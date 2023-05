Martín Payero, el favorito de Almirón que tiene fecha de vencimiento en Boca: qué posibilidades hay de poder retenerlo

escuchar

Desde la asunción de Jorge Almirón como entrenador de Boca, Martín Payero se erigió como una de las piezas más importantes del equipo. Su rol en el engranaje general adquirió un estatus casi de indispensable, al punto que se sintió su ausencia en el Superclásico (por la expulsión sufrida la fecha anterior frente a Racing). Los hinchas valoran su entrega, su gran pegada de media distancia y su valiosa visión periférica. Algunos lo apodaron “El Hechicero”. Pero hay más: en solo un mes, el mediocampista se convirtió en el goleador de este ciclo incipiente, con tres conquistas (Rosario Central, Racing y Belgrano).

El gol de Payero a Belgrano

¿EL JUGADOR CON MEJOR ACTUALIDAD DEL XENEIZE? Payero abrió la victoria de Boca ante Belgrano con este lindo fierrazo... ¡y ayuda de Ledesma! 4 goles en sus últimos 4 partidos por #LigaProfesional para el ex-Banfield. pic.twitter.com/1JXPr3LVK8 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 15, 2023

Es evidente que la llegada de un DT le permitió a Payero potenciarse y lucirse. De hecho, el hombre que llegó a préstamo en julio del año pasado desde Middlesbrough, de la segunda división de Inglaterra, marcó dos tantos en sus primeros 22 partidos, y tres en los últimos cuatro. Todo este contexto auspicioso para ambas partes tiene, inevitablemente, un final escrito. El préstamo que Boca gestionó con el club inglés concluye a mitad de año.

Sin embargo, Almirón ya le pidió a Juan Román Riquelme que la continuidad de Payero, de 24 años, sea una prioridad en lo vinculado a los posibles refuerzos del mercado de invierno.

El gol de Payero a Racing

BOCA LO GANA DESDE EL VESTUARIO ⚽



Martín Payero la agarró de volea en el área y puso el 1-0 del Xeneize ante Racing a los 3 minutos de juego#LPFxTNTSports pic.twitter.com/UPabUufRKq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 30, 2023

Por eso, en las oficinas del Consejo de Fútbol en el predio de Ezeiza ya trabajan sobre la ingeniería económica que le permita al club seguir contando con los servicios de un futbolista que es muy valorado. Existen dos alternativas para que el ex Banfield siga vistiendo la camiseta azul y oro después de junio. La primera es muy clara y, en apariencia, de rápida resolución: el club de la Ribera firmó una cláusula en la que se aseguró la prioridad de compra del futbolista. El asunto es que el valor de su ficha es de US$ 6.000.000 y, en principio, no sería la idea invertir ese dinero por el hombre que hoy utiliza el número 11 en su dorsal.

La otra opción es concretar un nuevo préstamo. Y aquí es donde aparecen más eslabones que deben unirse para que eso se concrete, pues el contrato entre Payero y el club inglés concluye en junio de 2024.

El gol de Payero a Rosario Central

EMPATÓ BOCA 🔵🟡🔵



Martín Payero apareció en el área y de cabeza puso el 1-1 del Xeneize ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pMud9FY9KJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 23, 2023

Por eso, en el caso de que en la institución europea evalúen otra cesión primero tendrán que renovar el vínculo que los une. Esto se debe a que el club que posee los derechos federativos de un futbolista no puede cederlo antes de garantizarle su continuidad contractual más allá de ese préstamo.

También existe una tercera alternativa, que es la que todos quieren evitar, pero a la vez debe ponerse sobre la mesa. Y es la posibilidad de que Payero no siga en el club, a pesar del gusto del DT y los intentos que haga la dirigencia por complacerlo.

Ante ese escenario, Boca tendría que salir a buscar un reemplazante que tenga un tipo de juego similar. Ahí es donde aparece el nombre de Tomás Belmonte, quien ya fue dirigido por Almirón en su paso por Lanús y al mismo tiempo estuvo en el radar de Juan Riquelme cuando el chileno Arturo Vidal desestimó la propuesta para sumarse a las filas xeneizes.

Julio de 2002: primera foto de Payero como futbolista de Boca Prensa Boca

Un arribo agitado

Payero llegó a Boca en julio de 2022. Sin que él lo supiera, su nombre tuvo mucho que ver con ese terremoto interno que terminó con la desvinculación de Sebastián Battaglia como DT del equipo. Sucede que el hombre que más títulos ganó con la camiseta azul y oro había pedido específicamente al ex Banfield en el receso previo a los octavos de final de la Copa Libertadores. Entonces, el Consejo de Fútbol hizo oídos sordos a ese planteo. Y tras la eliminación por penales ante Corinthians, Battaglia hizo público ese pedido no concretado.

“Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Se han ido muchachos importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, se quejó en la conferencia de prensa. Menos de 24 horas después lo echaron en una estación de servicio. Y al día siguiente, ya con Hugo Ibarra al frente del equipo, Boca anunció la contratación de… Martín Payero.

Payero campeón en 2007, con la camiseta de Atlético de Pascanas

El pibe que River dejó ir y Banfield cobijó

Payero nació el 11 de septiembre de 1998 en Pascanas, una localidad situada en el departamento de Unión, provincia de Córdoba. Cuando tenía 8 años y formaba parte del Club Independiente de su ciudad, fue descubierto por un cazatalentos de River.

Entre los 8 y los 12 años disputó diversos torneos representando al club de Núñez, que entonces lo fichó y coordinó su mudanza a la pensión millonaria. Desde lo futbolístico todo iba sobre rieles, pero el chico sufrió mucho la distancia de su familia. Y cuando tenía 14 años, River lo dejó libre.

Su amor por la pelota y su objetivo de ser jugador profesional fue más fuerte. Entonces, se sumó a Atlético de Pascanas, donde jugó un año. Fue cuando Banfield apareció en su vida, y él aceptó la nueva mudanza a Buenos Aires.

Más tarde jugó a préstamo en Talleres de Córdoba y regresó al Taladro, en donde se lució en la Copa Maradona, donde Banfield finalizó como subcampeón de Boca. Entonces, los ojos de Middlesbrough se posaron sobre él y allí tuvo su primera experiencia europea antes de su arribo a Boca.