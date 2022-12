Martín Demichelis tendrá su primer refuerzo como DT: un histórico del ciclo de Marcelo Gallardo que vuelve a calzarse la camiseta millonaria

escuchar

Si bien la mayoría de las miradas futbolísticas están puestas en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en otros escenarios la acción continúa, con miras a la temporada 2023. Después de ocho años y medio de exitosa gestión de Marcelo Gallardo como DT, River comienza una etapa nueva y desafiante con Martín Demichelis como conductor . El exdefensor, junto con sus ayudantes Javier Pinola y Germán Lux, desde hace rato que están planificando cuál será el plantel para encarar el año próximo. Y, según fuertes versiones, en las próxima horas quedaría sellado el primer refuerzo para un puesto clave que el conjunto de Núñez necesita robustecer: el del mediocampista central.

El elegido es Matías Kranevitter . Debido a algunos “asuntos personales”, el jugador tucumano de 29 años dejó la pretemporada que Rayados de México estaba realizando en Cancún y su futuro estaría en el club millonario. El jugador habló con el presidente del equipo, José Antonio Noriega, le explicó cuál es su deseo inmediato y ya todos en México dan por hecho que el exhombre del seleccionado mayor argentino volverá a Núñez.

Martin Demichelis, el flamante DT de River tras la era de Marcelo Gallardo LA NACION/Hernan Zenteno

El “Colorado” nació el 21 de mayo de 1993 en Yerba Buena, Tucumán. Empezó su carrera en las inferiores de San Martín, pero debió dejar porque su padre no tenía dinero para pagar la cuota del club. Entonces, se fue a jugar a Unión Aconquija. Allí fue convocado a una selección Sub 15 de Tucumán y un hombre que lo vio le ofreció ir a probarse a River. Con 14 años, viajó a Buenos Aires para una prueba con otros cien chicos del interior y quedó. Le dieron alojamiento en la pensión de los millonarios en el Monumental; de hecho allí todavía vivía cuando debutó en la primera, el 2 de diciembre de 2012 al ingresar en un triunfo de River por 1 a 0 ante Lanús como local. Ese día estaba como DT interino Gustavo Zapata.

Matías Kranevitter jugando en Rayados de Monterrey, su último club DeFodi Images - DeFodi Images

Kranevitter se fue ganando un lugar valioso en el plantel y fue protagonista en el equipo que se adjudicó el torneo Final 2014, la Copa Sudamericana 2014, la Recopa 2015, la Libertadores 2015 y la Suruga Bank 2015. Se encumbró como el reloj del mediocampo en ese River de Gallardo, fue el equilibrista y hasta se asoció maravillosamente con Leonardo Ponzio. Cada vez que faltó, el Muñeco extrañó a un futbolista que lleva el ADN de los cincos millonarios. Tras jugar 94 partidos en River, el club lo vendió en el segundo semestre de 2015 a Atlético de Madrid por US$ 8.000.000.

En el equipo colchonero jugó sólo una temporada, no logró afianzarse y fue transferido a préstamo a Sevilla, donde permaneció hasta 2017. En agosto de ese año se transformó en otro de los jugadores argentinos incorporados por Zenit, de Rusia, donde coincidió con Sebastián Driussi y Leandro Paredes, entre otros. En enero de 2020, el futbolista tucumano volvió a cambiar de camiseta, el club ruso lo vendió por ocho millones de euros y se instaló en Rayados de México, donde permaneció hasta estas últimas horas. En México ganó la Copa MX en la temporada 2019/20 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2021.

Matías Kranevitter jugando en el seleccionado AFP

Durante todo este proceso internacional, varias veces se especuló con un regreso de Kranevitter a River, pero por una razón o la otra nunca se concretó. Sin embargo, ahora sí parece estar todo encaminado para que el volante central vuelva a vestir la camiseta rojiblanca. En ese puesto River hoy tiene a Enzo Pérez (36 años) y a Bruno Zuculini (29), pero no es segura la continuidad de ninguno de los dos y el DT Demichelis tiene como prioridad reforzar esa zona tan trascendente de la mitad de la cancha.

Matías Kranevitter dejó la concentración de #Rayados para viajar a Argentina donde estaría cerrando su fichaje con #RiverPlate💣



Antes de volar desde México a la Argentina, el futbolista dio una breves declaraciones: “Tengo permiso del club por temas personales, así que seguramente después se van a enterar. En Monterrey siempre me han tratado bien, no tengo nada que decir. Estoy agradecido a la afición. El club sabe mi decisión, he hablado con el club y si pasa algo se van a enterar. Voy a Argentina a solucionar unos problemas”.

Kranevitter jugando un superclásico contra Boca LA NACION

Demichelis, en su primera experiencia en el fútbol argentino luego de una larga estadía en Europa, sucede en el cargo a Gallardo, el entrenador más exitoso del club, con 14 títulos. Su desafío será enorme y por ello pretende tener un equipo completo para intentar pisar fuerte en 2023.

River realizará una primera parte de la pretemporada desde el lunes próximo en San Luis: se entrenará en el estadio Juan Gilberto Funes y jugará un amistoso el 22 de diciembre en el estadio La Pedrera, probablemente ante un equipo de Chile. Durante estos días, Demichelis y su cuerpo técnico estuvieron trabajando en el River Camp. El conjunto de Núñez también viajará a EE.UU. y allí jugará tres amistosos: el 10 de enero, en Austin, ante Rayados de Monterrey (el equipo de Kranevitter); dos días después frente a Millonarios de Colombia, en Miami; y finalmente el 17-1 contra Vasco da Gama, en Orlando.

