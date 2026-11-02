Mastantuono convirtió una joya para la goleada de Fiorentina: zurdazo de primera contra un palo

Franco Mastantuono volvió a convertir con la camiseta de la Fiorentina después de 52 días sin anotar un gol, en un partido disputado este lunes que terminó 4-2 sobre Sassuolo, como visitante, por la fecha 9 de la Serie A.

Paolo Vanoli, el entrenador, lo lleva de a poco. Sabe que es un diamante en bruto. “Mastantuono ha demostrado inmediatamente personalidad e inteligencia a pesar de sus 19 años, quiere poner su talento al servicio del equipo. En mi opinión, aún debe entender bien cuándo hacer una gambeta y cuándo parar, para dictar mejor el ritmo al equipo”, asegura.

La alegría de Mastantuono, luego de una buena definición Luca Amedeo Bizzarri - Getty Images Europe

El local abrió el marcador a los 24 minutos, cuando Armand Laurienté aprovechó un contraataque iniciado por un pase de Sebastiano Esposito y venció a De Gea, el arquero de la Fiorentina. El empate llegó en el cierre de la primera mitad: Mateo Pellegrino, asistido por Alieu Njie, protegió el balón ante la marca de Candé y definió con potencia el 1-1.

Fiorentina reaccionó en los primeros instantes de la segunda mitad. Njie, autor de la asistencia del primer gol, definió con un derechazo. De pronto, fue un partidazo: Laurienté marcó el inesperado 2-2 desde un ángulo cerrado.

¡LA ZURDA DE MASTANTUONO PARA UN GOLAZO DE FIORENTINA! El ex River definió contra el palo frente a Sassuolo y marcó su cuarto gol con el equipo Viola.



📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4hMmnnYJAb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2026

El desenlace se resolvió a 12 minutos del final. La jugada nació por izquierda con un avance de João Mário, que habilitó a Pote, quien asistió a Mastantuono dentro del área. El jugador surgido en River definió de zurda y de primera, al rincón. El joven crack, cedido por Real Madrid, no marcaba desde el 11 de septiembre, cuando le convirtió un triplete a Venezia.

Antes del grito (salió a festejar con alma y vida), Mastantuono había generado peligro con envíos punzantes. Tuvo un remate cruzado que pasó cerca del palo derecho y un tiro libre que se fue apenas por encima del travesaño en la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, inquietó con un disparo de zurda que terminó desviado al córner.

El golazo de Franco Mastantuono, detrás del arco Image Photo Agency - Getty Images Europe

El resultado quedó sentenciado en el descuento. Victor Valdepeñas lo resolvió, en el primer gol que anota con la camiseta de la Fiorentina. Justamente, Mastantuono había sido reemplazado por el español.

El triunfo le permitió a la Fiorentina cortar una racha de cinco partidos sin triunfos. El equipo buscaba alejarse de la zona baja de la tabla en un duelo directo entre dos de las defensas más castigadas del campeonato. El conjunto de Florencia llegó a ocho puntos en el certamen italiano, producto de dos victorias, 2 empates y seis derrotas. Mastantuono llegó a su cuarto gol con la camiseta del elenco italiano con 12 partidos. Previamente, el zurdo actuó en 35 encuentros en Real Madrid, en los que marcó tres tantos y brindó una asistencia. Su mejor versión la tuvo en su breve primera etapa, en River, en donde gritó en 10 ocasiones y dio siete asistencias, en 64 cotejos.

Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina poco después de quedarse afuera del Mundial 2026. El volante de 19 años, que pasó de River a Real Madrid por más de 60 millones de euros y había formado parte de la lista preliminar de Lionel Scaloni, no entró en la nómina definitiva en medio de su flojo presente en el conjunto merengue. Por eso buscó continuidad en la liga italiana, con la intención de relanzar su carrera en Europa y, sobre todo, volver a meterse en el radar de la selección en la era post Lionel Messi.

Sin embargo, sus primeros meses en Florencia tampoco fueron sencillos: una serie de actuaciones irregulares generó críticas de la prensa, de históricos del club y hasta comentarios de su propio entrenador. Ahora, poco a poco, trata de volver a ser aquel jugador técnico y potente que surgió en River y, rápidamente, hizo hablar a todos.

Fue en la última fecha FIFA, la que sirvió como despedida para Messi de la selección, en la que Mastantuono pudo soltarse y hablar de los reproches que, evidentemente, lo afectan.

“La gente es muy exigente conmigo. La gente de Argentina es muy exigente, muchas veces son muy duros conmigo, pero yo trato de disfrutarlo”, dijo Franco, que, enseguida, agregó: “Sé que se generaron muchas expectativas con respecto a mí, me agrada, pero también tengo que jugar para mí e intentar disfrutar”.

La situación revolotea siempre por la mente de Mastantuono. “No me estoy quejando de las críticas, soy jugador de fútbol y la exposición es grande. Entiendo que me critiquen, muchas veces de más, pero yo solo hago mi trabajo. Sé que hay mucha expectativa y me encanta porque me motiva un montón, pero no juego para eso”. Clarito.