposición para colaborar. Las únicas responsabilidades operativas de River eran la voz del estadio y la cinta de luces, ambas, bajo supervisión de personal de la AFA”. Y aclararon, además, que “River sugirió expresamente a la productora que contratara un grupo electrógeno, como lo hace el club en todos los partidos y eventos que organiza en el Monumental, para garantizar el suministro eléctrico. La productora decidió no afrontar ese gasto. Es decir, se les advirtió de una necesidad operativa básica y optaron por no atenderla”.

La pantalla electrónica del estadio fue removida a mediados de septiembre, según se había anunciado en julio; según la productora, River no autorizó la instalación de otra sobre el campo de juego. @ojomillonario0912

Además, una fuente riverplatense apuntó que “Ulises Bueno, Soledad Pastorutti y Grupo Cali tuvieron que utilizar las oficinas de la Gerencia de Infraestructura como camarines porque la productora no quiso montar los espacios correspondientes”. Y recordaron que “la primera reunión técnica entre la productora y River para coordinar el soporte operativo se hizo recién el día anterior al partido”.

Según reconstruyó LA NACION, en la despedida de Messi trabajaron varias empresas, cada una dedicada a lo suyo: iluminación, sonido, logística. Ante la inminencia del espectáculo, las subcontratadas comenzaron a buscar personal. Pero se encontraron con un obstáculo: el dinero. “La paga era muy poca y la verdad es que no valía la pena lo que pagaban respecto a lo que había que hacer”, relató un técnico en iluminación que fue contactado para el show final y declinó la oferta. “Me llegó la propuesta junto a un amigo y le dije ‘che, es muy poco’. Él me respondió que tampoco iba a hacerlo. Entonces, le dije que yo tampoco”, evocó.

🎤❌ La reacción de Sergio Goycochea y Soledad Pastorutti ante los problemas técnicos de la despedida de Messi.



🔊De fondo la expresión del público en el Monumental.



📹: el_juancito_305 pic.twitter.com/e2fdL8mvgv — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) October 9, 2026

Con el paso de los días, las redes sociales se inundaron de videos que muestran las falencias organizativas de la fiesta posterior al amistoso frente a Benín. En una filmación viralizada se ve a Sergio Goycochea, con dos micrófonos, protestar porque el audio no funcionaba y no se lo escuchaba. Lo mismo ocurrió con Soledad, pero la cantante eligió tomarlo con humor y sonrió. Postales de una despedida que debió ser inolvidable. Lo fue, pero también por motivos negativos ajenos al homenajeado.