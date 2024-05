Mauricio Pochettino volvió a sembrar dudas sobre su continuidad en Chelsea

Escuchar

Los días de Mauricio Pochettino al frente de Chelsea no tienen calma. A falta de tres encuentros para el final de una Premier League que siempre lo tuvo lejos de la pelea por el título, el equipo de Londres pelea por un lugar en la Europa League, aunque también está el firme riesgo de quedarse sin competencias internacionales. Por esto, cada conferencia de prensa del entrenador argentino es un ida y vuelta sobre su situación y sobre su futuro. Al extécnico del Tottenham y PSG le queda un año más de contrato, pero la semana próxima se reunirá con los propietarios del club y en función de ello se sabrá su decisión. “No se trata sólo de que el propietario o los directores deportivos estén contentos. Hay que preguntar también si nosotros estamos contentos, porque a lo mejor decimos que no estamos contentos”, sorprendió el DT en la previa del choque de esta sábado ante Nottingham Forest, como visitante.

“Si evaluamos la situación y no estamos contentos, entonces tenemos que separarnos. Pero no va a ser la primera vez que un cuerpo técnico decida al final de una temporada no seguir. Pero a estas alturas, va en sentido contrario”, expresó el nacido en Murphy, Santa Fe. Y agregó: “Mañana pueden decir: ‘Quedate acá’. O mañana yo puedo decir: ‘Mirá, me quiero ir’. Son dos partes que pueden tomar una decisión. Si el Chelsea no está contento o los directores deportivos no están contentos, puede que nosotros no estemos contentos, porque llegamos aquí con un trabajo que hacer pero luego no ha sucedido lo que esperábamos. Así que quizá no estemos contentos”.

Todd Boehly, el estadounidense que es propietario de Chelsea, elogió el trabajo de Pochettino

Pochettino se defendió de las críticas y de quienes impulsan que después de una campaña tan lejos de las expectativas creadas -sobre todo por el presupuesto invertido- las autoridades deberían dar un golpe de timón y buscar a otro conductor. Es por ello que el técnico argentino hace otra lectura: que también desde su lado podría haber una insatisfacción que lo lleve a dar un paso al costa. “No digo que no esté contento. Pero siempre es por un lado, y quizás haya otro lado. A lo mejor si nos vamos de aquí, no es un problema, no sería el fin del mundo”.

Sin embargo, en las últimas horas, el propietario de Chelsea, Todd Boehly, se mostró satisfecho con el trabajo de Pochettino, según declaraciones al sitio Sportico. “En los dos últimos partidos y medio, contra el Aston Villa, Tottenham y West Ham hemos jugado un fútbol bello”, elogió el empresario estadounidense, que es también accionista de Los Angeles Dodgers y Los Angeles Lakers.

Pochettino fue muy elogioso con su principal figura, Cole Palmer Agencia AFP - AFP

De la mano de Pochettino, Chelsea disputó 35 partidos en la Premier League, de los cuales ganó 15, empató 9 y perdió 11. Si bien mejor que la anterior, una temporada muy irregular, teniendo en cuenta, además, que no tuvo el desgaste extra de jugar alguna copa europea.

Luego, el entrenador argentino intentó calmar las aguas y encendió una luz de esperanza en cuanto a su futuro en el club londinense: “Estamos trabajando y planeando ya la gira de pretemporada. Hemos tenido algunas reuniones para organizar la próxima temporada y, por supuesto, trabajar en el futuro”. Y antes de concluir con la conferencia, le dedicó un elogio a la gran figura del equipo, Cole Palmer, nominado para los premios de la liga como mejor jugador y mejor jugador joven. “Pase lo que pase, para mí es un ganador”, sentenció el DT.

LA NACION