Messi-Mbappé-Neymar, el fastuoso tridente de ataque de PSG, tiene un problema: no... defiende

El destino quiso que los tres fantásticos de PSG volvieran a jugar juntos en el Estadio de la Belleza (Stade de la Beaujoire), de Nantes. Hasta el lugar se prestaba para que el tridente fondeado por capitales qataríes tuviera un rendimiento soñado y volviera a ser tapa de las principales publicaciones. Pero no fue el sábado de Lionel Messi, sino el de Ludovic Blas. Tampoco el de Kylian Mbappé, ni el de Neymar. Albant Lafont y Randal Kolo Muani les robaron la escena.

El 3-1 final, tras un espectáculo que tuvo de todo y se pareció a una montaña rusa, retrata al equipo dirigido por Mauricio Pochettino: es un electrocardiograma. Sube con la misma facilidad con la que baja. Es tan capaz de ataques de mil pases y jugadas maradonianas como de defensas inútiles y posicionamientos inverosímiles de sus futbolistas. Paris Saint-Germain padece su ciclotimia.

Compacto de Nantes 3 vs. PSG 1

El talento del que dispone le alcanza (y le sobra) para liderar sin problemas la Ligue 1, en la que puede darse el lujo de ser maniatado por Nantes y de perder contra Rennes. Nadie duda de que cuando acabe la temporada PSG mirará a todos sus rivales desde lo más alto de la tabla de posiciones. Pero ya quedó eliminado de una de las copas domésticas. Y en la Champions League se jugará todo en el Santiago Bernabéu, una de las catedrales futbolísticas de Europa. El problema, en definitiva, no es el adversario de ocasión. Ni siquiera Real Madrid. El problema, en el fondo, es el propio PSG.

Los hinchas, los dirigentes y los dueños del club quieren la Champions League. Quedar eliminados en España sería un fracaso de proporciones para un conjunto que parece una selección. Seguramente, el primer fusible en saltar será Pochettino, tentado desde hace meses por Manchester United. En la Premier recuerdan que su Tottenham llegó a una final de Champions. Quizás, su estilo de juego tenga más posibilidades en la Premier League que en la Ligue 1.

Kylian Mbappé es muy difícil de contener cuando ataca, pero su aporte defensivo es casi nulo y eso es una ventaja para el adversario. LOIC VENANCE - AFP

En Francia –quedó demostrado– los volantes interiores no pueden dejar huecos. Si lo hacen y enfrente hay un entrenador inteligente, como Antoine Kombouaré, el de Nantes, hasta el equipo más talentoso puede sucumbir. Le pasó a PSG, que nunca supo corregir los errores tácticos. Con un agravante: si bien ataca con un tridente envidiable, defiende con tres futbolistas menos: Neymar, Messi y Mbappé no hacen sombra a la hora de marcar. Es un handicap demasiado alto contra rivales supersónicos como los que se pusieron la camiseta amarilla en la noche francesa del sábado.

Y eso que la Pulga, entre los errores de su conjunto, descifró lo que le pedía el partido: retrasarse para tomar contacto con la pelota y transformarse en un típico 10, “a la argentina”. Así, los defensores perdieron su referencia y el 30 consiguió habilitar varias veces a sus compañeros con pases que tuvieron su marca de calidad. Ese “sello IRAM” del rosarino que suele ser una asistencia. “Tomá y hacelo”, pareció decirle a Neymar en la primera jugada del segundo tiempo. El brasileño lo hizo... pero PSG ya perdía por 3-0. Parecía demasiado tarde como para revertir la historia.

Neymar aprovechó un estupendo pase-gol de Messi y marcó el tanto de PSG en Nantes, pero desperdició negligente un penal y tampoco contribuyó en defensa. SEBASTIEN SALOM-GOMIS - AFP

Lo mismo valió para Mbappé, en una corrida que terminó en el área, cuando fue empujado por un contrario. Penal. Neymar lo ejecutó como si estuviera en la playa de Copacabana y el arquero Lafont adivinó la intención. Después de esa jugada, PSG se deprimió. Ángel Di María y Mauro Icardi (éste, en el día de su cumpleaños 29) jugaron minutos basura. El equipo atacó por inercia, sin que las neuronas le dijeran cómo podía empatar. El presupuesto, varias veces superior al de Nantes, no garantiza soluciones. PSG no las tuvo y volvió a complicarse la vida. Porque en 2022, si hay algo que no tiene, eso es paz.