Mauricio Pochettino, entre el sorteo de la Champions con PSG de este lunes, la renovación de Gallardo en River y sus ganas de dirigir a Newell’s

Paris Saint Germain, liderado por Lionel Messi, conocerá este lunes su rival en los octavos de final de la Champions League luego del sorteo que determinará los cruces que comenzarán a mediados de febrero de 2022. El evento comenzará a las 8 de la Argentina, será televisado por ESPN y se realizará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. PSG, conducido por Mauricio Pochettino e integrado por Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, no será cabeza de serie ya que terminó segundo en el grupo A.

Los posibles rivales del líder de la Liga 1 francesa saldrán del bombo de los cabezas de serie que integran: Ajax, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Lille y Real Madrid, que viene de vencer en el clásico al Atlético de Diego Simeone 2-0. Tanto Lille -por ser del mismo país- como Manchester City, por compartir grupo, no serán rivales de PSG. Esto quiere decir que PSG se medirá indefectiblemente contra un club campeón de la Champions.

Lo mejor del triunfo de PSG ante Monaco

Real Madrid es el máximo ganador con trece títulos; Ajax (Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez) la ganó cuatro veces (1971, 72, 73 y 95), Bayern Múnich tiene seis (1974, 75, 76, 2000, 2001, 13 y 2020), Juventus (Paulo Dybala) conquistó dos (1985 y 96), Liverpool ostenta dos (2005 y 2019) y Manchester United suma tres (1968, 99 y 2008).

En el otro bombo, junto a PSG, también estarán Atlético de Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Salzburgo, Sporting de Lisboa y Villarreal.

Los cruces sorteados comenzarán a disputarse entre el 15 y el 23 de febrero, los partidos de ida, y entre el 8 y el 16 de marzo, las revanchas.

En esta edición se eliminó la regla del valor extra de los goles convertidos en condición de visitante. Por lo tanto, si las series terminan igualadas, seguirá en prórroga y si persiste el empate será con definición por penales.

Karim Benzema festeja la apertura del marcador durante el clásico madrileño JAVIER SORIANO - AFP

Cuando se completen los octavos de final, el sorteo de las llaves de cuartos de final, semifinal y final se celebrará el viernes 18 de marzo. La final se disputará en el estadio de San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo de 2022.

A continuación se llevará a cabo el sorteo de los playoffs (o 16avos de final) de la Liga de Europa y la atención estará puesta en Barcelona, que tras 21 años fue eliminado en fase de grupos de Champions League y por primera vez disputará este torneo desde que se cambió el nombre y formato para la temporada 2009/10.

Los cabezas de serie, que definirán la eliminatoria como local, serán: Betis, Braga, Dinamo de Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiacos, Rangers y Real Sociedad.En el otro bombo estarán Atalanta, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla (máximo campeón con seis), Sheriff y Zenit.

Pochettino, Gallardo y Newell’s

Al final del partido, en declaraciones a ESPN, le preguntaron a Mauricio Pochettino si va mejorando el juego de PSG más alá de los resultados: “A todos los equipos les cuesta ganar. En la Premier, en la Liga, en la Bundesliga. A todos los equipos les cuesta marcar y mantener la ventaja los 90 minutos y desplegando un buen juego. Nosotros estamos a ese nivel. Con una buena diferencia en la liga, clasificados a la Champions, pero por supuesto que tenemos que seguir mejorando”.

¿Quién te pareció el equipo que mejor está haciendo las cosas en la Champions? ¿Liverpool? ¿Bayern Munich?, le preguntó Cristian Martin. Y Pochettino respondió: “Chelsea es el último campeón. Manchester City, Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid. Hay muchos equipos favoritos, muchos equipos con historia. De todas formas, para febrero falta mucho. Depende cuando llegue ese momento y el estado de forma que te encuentre. Pero estos equipos van a estar ahí, peleando. ¿Si puede ser un punto de inflexión la próxima llave? En PSG tenés que ganar siempre, pero para febrero/marzo falta. Ahora miremos las cosas positivamente”.

El técnico del PSG Mauricio Pochettino

Pero esta vez, a diferencia de la otra, cuando quedó en off-side cuando dijo: “No sabía que River había salido campeón”... mostró conocimientos de la actualidad del fútbol doméstico en celeste y blanco. Boca campeón de la Copa Argentina... “Estoy enterado”, lo interrumpió Pochettino a Martin y agregó: “Y también que el Muñeco Gallardo renovó con River. Me pone contento. Si Gallardo está contento, me pone contento. Es una gran persona, gran entrenador y un buen amigo. Las decisiones siempre que se toman así, hay una buena causa. Así que estoy contento con su renovación y lo apoyo”.