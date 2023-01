Mercado de pases, en vivo: el minuto a minuto de la última jornada de fichajes en el fútbol de Europa

escuchar

10.30 Amrabat, ¿el fichaje sorpresa de Barcelona?

La salida de Héctor Bellerín a Sporting de Lisboa (Portugal) le abre la puerta a Barcelona para contratar a otro futbolista antes del cierre del mercado. Según reportan en España e Inglaterra, el club catalán formuló una oferta a préstamo con opción de compra por el marroquí: 4 millones de euros por la cesión y otros 36 por el pase definitivo. Fiorentina, club del mediocampista que se destacó en Qatar 2022, rechazó la propuesta. “Me gusta, pero no puedo hablar de nombres que no son del equipo. Me parece un buen futbolista”, confirmó Xavi Hernández, entrenador del equipo culé, en la conferencia de prensa previa al partido de mañana con Betis, por LaLiga.

10.25 Un viejo conocido de Mourinho (y de Bielsa) llega a la Roma

El defensor español Diego Llorente deja Leeds, de la Premier League y pasa a la Roma a préstamo y con opción de compra. El futbolista, que en Inglaterra fue dirigido por Marcelo Bielsa, llegará a la capital italiana para reencontrarse con José Mourinho, quien fuera su entrenador en Real Madrid hace diez años y lo hiciera debutar en el primer equipo del conjunto blanco. Los italianos cedieron el lunes al uruguayo Matías Viña a Bournemouth, de Inglaterra y están pendientes de lo que suceda con Nicoló Zaniolo, quien fue apartado del plantel por negarse a ser transferido a ese mismo equipo inglés. El mediocampista no entra en los planes de Mourinho.

10.00 Negociaciones contra reloj por Enzo Fernández

El pase de Enzo Fernández a Chelsea depende de que los ingleses acorten los plazos para hacer efectiva la cláusula de rescisión. La salida de Benfica del exjugador de River cuesta 120 millones de euros y, por una cuestión relativa al Fair Play Financiero los londinenses pretenden pagarla en varios plazos, para así poder dividir el gasto en varios ejercicios contables. Rui Costa, presidente del club luso y exfutbolista de Milan, entre otros equipos, quiere el dinero lo más pronto posible: el mercado de traspasos termina hoy en Portugal. Mientras tanto, el entrenador de las Águilas, el alemán Roger Schmidt, se enfoca en el partido de esta noche (18.15 de Argentina) ante Arouca y por la Primeira Liga portuguesa. Según la prensa de ese país, lo más probable es que Fernández no participe del encuentro.

9.35 ¿Qué falta para que Enzo Fernández firme con Chelsea?

Desde ayer, las negociaciones entre el club inglés y Benfica se aceleraron en Lisboa. Pero el presidente de la institución portuguesa, Rui Costa, no se mueve de su pretensión inicial: que Chelsea abone el monto total de la cláusula de rescisión (120 millones de euros) ahora mismo. No acepta el plan de pago en cuotas que ofrece Chelsea. Este martes vuelven a reunirse, con el límite que impone el cierre del mercado de pases, fijado para las 21 de Argentina. El volante argentino, elegido Mejor Jugador Joven del Mundial, llegó a Benfica desde River en junio de 2021 por 18 millones de euros. Apenas siete meses más tarde, River podría cobrar otros 30 millones, ya que posee el 25 por ciento del pase.

9.28. ¿Un compañero para Messi?

PSG, puntero de la Ligue 1, está a punto de cerrar la incorporación de Hakim Ziyech, a préstamo hasta el final de la temporada con una opción de compra, procedente de Chelsea. De concretarse la transferencia, Messi tendrá de compañero a uno de los titulares del seleccionado revelación del Mundial, Marruecos, que finalizó en el cuarto puesto y completó la mejor campaña de la historia para un representante del continente africano. Ziyech (29 años) tenía poco lugar en Chelsea, que también debe achicar el plantel y liberar masa salarial tras su agresiva incursión en el actual mercado de pases de invierno, con una inversión cercana a los 400 millones de euros en ocho jugadores, si en la próximas horas se confirma la llegada de Enzo Fernández en alrededor de 120 millones de euros. En conferencia de prensa, Christophe Galtier, DT de PSG, confirmó hoy las negociaciones: “Estamos hablando con Chelsea por el pase”.

Hakim Ziyech celebra un gol con la camiseta de Chelsea Agencia AFP - AFP

9.01 Simeone quiere un defensor

Matt Doherty, internacional irlandés de 31 años que juega en Tottenham, es el elegido por el Atlético Madrid de Simeone para reforzar el lateral derecho. Su cesión, de hecho, depende de la salida de Felipe rumbo al Nottingham Forest, de la Premier League.

8.25 Sampaoli tiene un nuevo delantero

El Sevilla y el Tottenham llegaron ayer a un acuerdo para la cesión del español Bryan Gil hasta final de temporada. El jugador, surgido en Valencia, ya se entrenó esta mañana a la órdenes de Sampaoli con su nuevo equipo. Sin mucha participación en el club inglés, la intención de Tottenham es que sume minutos en España.

7.53 Cancelo, una de las sorpresas: del City al Bayern

El Bayern Munich incorporó al portugués Joao Cancelo, que llega a préstamo procedente del Manchester City. El lateral, de 28 años, se une al equipo alemán hasta final de temporada. “Estamos muy contentos de que João Cancelo juegue en el FC Bayern con efecto inmediato. Ahora lo tenemos cedido y en verano tendremos la oportunidad de ficharlo definitivamente”, expresó Hasan Salihamidi, director deportivo del Bayern. Así, Guardiola deja ir a uno de los futbolistas que utilizaba habitualmente en la banda izquierda.

7.15 Un martes agitado en Europa

Como en cada cierre de mercado de pases, la última jornada de la ventana de transferencias es intensa. Entre negociaciones de última hora, sorpresas y rumores, avanza un martes repleto de actividad en los clubes de Europa. El día arranca con una incógnita que podría estremecer al fútbol argentino: se negocia el pase de Enzo Fernández de Benfica a Chelsea. De concretarse en la cifra que se menciona (120 millones de euros, lo estipulado en su cláusula de rescisión), River sería uno de los grandes ganadores del día, ya que posee el 25 por ciento de los derechos económicos del pase. Traducido: si el día termina con Fernández en Londres, el club que lo formó podría embolsar alrededor de 30 millones de euros. El pase también se constituiría en el más caro de la historia por un futbolista argentino. Ese récord lo ostenta Gonzalo Higuaín, que en 2016 fue de Napoli a Juventus por 90 millones de euros.

Enzo Fernández, en un entrenamiento de Benfica Gentileza Benfica

