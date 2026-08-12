PSG vs. Aston Villa, en vivo por la Supercopa de Europa: el minuto a minuto del partido

Unai Emery eligió este equipo para disputar el título de la Supercopa, con Emiliano Buendía titular y Alejandro Garnacho fuera del banco.

El 11 de Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn (c), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo.