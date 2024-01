escuchar

Estudiantes de La Plata y Benfica de Portugal acordaron la transferencia del mediocampista Benjamín Rollheiser en una suma de 9.000.000 de euros, lo que se hará oficial en las próximas horas, adelantaron fuentes de la negociación. El futbolista firmará un contrato hasta diciembre del 2029 con su nueva institución, que se impuso sobre el interés de otros clubes de Brasil como Corinthians, Flamengo y principalmente, Botafogo.

Rollheiser, de todos modos, seguirá jugando hasta mitad de año en Estudiantes, que venderá el 50 por ciento de su ficha y conservará el 10 por ciento de una futura venta. Así, podrá integrar el plantel que disputará la etapa de grupos de la Copa Libertadores. La otra mitad de los derechos económicos le pertenece al jugador. El futbolista, de 23 años, que había estado en infantiles de Estudiantes, llegó al club en condición de libre desde RIver, a mediados del 2022 con Ricardo Zielinski como entrenador, jugó 83 partidos y convirtió 13 goles.

Rollheiser en acción, durante un entrenamiento con Estudiantes Estudiantes de La Plata

Tuvo un comienzo irregular, pero la llegada de Eduardo Domínguez lo consolidó en el primer equipo, con grandes actuaciones y goles de gran factura, en especial en la última participación de la Copa Sudamericana.

Restan detalles para oficializar la transferencia y definir si el jugador tiene que viajar hasta Portugal para realizarse la revisión médica y firmar el contrato. Tanto Rollheiser como Estudiantes priorizaron la negociación con Benfica por tratarse del fútbol europeo, que además le permite permanecer 6 meses más en el fútbol argentino y jugar la Libertadores.

Benfica es dirigido por el alemán Roger Schmidt y marcha segundo en la liga de Portugal a un punto del líder Sporting Lisboa. En principio, el popular club de Lisboa tiene cubierta hoy la posición en la que juega Rollheiser, por lo que no lo precisa de manera inmediata. Pero sí quiere contar con él en el segundo semestre, cuando se prevé la partida de otro argentino, Ángel Di María.

No es la primera vez que Estudiantes y Benfica realizan una negociación, ya que el “Pincha” transfirió a esa entidad al paraguayo Ricardo Rojas y Enzo Pérez años atrás.

¿Por qué se fue libre de River?

Para encontrar la respuesta hay que retroceder en el tiempo y poner en contexto el panorama de aquel momento, clave para comprender las causas. Rollheiser exhibió un nivel positivo en la conquista de la Liga Profesional 2021, cumpliendo la función de extremo izquierdo. Su vínculo con la entidad de Núñez regía hasta el 30 de junio de 2022, razón por la cual empezaba a correr lentamente la cuenta regresiva para definir su futuro. Por primera vez desde su estreno oficial en la Copa Argentina, el 16 de julio de 2019 contra Gimnasia y Esgrima (Mendoza) en Villa Mercedes, el joven lograba consolidarse en el plantel profesional. Había superado una lesión en la zona lumbar cuando actuaba en la reserva y una rotura de ligamento que detuvo su evolución en febrero de 2020, cuando ya ostentaba una pretemporada en Estados Unidos bajo las órdenes de Gallardo, a principios de 2018.

River formó a Rollheiser durante ocho años, antes de que emigre como agente libre Marcelo Endelli - Getty Images South America

Llegaba el momento de avanzar con las conversaciones para extenderle y mejorarle el contrato, pero sus representantes y la dirigencia de River no se pusieron de acuerdo. El asunto no sólo estaba ligado a los términos y condiciones del acuerdo laboral, atrasado en sueldos y primas, un aspecto en el que coincidían todas las partes interesadas, sino también a una exigencia tan compleja como atípica: según lo que reconocieron desde ambos lados en las diferentes consultas realizadas por LA NACION, Rollheiser y sus apoderados pretendían que la institución, dueña del 80 % del pase, comprara el 20 % restante, cuyos derechos justamente eran del futbolista con un tope de dos millones de dólares, de acuerdo a los estados contables de River correspondientes al periodo que culminó el 31 de agosto de 2021. Es decir que más allá de un razonable incremento salarial después de ganarse un lugar entre los once, el pedido en las tratativas incluía que el mismo porcentaje que se le había concedido oportunamente -una práctica que se utiliza en el fútbol para reconocerles a las jóvenes promesas el potencial que tienen e impedir que acepten una propuesta superadora- fuera adquirido para garantizarse un dinero a modo de reconocimiento, independientemente de una futura transferencia.

La postura de la dirigencia inmediatamente fue negativa ante esa solicitud. Aunque las charlas continuaron, hallar un punto de encuentro fue inviable. Y con la asunción de Jorge Brito como presidente de River, surgió una nueva estrategia para sentar un precedente que evitara conflictos similares a corto y mediano plazo: relegar del grupo a quienes, a falta de seis meses o menos para que concluyeran sus vínculos, se negaran a renovarlos. Esa sanción, minutos antes de iniciar la pretemporada de enero de 2022 en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, se les aplicó tanto a Rollheiser como Fabrizio Angileri, cuyo nuevo destino, una vez liberado, fue el Getafe español. Ambos se quedaron en el predio de Ezeiza mientras sus compañeros abordaban el ómnibus rumbo al aeropuerto. Con el aval de Gallardo, la dirigencia ejecutó la determinación que dejó a Rollheiser sin posibilidad de subir al micro rumbo al aeropuerto ni de participar durante todo el primer semestre de 2022. No hubo retorno más allá de diferentes conversaciones.

Mientras Italia corría con ventaja para ser el destino del zurdo tal como en 2019, cuando amagó a irse con el pase en su poder semanas antes de finalizar su contrato, Estudiantes empezaba a evaluar el tema amparándose en un antecedente favorable: antes de incorporarse a la octava división de River en 2014 procedente de Deportivo Sarmiento, un club de Coronal Suárez, el pueblo donde nació, Rollheiser había tenido un paso por el Pincha en las etapas infantiles, entre 2010 y 2012. Incluso, cuando no tenía suficiente lugar en la consideración de Gallardo, hubo algunos llamados para intentar que arribara cedido a préstamo.

Las gestiones entre la directiva de Estudiantes, los representantes del jugador y el propio protagonista avanzaron rápidamente en junio de 2022: el jugador encontró la mejora salarial que necesitaba (un 60% más que la mejor propuesta de River), el club platense obtuvo el 50 % del pase y la otra mitad quedó en poder del futbolista, quien se mudó a City Bell, cerca del country donde se entrena habitualmente. Una vez que en palabras se resolvió de qué manera implementar el convenio para incorporarlo, el siguiente paso fue la rescisión del vínculo de Rollheiser con River, el club que lo formó durante ocho años y que únicamente recibirá dinero en concepto de Mecanismo de Solidaridad (el 4 % de una futura venta) por una joya que firmó su primer contrato cuando apenas tenía 16 años -la edad mínima para hacerlo- y terminó siendo una caja de Pandora.

