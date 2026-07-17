Mensajes políticos en el fútbol: la sanción que sufrieron Rodri y Morata por cantar “Gibraltar es español” y ahora piden para la Argentina

Mientras en Inglaterra -sobre todo- arrecian los reclamos de sanciones para los futbolistas argentinos que enarbolaron la bandera de las Islas Malvinas tras la semifinal del Mundial 2026, el resto del mundo hurga en los registros de internet para encontrar antecedentes similares. Casi todos se resolvieron con multas económicas. Salvo uno que, por decisión de la UEFA, terminó en una sanción de una fecha para dos jugadores. De España. Justo, el rival de la Albiceleste en la gran final de este domingo.

Al igual que lo ocurrido el miércoles en Atlanta, los dos futbolistas españoles sancionados en aquella oportunidad, el mediocampista Rodri y el delantero Álvaro Morata, se extralimitaron en los festejos. Fue tras ganar la Euro 2024, y luego de vencer a Inglaterra en la final. En medio de las celebraciones en la madrileña Plaza Cibeles, ambos corearon “Gibraltar español”. Intervino entonces la UEFA -el ente rector del fútbol europeo- y les puso una fecha de suspensión a cada uno.

El capitán de la selección española, Álvaro Morata, con el micrófono, presenta al jugador Rodri, en el centro, a los aficionados durante las celebraciones del título de la selección española de fútbol en un escenario en la plaza Cibeles de Madrid, en 2024, tras la conquista de la Eurocopa Andrea Comas - AP

En su decisión, la entidad responsabilizó a los futbolistas de “incumplir los principios generales de conducta, violar las normas básicas de conducta decente, utilizar eventos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar al fútbol, y a la UEFA, en particular”. Ni Rodri ni Morata pudieron estar en el siguiente partido oficial de la Roja, ante Serbia. España reclama sobre el peñón como la Argentina por las Malvinas. Inglaterra, sin embargo, mantiene su dominio en la zona desde el siglo XVIII.

La primera diferencia entre ambos casos es que la UEFA no es la FIFA y, la segunda, que la Euro no es un Mundial. La tercera es que no hay registros de suspensiones de futbolistas -o entrenadores- por la divulgación de mensajes políticos, ajenos al deporte en este Mundial. Y eso que el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, celebró la clasificación a los octavos de final con una bandera de Palestina. Defensor de esa causa desde siempre, el DT no fue ni siquiera multado por la FIFA y pudo estar en el banco de suplentes en el partido siguiente, contra la Argentina.

Hossam Hassan, entrenador de Egipto, envuelto en la bandera de Palestina luego de que su equipo se clasificara a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Australia MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según pudo saber LA NACION, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA “evalúa el informe del partido y considerando las circunstancias pertinentes, antes de decidir sobre posibles medidas adicionales con base en el Código Disciplinario de la FIFA”.

De todas maneras, en la delegación argentina confían en que todo se saldará con una multa económica -si es que lo ocurrido merece algún tipo de sanción-. Más aún, el presidente Javier Milei adelantó que la acción de los futbolistas argentinos “probablemente lleve a que se discuta una sanción económica” y, en declaraciones a la radio El Observador, agregó: “En el peor de los casos será una sanción de US$30.000″.

La bandera reivindicatoria de las Malvinas, sobre el césped del estadio de Atlanta, tras la victoria de la Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026 DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tensión diplomática

Luego de que varios integrantes de la Scaloneta festejaran flameando el pendón, la cuestión escaló rápidamente. Un portavoz de Downing Street, como se conoce a la oficina del Primer Ministro británico, se pronunció de manera categórica sobre el incidente: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son”. El reclamo británico subraya la sensibilidad histórica y política que rodea al archipiélago, situado a 600 kilómetros de la costa argentina.

Ed Davey, líder del partido demócrata liberal británico, también se sumó a la polémica. Y escribió un tuit en el que recordó la suspensión a Morata y Rodri por aquel cántico sobre Gibraltar. Además, pidió que los jugadores argentinos involucrados en el incidente del miércoles pasado fueran separados del partido final ante España.

El tuit del dirigente político inglés que pide suspender a los jugadores argentinos por haber exhibido la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas"

La pancarta mostrada por los futbolistas argentinos también generó una respuesta por parte de las autoridades inglesas que administran las Malvinas. “El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado —aunque, lamentablemente, no sorprendido— de que la selección argentina de fútbol haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial disputada anoche”, reza un comunicado publicado el jueves, día posterior al partido.

Y se sumaron al pedido hecho desde Downing Street para que la organización del Mundial se investigue la cuestión: “Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas”, se esperanzaron.