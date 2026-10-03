Marruecos vs. Mali por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Marruecos y Mali, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este domingo 4 de octubre a las 15.00 h en el Stade Ibn-Batouta, ubicado en la ciudad de Tanger.

El momento de los equipos

Ambas selecciones se presentan en este compromiso con el objetivo de probar variantes tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos oficiales. Marruecos llega a este duelo en condición de local, buscando fortalecer su propuesta de juego ante su público, mientras que Mali afronta este desafío internacional con la intención de imponer condiciones fuera de casa.

Números que anticipan el duelo

El Stade Ibn-Batouta será el escenario de este enfrentamiento que sirve para el rodaje de ambos planteles. Si bien se trata de un amistoso internacional, el cotejo representa una oportunidad clave para que los cuerpos técnicos ajusten detalles estratégicos, dado el historial reciente de competitividad que han mostrado ambos conjuntos en el plano continental.

Lo que está en juego

El resultado final del encuentro permitirá a los entrenadores evaluar el rendimiento de sus convocados en un entorno de alta exigencia. Para Marruecos, una victoria en casa es fundamental para mantener la confianza del grupo, mientras que Mali buscará sumar un resultado positivo que le permita ganar jerarquía y rodaje competitivo en este ciclo de partidos de preparación.