Apenas unas horas después de su despedida como entrenador de la selección de los Estados Unidos, Mauricio Pochettino fue presentado de manera oficial en Manchester United. En la noche del martes, cerró su ciclo en el combinado norteamericano con una victoria por 2 a 0 ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf, y este miércoles estuvo en Inglaterra para comenzar su nuevo proceso al mando de los Diablos Rojos.

El argentino llegó a Carrington para iniciar un nuevo desafío en uno de los gigantes de la Premier League. El club inglés le dio la bienvenida mediante sus redes sociales y, en el momento de llegar al predio de entrenamiento expresó sus primeras palabras como entrenador de la institución: “Estoy emocionado de estar aquí. Es un honor. Es un privilegio estar en este increíble club. Espero con ansias comenzar a trabajar”, manifestó al canal oficial de la institución.

He's here.



Welcome to Manchester United, Mauricio Pochettino! 🤝🇾🇪 pic.twitter.com/MOhRCv79hq — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

También, agregó: “Creo que con el poder de este club y los aficionados apoyándonos, creo que llegaremos al lugar que merecemos estar”. A través de las redes sociales, Manchester United publicó varios videos en los que se los ve al entrenador en su primer día de trabajo. Allí recorrió las instalaciones de su nuevo club, se saludó con los empleados, posó con la camiseta del equipo y les dejó un mensaje a los hinchas.

Mientras Pochettino aún dirigía a Estados Unidos, tres de sus colaboradores (Jesús Pérez, asistente técnico; Toni Jiménez, entrenador de arqueros; y su hijo Sebastiano Pochettino, especialista en ciencias del deporte) ya habían viajado a Inglaterra para adelantar la preparación. “Ellos están adelante. Después del partido volaron a Manchester y ya están allí con anticipación. Ese era el plan cuando acordamos los términos con el Manchester United y con la selección nacional”, explicó el técnico en conferencia de prensa, según manifestó el diario británico The Telegraph.

Mauricio Pochettino posando con la camiseta de Manchester United

El entrenador de 54 años tendrá su cuarto capítulo en la Premier League. En el pasado dirigió a Southampton, donde logró la permanencia en primera; también estuvo al mando de Tottenham, equipo al que llevó a ser subcampeón de la Premier y de la Champions League, y además estuvo en Chelsea, donde estuvo durante 11 meses.

En cuanto a su manera de trabajar, Mauricio Pochettino impondrá medidas inmediatas para mejorar el estado físico de los jugadores. Entre esas decisiones, los futbolistas deberán presentarse un día después de cada encuentro en el predio de entrenamiento para realizar trabajos de recuperación, sin importar el desgaste que hayan tenido en la cancha. La disposición rompe con el esquema de Michael Carrick, su antecesor, quien solía conceder descansos tras los encuentros más intensos.

La llegada de Pochettino al United será histórica, ya que se convierte en el primer técnico no europeo en dirigirlo en 140 años de historia. Además, será el 12° en llegar al club tras la partida de Sir Alex Fergusson. El exentrenador de Estados Unidos tendrá su estreno el próximo domingo, en el clásico frente a Liverpool desde las 13.30 de nuestro país en Anfield, por la fecha 11 de la liga inglesa.

El derbi inglés llega con el United en una etapa apremiante: en este momento suma apenas 8 puntos en 10 fechas de la Premier League, por lo que está 18° y en zona de descenso, eliminado de la Copa de la Liga, y en puestos de playoffs en la fase de liga de la Champions League; su estreno allí será el próximo miércoles 25, en Portugal, frente a Sporting de Lisboa.