Mbappé habló de los memes que lo apodan “dictador”: qué le causa gracia y qué le molesta

Kylian Mbappé está al tanto de los memes que desde hace tiempo circulan en las redes sociales y que lo presentan como un supuesto “dictador”. Lejos de ignorarlos, el delantero francés decidió abordar el tema durante una entrevista con France Football, donde reconoció que entiende el costado humorístico de algunas publicaciones, aunque también dejó en claro que hay aspectos de la comparación que le resultan incómodos.

“En parte es gracioso porque da la sensación de que, para algunos, es solo una broma”, explicó el jugador del Real Madrid al referirse a un apodo que se volvió frecuente entre ciertos aficionados. Sin embargo, aclaró que la cuestión cambia cuando se analiza el significado real del término y las figuras históricas con las que puede asociarse.

“También tiene su lado menos gracioso, porque sabemos el daño que este tipo de personas han causado a lo largo de la historia”, señaló Mbappé. A partir de esa reflexión, marcó una diferencia entre el humor que suele dominar en internet y el peso simbólico que tiene comparar a alguien con líderes autoritarios responsables de tragedias humanas.

El campeón del mundo en Rusia 2018 profundizó en ese punto y explicó por qué considera que existe un límite que no debería cruzarse. “Que me comparen con gente que asesina a otros, o que ha hecho infelices a millones y millones de personas... No creo haber hecho nunca nada parecido en mi vida”, sostuvo.

De todos modos, Mbappé evitó cargar contra quienes comparten ese tipo de contenidos. Según explicó, entiende que en la mayoría de los casos se trata simplemente de bromas propias de las dinámicas de las redes sociales. “Por un lado, sé que se hace en tono de broma y no llega a tanto, pero a veces demuestra una falta de conciencia política y humana en la gente”, reflexionó.

Dictator mbappé lost his mind 🤣🤣🤣



who do you think will win the ballon d'Or? pic.twitter.com/Lv4kR2StHk — PitchsideDaily (@Pitchsidedaily_) September 9, 2026

La cuestión incluso llegó a su círculo íntimo. Ousmane Dembélé también se sumó a las bromas y, en tono jocoso, llegó a llamarlo “Mobutu”, en referencia a Mobutu Sese Seko, el dictador que gobernó durante décadas el entonces Zaire, hoy República Democrática del Congo. Mbappé, sin embargo, aclaró que interpreta esos comentarios de una manera completamente distinta: “Ousmane es diferente. ¡Lo encontró en las redes sociales! Simplemente se está riendo”.

La entrevista también incluyó otro tema recurrente en torno a su carrera: las críticas por su escasa participación en tareas defensivas. Frente a esos cuestionamientos, el atacante mantuvo una postura firme. “Es un discurso que tiene menos sentido, porque si no marco, la gente me preguntará por qué no marco”, respondió. Además, ironizó sobre la cantidad de opiniones que genera cada una de sus actuaciones: “Aprendí que, cuando eres futbolista, en cada partido que juegas, hay millones de entrenadores”. Y cerró reafirmando cuál es, a su entender, la esencia del juego: “Creo que el objetivo del fútbol es marcar goles, marcar uno más que el rival”.

El festejo de Kylian Mbappé en Real Madrid: el cuarto ante Rayo Vallecano Federico Titone - SOPA Images via ZUMA Press Wire

En cuanto a lo estrictamente deportivo, Real Madrid se recuperó el último fin de semana con un triunfo por 4 a 1 ante Rayo Vallecano y Mbappé convirtió dos: el primero a los 14 minutos, de penal, y cerró la cuenta del conjunto merengue en tiempo de descuento. La Casa Blanca venía de perder ante Betis por a 1 a 0 y ahora figura escolta a tres puntos de Barcelona, que acumula 15 unidades.