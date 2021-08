Messi se va de Barcelona: “Leo quería quedarse, pero no estoy dispuesto a hipotecar al club”, dijo Joan Laporta, el presidente

La noticia causó conmoción en el ámbito deportivo mundial: el jueves, Barcelona anunció oficialmente que Lionel Messi no seguiría en el club pese al acuerdo que había entre ambas partes. Y este viernes, Joan Laporta, el presidente del club, brindó una conferencia de prensa para referirse al tema. “Lamentablemente hemos recibido una herencia nefasta y no teníamos margen salarial. Los números son mucho peores de lo que nos habían dicho. Las pérdidas y la deuda son elevadas. La gestión calamitosa de la junta anterior excedió el límite salarial. No hemos hemos podido inscribir el primer contrato que habíamos pactado con Leo Messi”, arrancó, en la una sala de la institución.

“Messi quería quedarse en el Barça y nosotros queríamos que se quedara. No estoy dispuesto a hipotecar al club por nadie. El Barça está por encima de jugadores, y sobre todo del mejor jugador del mundo, que le damos las gracias eternas y también de entrenadores y directivos”, siguió Laporta.

Laporta profundizó sobre la situación económica: “Las razones por las cuales no hemos podido y decidido llegar a este punto en las negociaciones es la situación económica. Hay ciertos riesgos que estábamos dispuestos a asumir, pero no poner en riesgo la salud del club. Las dos partes sabíamos en las circunstancias que nos encontrábamos. Con el contrato de cinco años estábamos muy emocionados. Incluso nos llegamos a dar las manos, pero luego ese contrato no encajaba. Estamos hablando de hace dos días. Pero es así y a partir de ahí todo el mundo empieza a evaluarlo todo de nuevo. Por el bien de la entidad, era imposible. Y al final ayer, nos dijimos que había que tomar una decisión. Ha sido así. La situación es de decepción de las dos partes”, se explayó.

Lionel Messi y Joan Laporta, el presidente de Barcelona con el que mejor relación tuvo

El Fair Play financiero, el gran problema

Y luego desandó el camino del intrincado reglamento interno de La Liga, que impone restricciones a la masa salarial de acuerdo con los ingresos que genera el club. “Para mantener el Fair Play financiero de la Liga, el Barça tenía que estar de acuerdo con una operación que significaba hipotecar durante medio siglo los derechos televisivos. Y no estoy dispuesto a hacerlo por nadie. El Barça está por encima de todos”.

Ante la posibilidad de que se encuentre una vía de último momento para la recuperación de las vías de negociación, Laporta fue terminante: “No quiero generar falsas esperanzas, el jugador tiene otras propuestas y había un tiempo límite. Queríamos que la etapa post-Messi empezara de aquí a dos años. No ha podido ser”.

El nuevo presidente de Barcelona, Joan Laporta, y Lionel Messi

Los informes de la prensa española señalaron que Messi estaba dispuesto a recortarse hasta un 55% su salario, pero ni siquiera así alcanzaba para ordenar las finanzas del club. Laporta valoró la buena predisposición del argentino. “El jugador se ha prestado en todo momento a hacer las cosas fáciles”. El presidente del conjunto catalán explicó, también, la ingeniería que se desarrolló para pagarle el contrato: “Se le ofreció jugar dos años más pero pagárselos en cinco. Y estaba encaminado. Pero luego de presentarle el informe de la proyección de pagos a La Liga nos dijeron que tampoco era consistente la propuesta. En otras competencias puede hacerse, pero no aquí”.

Sobre las expectativas de continuidad que se habían generado, Laporta aclaró: “Decíamos que progresaba adecuadamente, porque parecía que la Liga iba a abrir el Fair Play. Y porque el jugador se ha portado de manera excelente. Nos hizo las cosas fáciles. Hacer la inversión conlleva un riesgo superior. Teníamos que tomar una decisión y la he tomado”.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ofrece una rueda de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona el 6 de agosto de 2021 para explicar la salida de Lionel Messi.

Y sobre el final, se refirió específicamente al jugador, otra vez. El más grande que haya jugado en el club: “Leo quería quedarse, él no está contento”, repitió, “pero se enfrenta a una realidad que no se puede cambiar. Les deseo a él y a su familia lo mejor donde estén. El Barca será siempre su casa”, completó Laporta.

Cerrado este capítulo, ahora sí parece realmente muy difícil que la situación se revierta. Lo próximo, en todo caso, será ver cuáles serán los pasos siguientes del capitán de la selección argentina.

Una imagen icónica: Messi y Barcelona se saludan mutuamente

