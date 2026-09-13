Martín Demichelis supera el primer frente de tormenta en Leipzig con una goleada

Tras el debut en la Champions League con una dura derrota por 4-1 ante Como, el director general de Leipzig, Marcel Schäfer, emitió un comunicado en el que llamó a “mantener la calma y la unidad”. Sin que Martín Demichelis fuera mencionado en ninguno de los cinco párrafos, el escrito se interpretó como un respaldo implícito para el entrenador argentino, cuya continuidad se había empezado a poner en duda en el ambiente futbolístico alemán.

El diario Bild sugirió que podría haber un llamado a Ole Werner, el director técnico previo a Demichelis, que en la temporada anterior había conseguido la clasificación a la Champions League al finalizar en el tercer puesto de la Bundesliga. Otros aventuraban con un llamado a Julian Nagelsmann, de exitoso paso por Leipzig y actualmente inactivo desde que la Federación Alemana no le renovó el contrato en la selección.

Más allá de las palabras de Schäfer, nadie se animaba a asegurar la permanencia de Demichelis en caso de una caída ante Hamburgo, este domingo, por la tercera fecha de la Bundesliga. El contundente 5-0 de local le permitió a Micho superar el primer frente de tormenta. Es cierto que la holgada victoria debe ser puesta en contexto: Hamburgo es el peor equipo del torneo, cayó en las tres fechas, no marcó goles y recibió 12. En 63 años de la Bundesliga, es el tercer peor arranque de un equipo en tres jornadas.

Christopher Nkunku se llevó un globo a la boca para festejar su gol Jan Woitas - dpa DPA

“Esta victoria llega en un momento adecuado. Hubo una reacción importante del equipo, hicimos un buen partido. Ahora tenemos toda una semana por delante para trabajar con tranquilidad; siempre hay cosas para corregir”, expresó Demichelis tras el encuentro.

Hasta aquí, la breve campaña de cinco partidos del exconductor de River tiene un balance de tres triunfos y dos derrotas. Debutó en la Copa Alemana, con un 6-0 sobre Eintracht Trier, de cuarta división. El arranque en la Bundesliga fue con un 3-0 de local contra Borussia Moenchengladbach, el otro equipo que aún no sumó puntos en tres jornadas.

Los dos siguientes compromisos fueron de visitante, con derrotas que dispararon las dudas: 3-1 ante Werder Bremen y 4-1 frente a Como. “Parecemos un equipo de dos caras. Tenemos que corregir el rendimiento de visitante”, manifestó Demichelis.

Schäfer, en el comunicado, también pidió paciencia luego de un receso en el que hubo movimientos en el plantel y en el cuerpo técnico, además de “lidiar con lesiones recurrentes”. En el mercado de pases, Leipzig transfirió a su joya, el extremo Yan Diomande, a Real Madrid en 125 millones de euros. También emigró el histórico Peter Gulacsi, arquero en las últimas 11 temporadas. Llegó a préstamo el delantero Christopher Nkunku, autor de un gol ante Hamburgo, y mantuvo a su otro atacante de nivel internacional, el noruego Antonio Nusa (un tanto y dos asistencias a Hamburgo).

El noruego Antonio Nusa, en el centro, festeja su gol con Brajan Gruda y Tidiam Gomis Jan Woitas - dpa DPA

Si la estabilidad de Demichelis se puso demasiado pronto en entredicho es porque causó sorpresa la desvinculación de Ole Werner tras una positiva gestión. El responsable de que no siguiera fue Jürgen Klopp, que era el Director Global de Fútbol del grupo Red Bull hasta que aceptó reemplazar a Nagelsmann en la selección.

Klopp mantenía varios pleitos con Werner. Le cuestionaba la utilización de tres zagueros -Klopp prefería línea de cuatro-, que el equipo no presionara más alto y que no fuera más agresivo, como lo era su Liverpool. Werner no cedió a esas observaciones y dejó el cargo al final de la temporada. Una buena parte de los hinchas de Leipzig lamentó la salida del entrenador, a quien le reconocían que con un plantel de nivel medio hubiera conseguido el pasaje a la Champions League.

Jürgen Klopp recomendó a Demichelis para Leipzig antes de dejar el grupo Red Bull y asumir en la selección de Alemania Haiko Mandl - AP

En la llegada de Demichelis tuvo influencia Klopp. Ambos se encontraron en Mallorca, donde el alemán se encontraba de vacaciones y el DT argentino, tras descender con el equipo de la isla, estaba dispuesto a dirigir en segunda división. La charla con el alemán le hizo cambiar de planes, situación que desagradó en Mallorca, donde se sintieron defraudados por la intempestiva salida. La recomendación que hizo Klopp de Demichelis fue una de sus últimas intervenciones en el grupo Red Bull, antes de aceptar el ofrecimiento de la selección.

Demichelis, que había trabajado en las categorías menores de Bayern Munich como paso previo a River, no tardó en entusiasmarse con el desafío de Leipzig: “Siempre fue un sueño venir a Alemania y desarrollarme como entrenador. Es un país en el que se me respeta, al que le estoy muy agradecido. Me desvivo y a la vez disfruto de ser entrenador en esta grandísima institución que confió en mí después de una gran temporada, en la que alcanzó puestos de Champions League”.

El 5-0 a Hamburgo le dio a Demichelis el aire que necesitaba para llegar a la próxima fecha, frente a Bayer Leverkusen, confiando en que sean ciertas las palabras del director general Schäfer: “Un equipo recién formado necesita tiempo para acoplarse y desarrollar sus procesos. Esa es la realidad”.