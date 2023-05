Ramón Díaz anunció su alejamiento de Al Hilal: " “Estoy viviendo un momento difícil, complicado”

escuchar

El comunicado dejó en claro que no es el momento más agradable de su vida. El gesto, sus palabras, permitieron comprender que Ramón Díaz interrumpió su ciclo en Al Hilal de manera sorpresiva porque el contexto personal superó al deportivo. El entrenador riojano anunció que se alejará de Arabia Saudita y que su lugar estará ocupado por su hijo mayor, Emiliano Díaz.

“ Tengo que regresar para acompañar nuevamente a mi familia ”. La frase de Ramón Díaz en el video que difundió el club a través de las redes sociales fue suficiente para entender por qué determinó el DT ponerle una pausa a su trabajo como entrenador. Así Al Hilal pasó de estar en la escena por querer a Lionel Messi a quedarse sin su DT más ganador.

Con un evidente gesto de pesar y afectado por el momento que está transitando, el entrenador dijo: “Primero quiero agradecerles a los hinchas, a la administración y a los jugadores, por todo lo que me dieron y por la oportunidad de estar en este gran club, pero estoy viviendo un momento difícil, complicado . Solamente es para darles las gracias a todo Arabia Saudita por la forma como me han tratado, todo lo que me han dado, así que agradecerles y pedir disculpas nuevamente. Los quiero mucho”.

🚨🚨🎥 رسالة رامون دياز لجماهير الهلال. pic.twitter.com/1Mu2UTjqIu — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 14, 2023

Luego, las autoridades árabes compartieron un comunicado para confirmar su salida. “ La Comisión Directiva de Al-Hilal Club aprobó el pedido hecho por el argentino Ramón Díaz, entrenador del primer equipo, de volver a su país para hacer un seguimiento de la situación de su familia luego del accidente automovilístico que dejó una muerte y dos heridos entre sus familiares ”, escribieron.

Y, en el siguiente párrafo, ratificaron a Emiliano Díaz para dirigir las cuatro fechas que quedan de la Liga Profesional Saudí: “Se decidió que el asistente técnico, Emiliano Díaz, tome las funciones del entrenador junto al resto de su staff, quienes seguirán liderando los partidos restantes de la temporada”.

Toda esta situación se dio después de que Al Hilal se consagrase campeón de la Copa del Rey de Arabia Saudita tras vencer 7-6 en los penales a Al Wehda (habían igualado 1-1 en el tiempo reglamentario). Ese éxito significó el título 16 en la carrera de Ramón Díaz, lo que le permitió alcanzar a Helenio Herrera para convertirse así en el entrenador argentino más ganador de la historia.

Con Al Hilal consiguió la Liga Profesional Saudí 2016/17, la Copa del Rey 2017, se coronó en la Liga Profesional Saudí en 2017/18 y 2021/22 y este fin de semana sumó la Copa del Rey 2022/23. Antes, en su carrera como DT en el fútbol argentino disfrutó coronaciones con River (Copa Libertadores 1996, Supercopa 1997, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997, Apertura 1999, Clausura 2002, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014) y con San Lorenzo (Clausura 2007).

Ramón Díaz en el entrenamiento de AlHilal @Alhilal_EN

El accidente de Michael Díaz

El 14 de marzo, Michael Díaz, el más chico de los hijos de Ramón, quedó detenido tras un choque en la ruta 5 en el que murieron su esposa, Bárbara Oliver, y el conductor del otro vehículo, Aldo Flaqué. Michael, de 37 años, y su hijo Milo (8) sobrevivieron.

El dramático siniestro vial ocurrió en el kilómetro 252 de la ruta 5, a la altura de la localidad de Patricios, en el tramo que enlaza las ciudades de Bragado y 9 de Julio. Allí colisionaron de frente un utilitario Renault Kangoo –conducido por un exbombero de 67 años, oriundo de 25 de Mayo– y una camioneta Dodge RAM 4x4 que conducía Díaz.

El choque frontal del hijo de Ramón Díaz, Michael, cerca de la ciudad de 9 de Julio

La causa por el siniestro vial ocurrido en 9 de Julio fue caratulada como homicidio culposo por tratarse de más de una víctima fatal y lesiones culposas.

LA NACION