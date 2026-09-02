Martín Demichelis: “Me preparé, llegué y ahora es momento de demostrarlo”

Llegó con 22 años a Alemania y ahora está de regreso. “Cuando me compró Bayern Munich, Franz Beckenbauer era el presidente honorario. Y este tipo de personalidades te marcan. Beckenbauer, Rummenigue, Uli Honees, Paul Braitner… tipos míticos y enormes en el fútbol, y al mismo tiempo muy terrenales, que caminaban a diario por la ciudad deportiva. Los modales de ellos también me fueron formado. Personas que ganaron tantísimo y eran iguales o incluso más humildes que los jugadores. No te podías apartar de ahí si ellos se comportaban así”, le narró un día Martín Demichelis a LA NACION.

Alemania atravesó su vida, tanto que domina con toda autoridad un idioma bien complejo. Ayer fue Munich. Hoy, a los 45 años, se trata de Leipzig, huella de la vieja Alemania del Este. De Baviera a Sajonia en otra etapa de su vida. “Si el semáforo está en rojo, bueno, está en rojo. Mirás para un lado, para el otro, y no viene nadie, pero el semáforo está en rojo. Y esperás dos minutos ahí, solo, pero no te movés. Y en la bicisenda se terminan juntando 10 bicicletas, pero no una al lado de la otra, sino que esperan en fila. Si en esos detalles tan pequeños hay una planificación, un respeto, una línea a seguir, imagínate en todo lo demás. Incorporé eso de la regla, de la línea, de la puntualidad… lo tengo culturalmente incorporado”, le detallaba en aquella charla a LA NACION. Alemania lo marcó. Y allí está nuevamente, bien puntual, a la hora convenida por la Bundesliga para conversar con varios medios.

Dos partidos y dos victorias del RB Leipzig de Demichelis, que todavía ni recibió goles en contra Rb Leipzig

“Alemania me dio la oportunidad de crecer como jugador, pero más aún como persona. Viví 12 años, Alemania empujó mi carrera a nivel europeo y, también me dio la posibilidad de formarme como extranjero para educar a chicos alemanes. Fui un extranjero formando alemanes –le subraya a LA NACION-. Nunca dejé de valorar esa oportunidad, estoy muy agradecido con este país. Y ahora me toca demostrar todo lo aprendido. Es un honor y estoy feliz. Me preparé, llegué, ahora es momento de demostrarlo. Ser entrenador extranjero es una doble responsabilidad, para hacerlo bien, y para abrirles puertas a quienes vayan surgiendo en otras generaciones”, responde desde el centro deportivo del RB Leipzig.

En siete años como defensor y volante de Bayern Munich –y ocho títulos- fue compañero de varios de los mejores alemanes de su generación, como Oliver Kahn, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Michael Ballack, Thomas Müller y Miroslav Klose. Luego, el mismo Bayern lo cobijó otros cuatro años como entrenador en sus divisiones formativas. Después llegaría el lanzamiento en River y demás. Mientras Demichelis se preparaba como técnico, trabajó en línea con Hansi Flick y Julian Nagelsmann. Pero otro DT alemán le cambiaría los planes recientemente…

‼️🇦🇷🇩🇪 Martín Demichelis dando la práctica en alemán. pic.twitter.com/Q7rp0PkJLi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 12, 2026

El 28 de mayo de este año. Solo cinco días después de que Mallorca perdiera la categoría, el club anunció que le renovaba el contrato a Martín Demichelis hasta junio de 2028. Confiaba en el hombre que ante su primer reto en Europa había llevado a los insulares hasta las puertas de la salvación en LaLiga española. “El técnico argentino apuesta por el proyecto del club bermellón y se compromete con la entidad para las próximas dos temporadas”, comunicó Mallorca en sus redes… Cuando el 12 de junio, de repente, Demichelis se marchó, en las Islas Baleares quedó una sensación de traición.

Dos días después, Alemania debutaba en el Mundial y arrollaba 7-1 a Curazao. Nadie podía sospechar que dos semanas más tarde ya estaría eliminada porque no podría superar en los penales a Paraguay en los 32avos de final. ¿Cuál es la relación con Demichelis? De manera directa, ninguna, pero… Aparece un nombre: Jürgen Klopp, el flamante entrenador de Alemania. Klopp, desde el cargo que por entonces tenía como director deportivo global de la firma Red Bull llamó al argentino para ofrecerle la dirección del RB Leipzig. La cercanía entre ambos viene desde hace años, desde la época en la que Klopp entrenaba al Mainz 05 y luego a Borussia Dortmund. El 22 de junio, Demichelis fue presentado en Leipzig, que asumió el pago de tres millones de dólares para ejecutar una cláusula de rescisión con Mallorca.

