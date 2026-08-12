PSG vs. Aston Villa, en vivo por la Supercopa de Europa: el minuto a minuto del partido
En el Red Bull Arena de Salzburgo, definen el primer título de la temporada
Garnacho, afuera por protocolo de conmoción
Alejandro Garnacho no integra el plantel de Aston Villa para enfrentar a PSG por la Supercopa de Europa debido al protocolo por conmoción cerebral, según informaron.
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Los que mandan en la Supercopa
Real Madrid es el máximo ganador de la Supercopa de Europa, con seis títulos, seguido por Barcelona y Milan, con cinco cada uno. Liverpool suma cuatro y Atlético de Madrid, tres. PSG y Aston Villa buscan este miércoles conquistar el trofeo por segunda vez.
El eclipse también se roba las miradas en Salzburgo
La previa de la Supercopa de Europa ofrece una imagen particular en las tribunas. Mientras esperan el comienzo de la final entre PSG y Aston Villa, algunos hinchas se preparan con anteojos especiales para observar el eclipse antes del partido.
El primer título europeo de la temporada
PSG llega como bicampeón de la Champions League, después de superar a Arsenal por penales en la última final, mientras que Aston Villa conquistó por primera vez la Europa League tras vencer 3-0 a Friburgo.
Un árbitro con una historia particular
El somalí Omar Artan, de 34 años, será el árbitro de la final y dirigirá por primera vez un partido en Europa. Su designación se enmarca en un acuerdo entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol. Artan había sido elegido para participar del último Mundial, pero Estados Unidos le negó el ingreso al país y fue deportado. “Me siento honrado de haber sido designado para este importantísimo partido”, expresó en la previa.
La formación confirmada de Aston Villa
Unai Emery eligió este equipo para disputar el título de la Supercopa, con Emiliano Buendía titular y Alejandro Garnacho fuera del banco.
El 11 de Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelöf, Pau Torres, Ian Maatsen; João Gomes, Boubacar Kamara; John McGinn (c), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo.
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La formación confirmada de PSG
Luis Enrique busca repetir el título del año pasado con un equipo con los habituales titulares, con algunas sorpresas debido al poco tiempo de preparación.
El 11 de PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (c), Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery; Maghnes Akliouche, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.
Parisiennes, Parisiens, votre XI de départ !#PSGAVFC pic.twitter.com/M7pBP8C3oZ— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2026
Una preparación “surrealista” para PSG
Luis Enrique reconoció las dificultades que atravesó PSG para preparar la Supercopa debido al regreso escalonado de los futbolistas que participaron del Mundial. “Es una situación surrealista, no tenía jugadores hasta el lunes... en el caso de los internacionales”, afirmó el entrenador. Y agregó: “Es muy importante para nosotros dar una buena imagen, pero en términos de preparación, no hay nada”.
Una final con presencia argentina
Aston Villa tendrá disponibles a Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía para enfrentar a PSG. La ausencia destacada será la de Emiliano Martínez: Unai Emery decidió darle cuatro semanas de descanso después de su participación en el Mundial y el arquero argentino no viajó a Salzburgo. Tampoco estarán Ollie Watkins y Ezri Konsa.
Bienvenidos a la final de la Supercopa de Europa
PSG y Aston Villa se enfrentan desde las 16 en el Stadion Salzburg, en Austria, por el primer título continental de la temporada. El campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League llegan a la definición después de una preparación condicionada por el reciente Mundial. Dirige el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan. Transmiten Fox Sports, ESPN y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
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