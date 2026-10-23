Lionel Messi recibió este viernes por la tarde el Premio Princesa de Asturias en una ceremonia realizada en el teatro Campoamor, de Oviedo (España). Allí subió al escenario junto a otros ganadores del galardón, en la presencia de la princesa Leonor. Una ovación acompañó el momento en que el futbolista argentino recibía la distinción, que él correspondió con una amplia sonrisa y su saludo al público.

Desde la Fundación Princesa de Asturias compartieron un video del momento en el que Messi recibió el premio de la mano de la princesa. Los aplausos continuaron durante su paso por el escenario y solo frenaron para escuchar a la presentadora explicar los motivos detrás del reconocimiento.

“Por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, su excepcional trayectoria deportiva, deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, leyó la mujer, mientras Messi observaba desde un costado del escenario con seriedad.

Messi recibió el Premio Princesa de Asturias

“Y porque se ha ganado el respeto y admiración de todos con su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, el jurado ha concedido el galardón a Leo Messi”, concluyó. Los aplausos se renovaron y el futbolista estrechó la mano de la princesa y aceptó el galardón. En el público, Antonela Roccuzzo lo miraba con una sonrisa.

A diferencia de otros galardonados, el Diez no pronunció un discurso tras recibir el premio. Cuando aceptó el reconocimiento, en junio pasado, expresó: “Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”.

Lionel Messi en la ceremonia del Premio Princesa de Asturias en Oviedo Miguel Oses - AP

El Premio Princesa de Asturias está compuesto por ocho categorías a distintas áreas del conocimiento, desempeño científico, deportivo y social. El galardón a las Letras (a Julian Barnes), el de Deportes (a Lionel Messi); el de las Artes (a Patti Smith); el de Investigación Científica y Técnica (a David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer); de Comunicación y Humanidades (al Studio Ghibli); el de Cooperación Internacional (a la Bóveda Global de Semillas de Svalbard); el de la concordia (a la astronauta Christina Koch); el de Ciencias Sociales (a Timothy Garton Ash).

Previamente, la Fundación también había publicado una grabación de la audiencia que tuvo el Diez junto con la princesa. Fue en el salón Covadonga del Hotel Reconquista, a las 12.30, que formó parte de un encuentro junto a los ganadores. Cada uno recibió la medalla de Asturias en un estuche azul.

Messi, ovacionado por el público al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

“La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo”, escribieron en redes sociales.

Luego, posaron para una foto oficial, donde Messi se ubicó en la fila superior, en un lateral. En el exterior, un grupo de fanáticos se amontonaba para conseguir una foto con el astro del fútbol. Durante el mediodía del pasado jueves, el futbolista rompió el protocolo tras su llegada al Hotel Reconquista y se acercó a las decenas de admiradores que lo esperaron con camisetas argentinas y del Barça.

Messi tras recibir el premio Miguel Oses - AP

Antes de la ceremonia presidida por los Reyes de España, partió del edificio para presentarse en un estadio ante niños y adolescentes. En ese entonces brindó unas conmovedoras palabras: “Antes que nada quiero agradecer todo el cariño. Hacía mucho tiempo que no venía por España y poder llegar y recibir este cariño otra vez es una felicidad enorme y un privilegio. Espero que este ratito que tenemos lo podamos disfrutar y pasarla bien”. Más de 6000 personas presentes lo ovacionaron.

Este viernes, tras la ceremonia, Messi volverá a Estados Unidos en un avión privado debido a su apretada agenda: mañana el Inter Miami jugará con los New York Red Bulls en el Sports Illustrated, de Nueva Jersey.

Lionel Messi en la audiencia con la princesa Leonor

En tanto, el lunes se llevará adelante la ceremonia del Balón de Oro 2026 en The London Palladium en Inglaterra a partir de las 17 (horario argentino). Premiará al mejor jugador de la última temporada. Tanto Messi como el argentino Lautaro Martínez están nominados, pero ‘Leo’ se perfila como el único de los dos con chances concretas de quedarse con el galardón.

Los otros principales candidatos son Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri.