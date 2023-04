Mauricio Pochettino es el principal candidato para dirigir a Chelsea y podría asumir esta semana

escuchar

Dos de los tres clubes más importantes de Londres no tienen entrenador: Tottenham y Chelsea. En ambos, un entrenador argentino levanta suspiros: Mauricio Pochettino. El ex DT de PSG es venerado por los fanáticos de los Spurs, que lo recuerdan por dos subcampeonatos, uno en la Premier League y otro en la Champions. Les encantaría verlo otra vez dirigiendo en el club. Pero el exdefensor central de Barcelona tiene otros planes: las casas de apuestas de Inglaterra suspendieron ayer las posturas en su nombre como nuevo entrenador de Chelsea. Es el principal indicio de su futuro, que podría quedar resuelto esta misma semana. Para la bronca de los simpatizantes de Tottenham, que lo verán en el banco de suplentes de uno de sus eternos rivales.

El pésimo andar de los Blues con Frank Lampard (cuatro partidos jugados, cuatro derrotas, con apenas un gol a favor y siete en contra) hizo que el multimillonario estadounidense Todd Boehly, dueño del club, acelerara las charlas para contratar a un entrenador definitivo lo antes posible. Será el quinto en una temporada, récord para el club de Stamford Bridge. La campaña comenzó con el alemán Thomas Tuchel, despedido el 7 de septiembre tras un comienzo decepcionante en la Premier. Al día siguiente lo reemplazó Graham Potter, que dirigía a Brighton. Los londinenses pagaron la compensación más alta de la historia por un DT: 24,5 millones de euros.

Chelsea arrancó la temporada con Thomas Tuchel como entrenador; Mauricio Pochettino sería su quinto DT de la campaña

Pero Potter no fue garantía de éxito y también quedó en la calle. Despedido el 2 de abril de este año, en la previa de la serie de cuartos de final de la Champions League ante Real Madrid, fue sustituido por uno de sus asistentes: Bruno Saltor. El ex futbolista de Valencia (entre otros equipos) apenas dirigió un partido, un magro empate sin goles. Su reemplazante fue un viejo conocido, que no tuvo en su carrera como entrenador el mismo suceso que como jugador: Frank Lampard. La idea original era que su interinato durara hasta fin de temporada y que el nuevo DT permanente asumiera durante el mercado de fichajes para planificar mejor la campaña 23/24. Los pésimos resultados aceleraron los tiempos.

Si bien Lampard les dejó claro a los dueños del club que quiere comandar el equipo en aguas turbulentas y quedarse como interino hasta final de temporada, el club quiere dar una señal clara con la contratación de un entrenador de renombre. Procura evitar las preguntas y la incertidumbre en sus hinchas. Que Lampard, un ídolo del club durante su época de futbolista, dependerá de los resultados que consiga desde ahora y hasta el final de la Premier League.

La cara de frustración de Frank Lampard, entrenador interino de Chelsea, tras la eliminación de la Champions League a manos de Real Madrid Kirsty Wigglesworth - AP

“Lo más probable es que Pochettino arribe con los asistentes de toda la vida: Jesús Pérez, Toni Jiménez, Miguel D’Agostino y su hijo Sebastiano Pochettino, quien trabaja como analista de rendimiento”, adelanta el diario The Sun. Y agrega las razones por las que el ex DT de PSG es el elegido de Chelsea (los otros candidatos, que incluso viajaron a la capital inglesa para entrevistarse con los ejecutivos del club, eran el alemán Julian Nagelsmann y el español Luis Enrique): “Su reputación de desarrollar jóvenes talentos, su foco en el fútbol ofensivo, su estilo atractivo y su modo de comunicarse ”, enumera el tabloide inglés. Y asegura que la primera misión de Pochettino será hacer sintonía fina de la plantilla: Hakim Ziyech, Conor Gallagher, Mateo Kovacic, César Azplicueta y Pierre-Emerick Aubameyang son algunos de los futbolistas que tendrían las horas contadas. Y que podrían ser usados como moneda de cambio en el próximo mercado de fichajes para financiar los refuerzos pedidos por el entrenador argentino.

Harry Redknapp, veterano entrenador inglés, no se explica cómo Tottenham dejó escapar al DT argentino tras despedir a Crtistian Stellini, exayudante del también cesanteado Antonio Conte, luego de la aplastante derrota del último fin de semana ante Newcastle, por la Premier League. “Pensaba que los Spurs traerían a ‘Poch’ de regreso. Era mi favorito, pero nunca se sabe. En su tiempo fue un entrenador muy popular, pero parece que no regresará”, dijo Redknapp.

Cristian Stellini, ex entrenador de Tottenham, despedido el último fin de semana tras la derrota por 6 a 1 contra Newcastle LINDSEY PARNABY - AFP

Los futbolistas de Tottenham devolverán el precio de las entradas a sus hinchas

Mientras, los futbolistas de Tottenham tomaron una decisión tras la caída por goleada del último fin de semana. Además de perder a su entrenador, el plantel devolverá el gasto del traslado a Newcastle de sus hinchas. “Como plantel, entendemos su frustración, su bronca. Lo que hicimos no fue lo suficientemente bueno”, comienza el comunicado de los futbolistas a través de Twitter. Y agregan: “Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como esta, pero creánnos: una derrota como esta nos duele. Apreciamos su apoyo, en casa y afuera, por lo que con esto en mente queremos reembolsar a los hinchas con el costo de sus tickets en St, James Park (el estadio de Newcastle). Sabemos que esto no cambia lo que ocurrió el domingo, y daremos todo para recomponernos contra Manchester United en la tarde del jueves. Ese día, el apoyo de todos ustedes será todo para nosotros. Juntos (y sólo juntos) podremos revertir la situación”, concluye la publicación.

