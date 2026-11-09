Messi, de vuelta en el Monumental: River e Inter Miami tienen encaminado un amistoso para enero

El 6 de octubre pasado, el Monumental fue escenario de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. En una noche especial, el rosarino le puso punto final a su etapa con la camiseta celeste y blanca en la goleada por 3-0 sobre Benín, en la que convirtió un gol de penal. Una noche emotiva, con el estadio repleto y la nostalgia de ver por última vez a uno de los mejores futbolistas de la historia con la camiseta de su país. Pero el astro podría volver a la cancha de River mucho antes de lo esperado: el Millonario y el Inter Miami tienen encaminado un amistoso para el 19 de enero próximo.

Las Garzas, que este sábado recibirán a Columbus Crew por la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer, planean realizar una gira internacional durante las primeras semanas de 2027. En febrero comenzarán su participación en el torneo de transición de la MLS, que se disputará durante el primer semestre, antes de que el fútbol estadounidense cambie su calendario y pase a jugarse de julio a mayo, como las principales ligas europeas. En ese contexto, Inter Miami busca expandir su marca a otros mercados y, al mismo tiempo, medirse con rivales de mayor exigencia para llegar mejor preparado a una temporada en la que también disputará la Concachampions. Los destinos elegidos para la gira son la Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul podrían volver al Monumental apenas tres meses después del último partido del capitán con la selección argentina RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Para mí, está casi confirmada esa situación”, aseguró Cristian González, entrenador del conjunto estadounidense, que también estuvo en el Monumental la noche que Messi se retiró de la selección. El Kily se refirió al posible amistoso después del empate 3-3 frente a Charlotte, por la última fecha de la fase regular del campeonato. “Es una posibilidad muy fuerte. Obviamente está bueno competir con equipos argentinos, como en este caso River, aunque todavía queda mucho camino para llegar a ese momento”, advirtió.

En Núñez reconocen que la posibilidad se viene manejando desde hace tiempo, incluso desde antes del último partido de Messi con la selección en el Monumental. El encuentro podría ser el último amistoso de River antes del comienzo del Apertura, previsto para el 24 de enero. Por ahora, el club debe resolver quién será su entrenador en 2027 y terminar de organizar la pretemporada, aunque el partido ante Inter Miami podría ser uno de los primeros compromisos en quedar definidos y, a partir de ahí, ajustar el resto de la preparación.

Un Monumental repleto se rindió ante Messi el 6 de octubre pasado; ahora podría volver a recibirlo en enero Aníbal Greco - La Nación

Para Messi también sería una ocasión especial: podría jugar por primera vez en la Argentina con la camiseta de un club desde que comenzó su carrera profesional, aunque se trate de un amistoso. Sus anteriores presentaciones en el país fuera de la selección fueron en partidos benéficos, como los que disputó entre 2005 y 2011 con la Fundación Pupi, y en los homenajes a Juan Román Riquelme y Maximiliano Rodríguez, en junio de 2023. La particularidad es que todos esos encuentros se jugaron en la Bombonera o en la cancha de Newell’s, en Rosario. Ninguno en el Monumental.

La cancha de River no es un estadio más en la vida de Lionel Messi. Es donde más partidos disputó con la selección argentina, con 29 presencias, 20 goles y 11 asistencias, y donde nunca conoció la derrota. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera. El partido después del Mundial fue lo más lindo que me pasó”, recordó la noche de su último encuentro con la selección, en referencia al amistoso ante Panamá de marzo de 2023, cuando la Argentina celebró con su gente la conquista del Mundial de Qatar.

Messi guarda un recuerdo especial del Monumental por el amistoso ante Panamá, en el que la selección celebró con su gente la conquista del Mundial de Qatar Gustavo Garello - AP

Messi, además, tiene un antecedente especial frente a River. El 20 de diciembre de 2015, con la camiseta de Barcelona, enfrentó al equipo de Marcelo Gallardo en la final del Mundial de Clubes, disputada en Japón: el 10 abrió el marcador en la victoria por 3-0 del conjunto español.

En su última visita, River lo distinguió como socio honorario. Minutos antes del partido contra Benín, Stefano Di Carlo, presidente del club, lo recibió en su despacho y le entregó un carnet especial, una placa conmemorativa y una camiseta con su nombre.

Messi ya enfrentó a River con Barcelona en el Mundial de Clubes de 2015: abrió el marcador en la victoria por 3-0 del equipo español Issei Kato - X01095

La posibilidad de volver a ver a Messi en una cancha argentina surge, además, en medio de las versiones sobre un eventual regreso a Newell’s, el club del que es hincha y donde dio sus primeros pasos antes de marcharse a España para incorporarse a Barcelona. En Rosario crece la ilusión, alimentada por el buen vínculo entre Ignacio Boero, presidente del club, y la familia del futbolista. De todos modos, Messi tiene contrato con Inter Miami hasta fines de 2028 y no dio indicios de que tenga pensado continuar su carrera en el fútbol argentino. Por lo pronto, tampoco se descarta que Inter Miami juegue frente a Newell’s, una de las posibilidades que se analizan con la empresa encargada de la organización.

Aunque sea en un amistoso y con otro escudo, Messi podría volver a encontrarse con el público argentino, como parte de un idilio que ni siquiera su adiós de la selección pudo romper.