La certeza de que Valentín Barco se incorporará en los próximos días al Brighton y jugará en la Premier League sacudió el mundo Boca. Sin embargo, en Brandsen 805 y en Boca Predio, era un secreto a voces que este escenario se daría más temprano que tarde. A nadie del club le sorprendió enterarse que el joven talento decidiera emigrar en este mercado de pases. Sin embargo, en un Consejo de Fútbol habituado a imponer las condiciones y con casi nulo interés por negociar, la frustración pasa por no tener capacidad de reacción.

Más claro: Barco se va o se va esta semana. La opción 1 es que el club de la Ribera acepte la oferta que el club inglés hizo por US$ 9.000.000 por el 90% de la ficha, lo que le permitiría quedarse con el 10% de una futura venta del jugador. La otra es rechazar esa propuesta y obligar al Brighton a ejecutar la cláusula de salida, valuada en US$ 10.000.000 por el 100% del pase.

Valentín Barco, durante los entrenamientos del Sub 23 a las órdenes de Javier Mascherano en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza @Argentina

Aunque en los números pareciera algo muy similar e incluso podría inferirse que sería beneficioso para Boca quedarse con un porcentaje de la ficha de Barco, en los números no es tan así. O al menos así lo analizan los integrantes del Consejo, quienes estarían decididos a rechazar la oferta.

Sucede que de aceptar la oferta de US$ 9.000.000 por el 90% de la ficha de Barco, Boca recibiría en efectivo solo una sexta parte de ese monto (1,5 millones de dólares) y el resto en cuotas. En ese escenario debería pagarle el 15% al futbolista, más un porcentaje al que acercó la propuesta (en este caso, el representante Adrián Ruocco), más impuestos varios. Además, en ningún momento se habló de un pago total de esa suma en efectivo ni en el corto plazo. Según pudo averiguar LA NACION, al club de la Ribera le ingresarían ahora apenas US$ 1.500.000, y el resto de lo adeudado (que realizados todos los descuentos antes mencionados sumaría un total de US$ 6.000.000) en cuotas y en un máximo de tres años.

Comisiones que paga el club vendedor cuando vende directo a otro club:

15% del traspaso para el jugador

2% a la AFA

0,5% al Sindicato (Futbolistas Argentinos Asociados)

7% Retenciones Impositivas AFIP

1,2% Impuesto al Sello CABA

Comisión al intermediario 7%

Total de erogaciones: 32,7%

Ante este análisis, en Boca concluyen que la única manera de que sea negocio aceptar la oferta es tener la garantía de que el Colo será vendido en el mediano plazo a una cifra estratosférica, algo que nadie sabe si sucederá, porque también es una incógnita saber cómo será su desempeño en el fútbol europeo.

Barco jugó solo 35 partidos en Boca An’bal Greco

“Quedarte con el 10% es más un riesgo que un negocio, salvo que Barco sea vendido en más de 80 millones de dólares de acá a dos años”, le explica a LA NACIÓN Gonzalo Stupenengo, dirigente de Boca.

Acertado o no, en Boca creen que es más negocio para la institución obligar al Brighton a ejecutar la cláusula de salida, valuada en US$ 10.000.000, lo que le permitiría al club recibir ese monto neto, al instante y sin ningún tipo de erogación. En este escenario, Brighton debe pagar, además del 100% de la cláusula, el 3% de la cláusula al Fondo de Retiro de Futbolistas, el 2% al Fondo Estructural Deportivo de AFA, el 2% de Cargas administrativas de AFA y el 0,5% a Agremiados. Con un plus en ambos casos: en toda venta de Barco que se produzca hasta que el Colo cumpla los 23 años, Boca cobrará un porcentaje en concepto de “Derechos de formación”, dividido en la cantidad de temporadas que jugó en el club de la Ribera y en las instituciones posteriores.

Pase de Valentín Barco a a Brighton.

¿Conviene aceptar 9 millones por el 90% o qué se ejecute la cláusula en 10 millones?

Sale hilo sobre lo que extrañamente la prensa no te informa (las diferencia entre ambas operaciones).

¿Qué le conviene más a Boca?

Sale hilo explicativo pic.twitter.com/RQlcBWaoHj — Gonza Stupenengo (@GonzaStp) January 7, 2024

Ahora bien. ¿Por qué la cláusula de salida de un futbolista de la proyección de Barco es tan baja y accesible para el voraz mercado europeo? Sucede que cuando en octubre de 2020 firmó su primer contrato con Boca (hasta finales de 2023), ese monto se tasó en US$ 10.000.000. Con apenas 17 años y sin haber debutado en Primera, valorarlo en una cifra mucho mayor hubiera derivado en tener que ofrecerle un salario acorde a esa tasación, y ajustar el resto de los salarios de los juveniles.