Demichelis, Klopp y una relación que comenzó hace muchos años

Un mes después, Klopp era anunciado como nuevo entrenador de la Mannschaft en lugar de Nagelsmann y, naturalmente dejaba el cargo estratégico en el grupo Red Bull, que además del RB Leipzig, también es dueño mayoritario del FC Red Bull Salzburg (Austria), New York Red Bulls (Estados Unidos), el brasileño Red Bull Bragantino, el FC Liefering (segunda de Austria) y el RB Omiya Ardija (Japón). “He estado en contacto con él, ¿qué puedo decir? Simplemente le deseo lo mejor en la selección. Estoy seguro de que voy a aprender mucho de él. Y si tenemos la posibilidad de seguir en contacto, y charlar de vez en cuando sobre diferentes temas, para mí será fantástico”, detalló Demichelis hace unos días.

Asumió el puesto del alemán Ole Werner, destituido aunque finalizó tercero en la pasada Bundesliga. El Leipzig de Demichelis debutó a mediados de agosto con un arrollador 6-0 como visitante ante Eitracht Trier, de la cuarta división, por la primera rueda de la Copa de Alemania. El sábado pasado llegó el estreno en la Bundesliga, en casa, y goleó 3-0 a Borussia Mönchengladbach. “Hemos empezado bien, pero con eso no alcanza, no garantiza nada porque ya no sirve más lo que pasó el fin de semana. Salió mejor que lo soñado, porque la escenografía fue inmejorable y el equipo jugó muy bien y ganó. No olvidaré jamás ese día. Es un sueño alcanzado porque siempre añoré venir para acá. Queremos que cada rival piense que enfrentarse al Leipzig será muy difícil y que los aficionados quieran venir al estadio para ver a este equipo. Ese es mi objetivo”, resumió Martín. Se trata del mejor comienzo de temporada en la historia del club, y cuando habla de conmover al estadio, se refiere al remodelado Zentralstadion, donde Maxi Rodríguez entró en la eternidad con el bombazo a México en el Mundial 2006.

La semana próxima ya se zambullirá, también, en la Champions League, donde después del sorteo sabe que lo esperan Manchester City, Real Madrid, Manchester United, PSV y Feyenoord, entre otros. El bautismo será ante el Como de Nico Paz. “Nada fácil. “Tengo muchas ganas de dirigir al Leipzig en la Liga de Campeones. Medirnos contra los mejores de Europa es un reto increíble y es precisamente ahí donde debe estar un club con la ambición y la calidad del Leipzig”, contó hace unos días en el canal oficial. El club, que en este verano le vendió a Real Madrid al delantero marfileño Yan Diomande por 125 millones de euros, nunca ganó la Bundesliga –dos veces fue subcampeón- y en sus vitrinas sí cuenta con dos Copas de Alemania y una Supercopa. “Es movilizante la Champions –continuó–, con la peculiaridad de que me encontraré con grandes, grandes amigos, como Enzo Maresca, que es un hermano del fútbol, y con él trabaja Willy Caballero. Me hubiese encantado cruzarme con dos entrenadores que admiro muchísimo, como Manuel Pellegrini y el Cholo Simeone. Al Cholo lo admiré de jugador y lo admiro por su personalidad y trayectoria como entrenador. Pero me enfrentaré con Mourinho, por ejemplo, y con tantos más. Será una grandísima experiencia”.

¡QUÉ GOLAZO!



Así juega el Leipzig de Demichelis. ¡A PURO TOQUE!



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-En el torneo que (casi) siempre gana Bayern Munich, ¿cuáles son las expectativas?

-La institución ha crecido a pasos agigantados y el próximo objetivo es darle más proyección al crecimiento. Evolución. Estoy orgulloso de que me hayan elegido. La filosofía es comprar jugadores jóvenes para acompañarlos, proyectarlos y venderlos. No retenerlos durante 10 años. Mientras, competir. Y la intensidad es parte de la identidad de esta institución. Acá el deseo y la obligación es crecer. Vengo de España, donde el fútbol es más de posesión, y aquí, en las primeras semanas, los jugadores me salían disparados porque aquí es más de transiciones. Bueno, estamos tratando de generar un mix dentro de lo que a mí me gusta.

