Martín Palermo no continuará como entrenador de Platense. El entrenador les comunicó a los dirigentes del club de Vicente López que no renovará su contrato, que vence el 31 de diciembre próximo, luego de la derrota que el Calamar sufrió el sábado pasado en la final de la Copa de la Liga por 1-0 frente a Rosario Central. Una salida que se suma a su frustrada apuesta por ser el próximo conductor de Boca: Palermo había admitido hace varias semanas que tenía todo arreglado con Andrés Ibarra y Mauricio Macri para dirigir, en caso de que ganara la oposición, al club que lo tiene como máximo goleador histórico. Pero Juan Román Riquelme arrasó en los comicios, y el próximo presidente de Boca eligió a Diego Martínez.

Para Palermo, en Platense terminó un ciclo que incluyó 46 encuentros, de los cuales ganó 17, empató 12 y perdió en 17 ocasiones. En su etapa en Vicente López, Palermo consiguió, primero, salvar del descenso al Calamar, y mucho mejor aún, consiguió un histórico subcampeonato en la Copa de la Liga, en lo que la primera final para el club en la máxima categoría en más de 80 años. Pero, más allá de que los dirigentes de Platense pretendían su continuidad en el cargo, el Titán eligió dar un paso al costado.

El saludo de Martín Palermo, que llevó a Platense a un histórico subcampeonato Fotobaires

Esta fue la séptima experiencia de Palermo como entrenador. Comenzó esta etapa de su carrera en 2012, en Godoy Cruz, y luego siguió en Arsenal de Sarandí, Unión Española de Chile, Pachuca de México, Curicó Unido de Chile y Aldosivi, antes de llegar al Calamar.

Tras la salida de equipo de Vicente López, Palermo estaría en la órbita de algunos clubes del fútbol argentino que aún continúan a la búsqueda de un entrenador. El primero de ellos sería Vélez Sarsfield, y en este contexto el entrenador fue ofrecido por su representante a los dirigentes del Fortín, y el segundo es Talleres de Córdoba, ya que el exdelantero tiene una buena relación con el presidente Andrés Fassi, con el que se conocen desde el paso de Palermo por el fútbol mexicano.

Palermo, en la Bombonera en la tarde del domingo, acompañado por Rafael Di Zeo en el camino hacia la votación en Boca Marcelo Endelli - Getty Images South America

Tras perder de manera ajustada la final frente a Rosario Central, Palermo habló en una conferencia de prensa con algo de sabor. “Estuvimos a un pasito de quedar en la historia grande de este club. Llevamos a Platense a lo más alto y la devolución más linda fue la de la tribuna que reconoció lo que se hizo. Fue histórico. Creo igual que estos nombres van a quedar por mucho tiempo en la historia de Platense. Me siento parte de esto, y estoy muy agradecido. Cuando me pregunten por este plantel siempre voy a hablar de las personas que me tocó dirigir, porque no hubo figuras ni egos. Siempre dieron la cara y me defendieron. Fuimos un gran grupo en todos los aspectos”, destacó.

Luego de la derrota en la final, Martín Palermo saludó y felicitó a TODOS los jugadores de Rosario Central 🤝#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2FPIQOYqNz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 17, 2023

Allí fue consultado sobre su futuro, y contó: “Es difícil dar una respuesta sobre lo que voy a hacer. Quedé en hablar con el presidente. Veremos cuando se da el momento de juntarnos y tomar una decisión. Voy a descansar lo que pueda, veré lo que hago y lo que depara mi destino. Quiero estar tranquilo, y de mi futuro, Dios dirá”.

Horas después, Palermo viajó de Santiago del Estero a la Bombonera. Allí estuvo presente después del mediodía del domingo para emitir su sufragio. Fue ovacionado por la gente -acaso la única figura de la oposición que no generó rechazo en los hinchas-, pero con la derrota de la fórmula Ibarra-Macri, es muy probable que la vacante en el banco de Boca sea ocupada por Diego Martínez, que se espera que asuma apenas pueda destrabar su salida de Huracán.

