Sus declaraciones suelen generar cierto impacto. Y la entrevista que le dio a la señal francesa Canal+ no fue la excepción. En sus primeros días en París, Mauro Icardi aseguró que intentará ganar con PSG todos los títulos que no pudo conquistar con Inter, el club italiano que lo cedió a préstamo al gigante francés luego de siete años sin vueltas olímpicas. "Llegué a mi séptimo año en Inter. Soñaba jugar la Champions League y lo cumplí. Pero no logramos grandes resultados y no ganamos nada. Me quedé, anoté goles, pero luego pensé que llegó el momento de irme para ganar títulos", sostuvo Icardi.

Así, Icardi rompió el silencio y no dejó tópico sin tocar: habló de Wanda Nara (pareja y agente), Maxi López, Inter, PSG y hasta de Lionel Messi.

"Llegó el momento de empezar a ganar, y llegar a un equipo lleno de campeones como PSG era lo que quería", explicó el goleador, quien aseguró que intentará dar lo mejor de sí para convencer al club francés de que compre su pase. "Veremos lo que pasa en el próximo verano", agregó.

Por otra parte, Icardi le restó importancia a quienes lo critican y subrayó: "Quien me conoce sabe cómo soy de verdad, y eso es lo que importa" "Claro que soy juzgado más por mi vida personal que por lo que hago en el campo. Pero es algo que ocurre desde hace siete años, desde que vivo con Wanda Nara", dijo. El delantero argentino advirtió que Wanda "es una persona famosa", pero aclaró que esto no influye en su estado de ánimo ni en su rendimiento dentro de los campos de juego.

"De lo contrario no habría anotado 150 goles en Inter. Y cuando debí elegirla como agente, no lo pensé dos veces. Tomé la mejor decisión para mi familia y para mi futuro. Soy una persona que trata a hombres y mujeres por igual. Tengo tres hijos y dos hijas, le doy las mismas cosas a todo el mundo", consideró Icardi.

"¡Me doy cuenta de que es un tabú, pero nos enamoramos y tú no eliges de quién te enamoras!", señaló, sobre su relación con Wanda, expareja de Maxi López, quien era su compañero de equipo y uno de sus amigos más cercanos.

Finalmente, el delantero habló acerca de su vínculo con Messi y sobre los rumores de una mala relación con la figura de Barcelona y de la selección argentina. "Es el mejor jugador del mundo, pude conocerlo y realmente lo aprecio. No creo en estas historias, es ruido lo que se genera. No creo que venga de él, lo conozco", finalizó.