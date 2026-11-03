Messi encabeza la venta de camisetas en la MLS: la lista de las más buscadas y una sorpresa “argentina”

La camiseta de Lionel Messi de Inter Miami sigue siendo la más popular de la Major League Soccer por cuarta temporada consecutiva, pero atención: un ejército de estrellas internacionales y talentos emergentes conforman en las últimas horas la lista de las 10 camisetas más populares de la liga.

Desde el impacto inmediato de Robert Lewandowski (Chicago Fire) y Antoine Griezmann (Orlando City) hasta el ascenso al sexto puesto de Cavan Sullivan, un pequeño crack de 17 años, de Philadelphia Union, la clasificación de 2026 refleja la variedad de estrellas que cautivan a los aficionados de la MLS.

Las camisetas más populares de la liga reflejan el gran interés de los aficionados en múltiples mercados de la MLS, con cinco clubes distintos representados en los primeros puestos de la clasificación. Toda una curiosidad: la camiseta de Lewandowski fue la más popular de la liga desde su llegada en junio, lo que subraya el interés inmediato de los fanáticos por una de las nuevas estrellas internacionales de la MLS. El polaco tiene 38 años y el francés, 35. Lo que confirma la tendencia: se trata de una competencia para veteranos con un pasado extraordinario y le da pista a jóvenes promesas.

Pura simpatía de los hinchas con la camiseta de Leo, siempre en primera fila Greg Fiume - MLS

Las 10 camisetas de jugadores de la MLS más populares de 2026:

Lionel Messi (Inter Miami)

Son Heung-Min (LAFC)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Robert Lewandowski (Chicago Fire)

Antoine Griezmann (Orlando City)

Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

Denis Bouanga (LAFC)

Luis Suárez (Inter Miami)

Hany Mukhtar (Nashville)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

La curiosidad de De Paul, en un inesperado 10° puesto en la clasificación, se sostiene por su pasado en la selección, más allá de sus tareas en Inter Miami, como guardián y ladero de Messi.

Rodrigo De Paul, toda una revelación en el décimo puesto MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros datos a tener en cuenta: Messi lidera la clasificación, no tiene rivales en la cúspide, más allá de que todavía no se conocieron los datos duros.

Más allá de Son, Müller, Lewandowski y Griezmann, la próxima generación deja su huella: el mediocampista de Philadelphia Union, Cavan Sullivan, ocupa el sexto puesto en una temporada de consagración tanto con su club como con su selección. El jugador de 17 años se convirtió en septiembre en el futbolista más joven de la historia de la MLS en recibir el reconocimiento al Jugador del Mes y recientemente hizo historia con la Selección Nacional de Estados Unidos, al convertirse en el goleador más joven de la historia durante una victoria por 3-0 sobre México en octubre pasado.

El valor de ser campeón del mundo tiene vigencia: hay cuatro campeones del mundo representados: Lionel Messi (Argentina), Rodrigo De Paul (Argentina), Antoine Griezmann (Francia) y Thomas Müller (Alemania).

Robert Lewandowski, de festejo en Chicago Fire GEOFF STELLFOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué más? Inter Miami lidera entre todos los clubes: el elenco rosa cuenta con tres jugadores entre los 10 primeros: Messi, Suárez y De Paul. El equipo más latino completó una notable remontada este domingo con un gol de Lionel Messi a siete minutos del final para vencer 2-1 al New England Revolution, en la penúltima jornada de la temporada regular de la MLS y ascender al segundo puesto de la Conferencia Este.

El conjunto de Florida encontró en el astro argentino y en el internacional mexicano Germán Berterame a sus principales figuras para remontar un partido que perdía desde el minuto 53, cuando el húngaro Daniel Gazdag abrió el marcador para New England.

Son miles los hinchas del Inter Miami que consiguieron la camiseta de Lionel Messi AFP

La MLS entra en la recta final de la temporada regular, con el Decision Day programado para este sábado 7 de noviembre, mientras los clubes de toda la liga luchan por mejorar su posición de cara a los playoffs y asegurar su clasificación a la postemporada previo al inicio de los MLS Cup Playoffs 2026 que empiezan el 19 de noviembre con los Partidos de Repechaje.