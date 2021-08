Lionel Messi, fuera de Barcelona: por qué no podían renovarle ni aunque jugara gratis

Barcelona no puede inscribir a Lionel Messi y anunció su despedida a través de las redes sociales. Hubo videos evocativos a su trayectoria y habrá hoy a las seis de la mañana (hora argentina) una conferencia de prensa del presidente, Joan Laporta, para explicar las razones de un final tan prematuro como impensado. A la historia le faltan eslabones, como la palabra del propio futbolista o la del presidente de LaLiga, Javier Tebas, acérrimo defensor de los controles financieros que forzaron el final de la unión entre la Pulga y el equipo de su vida. Le falta, también, la voz de los compañeros de vestuario del rosarino. E incluso la de Ronald Koeman, su último entrenador en tierras catalanas. A la historia le faltan argumentos potentes que justifiquen lo que parece ser: la salida del mejor jugador de la historia del club.

La explicación oficial de la institución catalana culpa a LaLiga por el final de la era Messi. El textual, frío, habla de “obstáculos económicos y estructurales”. Se refiere a los controles económicos a los que el club está sometido y que lo obligan a regular sus gastos en función de los ingresos. En los últimos meses, Javier Tebas (presidente de LaLiga) había dejado en claro que no habría una “regla Messi” para que Barcelona pudiera sellar su continuidad en el equipo. Y les recordó a los ejecutivos del club con los que se reunió que el atajo de un contrato como embajador no era posible. Lo hizo una vez que trascendió el esquema de cinco años que le habían puesto sobre la mesa al futbolista rosarino: dos como futbolista y otros tres como cara del club en el exterior. En esos términos, el primer año del contrato sería el menos oneroso de todos (se estimaba en unos 20 millones de euros, apenas un 14,5% de lo que percibió la temporada pasada, de acuerdo con la información publicada ayer por el diario El País). Esa rebaja salarial tenía un objetivo claro: encajar los gastos del club en los límites pretendidos por LaLiga.

Pero Tebas no se lo creyó. El contrato estaba acordado desde el 12 de julio. Canales, diarios y portales deportivos daban por hecho que Messi continuaría. E incluso se especulaba con su presencia en el trofeo Joan Gamper, que se disputará este fin de semana en el Nou Camp frente a Juventus, justo a una semana del comienzo de la competencia oficial. Hubo hasta quienes señalaron que se había comunicado con su amigo Sergio Agüero para confirmarle que ambos se reencontrarían en la Ciudad Deportiva. Hoy mismo. En las oficinas del club también confiaban en que el Kun sería un señuelo para la continuidad de la Pulga, además de una solución deportiva a la falta de gol.

Si las cifras económicas y tributarias del nuevo convenio estaban resueltas entre los Messi y Barcelona, ¿qué cambió del 12 de julio a esta parte? ¿Por qué se pasó del optimismo generalizado al anuncio de la salida? La respuesta está en un contrato. Dinero. Ayer, hoy y siempre. En este caso se trata de un acuerdo que LaLiga firmó con un fondo de inversión extranjero (CVC Capital Partners). El negocio implica una inyección de 2700 millones de euros a cambio del 10% de las acciones. Sus términos deben ser aprobados en una asamblea , fijada para la semana que viene. Participarán todos los clubes de primera y segunda división.

Tebas, ex asesor de Marcelo Tinelli y recordado en la Argentina por haber sido invitado a una charla con dirigentes en el predio de Ezeiza para hablar sobre las bondades del modelo español, sabe que tiene de su lado a los clubes medianos y chicos. Un simple boca de urna le da 40 a 2. El problema es que los dos opositores son, justamente, Barcelona y Real Madrid. Los dos clubes más grandes. Las dos locomotoras del negocio.

Minutos después de que los catalanes anunciaran la salida de su jugador franquicia del plantel, desde Madrid cuestionaron el acuerdo de Tebas y el fondo de inversión. “El Real Madrid no puede apoyar una operación que regala a unos inversores el futuro de 42 clubes de Primera y Segunda División y el futuro de los clubes que se clasificarán durante estos 50 años”, comunicó el club merengue. Y criticó un margen de ganancia asegurado para los inversores de un 20% anual. Una vez que bajó la espuma por la salida de Messi, Barcelona hizo su parte. “El club considera que la operación que se ha hecho pública no ha sido suficientemente contrastada con los clubes (propietarios de los derechos de TV); que su importe no es congruente con los años de duración y que quedan afectados parte de los derechos audiovisuales de todos los clubes para los próximos 50 años”. Así, la batalla por la continuidad de Messi era parte de una guerra más amplia: Barcelona y Real Madrid vs. LaLiga. O, lo que es lo mismo, Barcelona y Real Madrid vs. Javier Tebas.

“No veo vuelta atrás por parte de LaLiga. Tebas no se maneja por sensaciones, sino por normas. No va a retroceder”, contó una fuente que conoce desde hace años al hombre que quedó en el centro de la escena del fútbol español (y mundial). La pelota estuvo siempre de su lado: si aceptaba los papeles del nuevo contrato de Messi, la renovación podría haberse firmado hoy mismo. Pero el problema siempre estuvo en los números. Y ni siquiera el aporte de CVC podía haber hecho cuadrar las cifras que los catalanes gastan en sueldos y fichajes. Tal era el exceso cometido durante la gestión de Josep María Bartomeu, que antecedió en el cargo a Laporta y que terminó peleado con los Messi. La Pulga, incluso, denunció que Bartomeu le mintió varias veces.

Para enmarcarse en los límites del control financiero de LaLiga, Barcelona tenía que reducir su foja salarial en un 47%. Por eso puso en la vidriera a estrellas como Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Ousmane Dembelé, Philippe Coutinho, el arquero brasileño Neto o el delantero danés Martin Braithwaite. Hasta ahora, no pudo vender a ninguno, ya sea porque no hay ofertas o porque ningún club quiere pagarles una cifra siquiera similar a la que perciben en Cataluña. Primera conclusión: siguen en el plantel. Segunda conclusión: Barcelona continúa por encima del límite de sueldos y no puede inscribir nuevos futbolistas para la competencia oficial. Se llamen Sergio Agüero, Memphis Depay o...Lionel Messi.

Tampoco lo hubiera podido hacer si bajaba la cabeza y aceptaba los capitales golondrina de CVC. ¿La razón? La mayor parte de los 284 millones de euros que les corresponderían a los catalanes debían destinarse a obras de infraestructura (70%) y pago de deuda (15%). Apenas el 15% restante (42,6 millones) podía emplearse en salarios para el plantel profesional. El número está a años luz de solucionar todos los problemas, más allá de que Barcelona no acepta el acuerdo de Tebas y los inversores.

Messi agradece al público antes de un partido en el Camp Nou

Las cuentas de Barcelona lo dicen todo: de acuerdo con los límites establecidos por LaLiga, el club tenía que ahorrarse 309,35 millones en sueldos antes del comienzo de la nueva temporada. Había conseguido que Messi se redujera el suyo a la mitad, lo que implicaba un ahorro neto cercano a los 70 millones. Se desprendió además de Junior Firpo (Leeds), Jean Clair Todibo (Niza), Carles Aleñá (Getafe) y Francisco Trincao (Wolves). Pero incorporó a cuatro jugadores con sueldos millonarios: Agüero, Depay, Emerson Royal y Eric García. Así, los números siguen en rojo furioso. Tercera conclusión: Barcelona no pudo asegurar la continuidad de Lionel Messi porque no hizo los deberes. Más claro: no hubiera podido inscribirlo ni aunque la Pulga hubiera aceptado jugar gratis.