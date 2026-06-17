Messi superstar: de Serbia y Montenegro a Argelia, los 16 goles que cambiaron la historia del fútbol

El 16 de junio del 2006, Lionel Messi participó por primera vez en un Mundial en una recordada goleada ante Serbia y Montenegro. Un 6 a 0 histórico, al mando de José Pekerman.

“¿Viste el gol que hizo? ¿Viste la jugada que armó? ¿Viste a todos los que se gambeteó?“, se preguntaban los jugadores de la selección argentina que formaban parte de un plantel que soñaba con romper la sequía de 20 años sin un título mundial, luego de la hazaña de Diego Maradona en México 1986. No había cumplido 19 años, pero Messi rompía los cimientos de un grupo de jugadores consagrados. Se veía su magia.

Lionel Messi convierte su primer gol contra Serbia y Montenegro en el Mundial de Alemania 2006 ROBERTO CANDIA - AP

Con la camiseta número 19 en la espalda, el cuerpo sin desarrollar del todo y la misma zurda que enamoró al mundo, el rosarino hizo su debut en la Copa del Mundo aquel 16 de junio de 2006. Su aparición fue el broche de una noche única que vivió el fútbol argentino en Gelsenkirchen. Por la segunda fecha del grupo C de la Copa del Mundo de Alemania 2006, la Argentina goleó por 6 a 0 a Serbia y Montenegro, la mayor victoria albiceleste en la historia de la cita máxima junto con el triunfo por 6 a 0 a Perú en 1978.

El partido ya estaba 3 a 0 para la Argentina. Messi entró con ganas de mostrarle al planeta fútbol lo que llevaba dentro. Tres minutos después de su ingreso, tras una conexión con Juan Román Riquelme, regaló una jugada con su sello para asistir a Hernán Crespo. Luego llegó el tanto de Carlitos Tevez. ¡Qué nombres tenía la selección!

Con el 5 a 0 en el marcador, al partido parecía quedarle un solo desafío: que llegue el gol de Leo. Y Messi esquivó rivales pero no objetivos. A dos minutos de los 90, recibió un pase al espacio de Tevez, controló en el área y sacó un derechazo para la historia. Luego marcó más gritos. Cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022 para transformarse en el máximo goleador argentino en Mundiales.

Aquello ocurrió en Gelsenkirchen, Alemania.

📆 #OTD in 2️⃣0️⃣0️⃣6️⃣



One of the greatest to ever grace the football pitch made his #FIFAWorldCup debut... And it didn't take him long to get into the action 🇦🇷 @afa | pic.twitter.com/qWVJhjJgeD — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

La obra maestra de ahora, la que acaba de terminar, sucede en Kansas, Estados Unidos. Otro 16 de junio, de 2026 en este caso.

De zurda, un golazo. De derecha, una bola lisa ante el regalo del hijo de Zidane, el arquero de Argelia. Y un bombazo, también de zurda y exquisito, para cerrar el estadio. Como siempre, Leo. Reemplazado más tarde por Nico Paz, para recibir una ovación espectacular. El Mundial podía esperar...

En el primer partido correspondiente al Grupo J del Mundial 2026, la Argentina derrotó por 3 a 0 a Argelia. El capitán marcó un triplete y, con 16 conquistas, igualó al alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de la Copa del Mundo. Y superó al Gordo Ronaldo, el brasileño, por uno.

Como profesional, Messi alcanzó el gol número 923 y el 120 en 200 partidos con la camiseta de la selección argentina.

Con su presencia como titular en el debut de la selección, el rosarino se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo. Y nadie puede asegurar que no jugará una más.

La extraordinaria secuencia comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026. Un recorrido de dos décadas en la máxima competencia del fútbol internacional que ratifica la vigencia y la magnitud de una carrera irrepetible. Una auténtica locura.

De Serbia a Argelia, 20 años exactos. Se trata de la mayor brecha de un gol de un jugador en toda la historia. 20 años exactos. Dos décadas perfectas. Una carrera imposible. Y el Mundial recién empieza...