El paso de Demichelis como jugador de Bayern Munich sumó ocho títulos en 7 temporadas; luego, volvió como entrenador de inferiores AFP

En la pretemporada jugó un amistoso contra Bayer Munich. Perdió 3-1 en el Allianz Arena… un sitio muy relevante en su carrera. Allí volverá el 17 de octubre por la sexta fecha de la Bundesliga. “Múnich es mi segunda casa –destaca-. El otro día viví sensaciones muy encontradas al cruzarme con tanta gente conocida; a ese estadio lo pude vivir desde la inauguración, hice mi primer gol en Champions en el Allianz Arena… tengo muchas vivencias. Me sirvió esta reciente experiencia para prepararme para cuando vayamos por los puntos, que será un poco más serio. Y probarnos contra un equipo de esa magnitud será muy importante. El Bayern me dio una oportunidad cuando era joven, y crecí allí. ‘Mia san mia’ -el lema del club, que en el dialecto de la región de Baviera significa “Nosotros somos nosotros”- representa algo para mí, así que es ciertamente especial. Pero estoy muy orgulloso de ser el entrenador del RB Leipzig ahora”.

-¿Qué cambios vas teniendo como DT?

-Para ser entrenador, primero tenés que definir tus principios. Después, una metodología que alcance tus principios, y si además conectan con los principios de la institución, bárbaro. No cambié mi metodología desde que fui entrenador de la Sub 19 de Bayern Munich y la llevé a todos los clubes. Es una manera de entender el fútbol. Después hay aristas que corregir, y el día a día como entrenador te va marcando pautas para modificar. Soy un convencido de que los técnicos nos tenemos que adaptar a lo cultural; a veces un mismo ejercicio aburre o entretiene más a un jugador dependiendo de su cultura. Y pasa lo mismo, por ejemplo, a la hora de desenvolverte con los medios. En Argentina no gustaba que explique mucho lo que pasaba en los partidos, y acá o en España les gustaba y se entiende para bien. No es mejor ni peor, yo debo adaptarme lo antes posible en base a mi experiencia en River, Monterrey, Mallorca y ahora en Leipzig. Adaptarme a lo cultural para estar más cerca de los certero que de lo equivocado.

La despedida de River, un club que lo emociona y del que prefiere no hablar; sí, confiesa que siente el apoyo de los hinchas ALEJANDRO PAGNI - AFP

La charla, con diferentes medios del mundo, fue una invitación de la Bundesliga. Desde la coordinación, poco antes de empezar, se pidió que no hubiera preguntas referidas a River. El propio Demichelis, amablemente, explicó: “Entiendo la búsqueda, y espero que me entiendan a mí: hace dos años que me fui de River y no hablo ni voy a hablar de River. Se han dicho cantidad de cosas y yo soy muy respetuoso”. Más adelante, sí se permitió hablar lateralmente del club que lleva en el corazón: “Desde septiembre/octubre me abrí las redes sociales y siento el apoyo de muchísima gente, sobretodo de la gente de River que me escribe, se pronuncia… A mí también me pasó de niño, que había jugadores en el extranjero y uno va empatizando con ellos, con esos clubes, y ojalá me toque estar el mayor tiempo posible haciéndolo bien y haya argentinos que se puedan sentir identificados con la manera de jugar del Leipzig, que es la misma manera que intenté plasmar en River, y en momentos salió muy bien, en Monterrey llegamos a una final y en Mallorca sacamos el 50% de los puntos, pero no nos alcanzó. Con la misma metodología, que es la de no escondernos, presionar, y como siempre digo, se ataca con el pase. Después, los jugadores son los verdaderos protagonistas”.

"¿Messi? Fue un honor haber sido parte de su generación y lo voy a querer como todos los argentinos", destaca Demichelis AP

Cuenta que llega al club a las 7 de la mañana y se va a las 9 de la noche. “Y no me quedo a dormir porque no hay habitación –agrega–, aquí hay una energía increíble”. Y se permite una concesión al temario cuando aparece una palabra mágica: Messi. “Fui participe, fui un privilegiado, fue un honor, y me cueste definir tantísimas cosas que quisiera decir o decirle a Leo… Lo definí en mis redes sociales con tres fotos: la primera dándole un abrazo, que no era solo mío sino también de mis familiares, amigos y conocidos; la segunda era otro abrazo, porque daban ganas de seguir abrazándolo, y en la tercera él está festejando y está sonriendo, porque el futbol de Leo es pureza, divertimento, nos ha hecho vivir todo tipo de emociones. Fue un honor haber sido parte de su generación y lo voy a querer como todos los argentinos”. Y las últimas palabras las dice con su mano derecha sobre el corazón.