Cuando a comienzos del año pasado comenzaron las charlas de renovación para evitar que en junio el futbolista tenga la libertad de negociar como agente libre con cualquier otra institución, comenzaron los roces y las idas y vueltas con su representante, Adrián Ruocco. Consciente de la joyita que tenía en sus manos y ya con un Barco consolidado y figura en la primera de Boca, el agente buscó lo mejor para su representado y su familia. Mientras el club le ofreció dos años de contrato y una suba sustancial en la cláusula de salida y la consecuente mejora salarial, Ruocco, Barco y su familia contraofertaron: un año de contrato, mejora salarial y misma cláusula de salida. Acorralado, en febrero de 2023 Boca no tuvo otra opción que aceptar. No hacerlo traía aparejado el riesgo de que se fuera libre a fin de año.

Lo demás es sabido. En agosto pasado, Brighton y Manchester City ya habían venido a la carga por Valentín, en agosto. Eran tiempos distintos; al Colo le quedaba un año y medio de contrato y en su mente había una obsesión: ganar la Copa Libertadores. En aquel momento, la oferta fue rechazada por el club y por el futbolista. Entonces, Sergio Romero y Darío Benedetto le sugirieron al chico de 19 años que postergara su salida para fines de 2023, con la posibilidad de ganar la Libertadores como sabrosa zanahoria. Esas charlas y unas vacaciones con Marcos Rojo en el sur le bajaron la ansiedad al Colo.

Es cierto: una venta por debajo de su valor de mercado sería un mal negocio para Boca, pero poco pueden hacer los clubes ante casos como éste. De hecho, en el Consejo sabían que venderlo por menos de su valor de mercado era una posibilidad muy concreta, tras la última extensión de su contrato, en donde no hubo forma de mejorarle la cláusula de rescisión. La única alternativa era no renovar hace un año y que el Colo se fuera con el pase en su poder en agosto pasado o este mercado.

Valentin Barco fue muy mimado y reconocido en la Bombonera por su calidad técnica y sus lujos Instagram

Lo único cierto es que en los próximos días Valentín Barco se despedirá de sus compañeros y hará las valijas, para firmar con Brighton, el club donde brilló Alexis Mac Allister. ¿Por qué aceleró tanto esa institución? Porque, entre el 20 de este mes y el 11 de febrero, en Venezuela, el Colo disputará el Preolímpico con la selección argentina Sub 23 que dirige Javier Mascherano, en busca de un lugar en los Juegos de Paris 2024. Y en suelo inglés creen que una buena actuación del futbolista en ese torneo puede generar que otros clubes posen sus ojos sobre el chico y quieran salir a competirle.

Del lado del futbolista, así como en agosto la ilusión de ganar la Libertadores inclinó la balanza para seguir en Boca, ahora la frustración de no disputar el torneo de clubes más importante de América contribuyeron a su decisión de emigrar ahora.

Apenas 35 partidos y dos goles le bastaron a Barco para llamar la atención de los clubes europeos, que imponen una realidad económica muy superior a la de la Argentina y se llevan a un precio muy accesible a la última gran joyita que surgió del semillero xeneize.

Una aparición explosiva

Barco debutó en Boca con 16 años, 11 meses y 23 días, lo que lo convirtieron en el segundo jugador más joven en hacer su presentación en la Primera del club de la Ribera.

Su calidad técnica lo destacó desde el primer instante, aun cuando no tuvo rodaje en todo 2022, algo que le impidió sumar títulos oficiales en Boca, ya que no sumó minutos ni en la Liga, ni en la Copa de la Liga ganadas por el Xeneize. Tampoco integró el plantel que en marzo del año pasado ganó la Supercopa Argentina ante Patronato.

En 2023 todo cambió: de sus 35 partidos disputados con la camiseta azul y oro, el año pasado jugó 32. Con un rol protagónico en varios encuentros. El más recordado: contra Deportivo Pereira, por la Copa Libertadores, cuando sobre la hora le puso un centro perfecto y a la cabeza a Alan Varela, que sentenció el dramático 2 a 1 que le dio vida al xeneize en la Libertadores. También quedarán en el recuerdo las dos tandas de penales que él definió con un remate suave y maradoniano, al otro lado del arquero: ante Nacional (para meter a Boca en cuartos de final de la Libertadores) y contra Talleres (para que el conjunto de la Ribera avance a las semifinales de la Copa Argentina.

EL COLO BARCO MARCÓ Y BOCA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/NPdMBQ2q3x — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2023