México enfrenta a Corea del Sur, con una previa alterada por el sobrevuelo de un dron

¿Espionaje? ¿La tecnología aplicada al fútbol para descubrir secretos e invadir el ámbito privado del rival? El clima de alta competencia que rodea al Mundial 2026 tuvo un episodio de tensión inesperada en las instalaciones de las Chivas del Guadalajara. En la antesala del importante partido de este jueves, a las 22 de la Argentina, entre México y Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A, la tranquilidad de la práctica del equipo asiático se vio alterada por la irrupción de un dron no identificado. El dispositivo, que sobrevoló el campo de entrenamiento, fue rápidamente detectado e interceptado por las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes mantienen un estricto protocolo de vigilancia en todas las sedes del Mundial.

Este despliegue forma parte de una estrategia de seguridad coordinada que moviliza a miles de efectivos y tecnología de vanguardia, un plan que cobra especial relevancia ante el complejo escenario de inseguridad que atraviesa el estado de Jalisco. Fuentes de seguridad confirmaron a la agencia Reuters que el dron fue neutralizado debido a que no contaba con el registro necesario para operar en un espacio aéreo restringido por el operativo mundialista.

Hong Myung-bo, entrenador de Corea del Sur, se refirió a la incursión del dron en la práctica ULISES RUIZ - AFP

Hong Myung-Bo, director técnico de Corea del Sur, se refirió al episodio con cautela, buscando minimizar cualquier impacto psicológico sobre su plantel. Según declaró el entrenador, la incursión del aparato ocurrió apenas unos momentos antes de que el equipo comenzara los trabajos tácticos. De este modo, la supuesta intención de obtener información privilegiada sobre el esquema de juego surcoreano habría resultado infructuosa. “Efectivamente, nos enteramos de que había un dron sobrevolando. Eso fue antes de desarrollar nuestra táctica. No nos afectó significativamente; más bien, no nos afectó nada, pero igual considero lamentable lo ocurrido”, afirmó Hong en la conferencia de prensa.

El partido de este jueves se perfila como una verdadera prueba de fuego para ambas selecciones. Tanto México como Corea del Sur ganaron en sus debuts y pondrán en juego el liderazgo del grupo que comparten con Sudáfrica y República Checa. “Mis jugadores ya han vivido partidos así antes, así que mañana no será diferente”, expresó el técnico surcoreano. La propuesta de Corea del Sur para contrarrestar el empuje mexicano es clara: “Tenemos que controlar el ritmo y el desarrollo del partido”.

En Qatar 2022, México, dirigido por Gerardo Martino, fue eliminado en la etapa de grupos -compartido con la Argentina- por primera vez desde Argentina 1978. Rompió una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final. Ahora, al ser local, la meta es emular lo hecho en 1970 y 1986, cuando alcanzaron los cuartos de final, su techo histórico. Debido al nuevo formato de 48 países, México necesitaría llegar a un sexto encuentro para igualar esa marca.

México buscará el segundo triunfo tras vencer a Sudáfrica en el debut ISAAC ESQUIVEL - EFE

“No puedo pensar en el sexto partido sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, como en una familia. Hace falta que todos estemos al 100 por ciento”, dijo el mediocampista Erik Lira, uno de los más destacados en el debut en su función de ser salida y conductor.

Aunque el debut ante Sudáfrica dejó los tres puntos, también sembró dudas. México contabilizó 16 tiros remates, pero solo concretó dos; además, el equipo pareció relajarse en el segundo tiempo y no aprovechó la ventaja numérica cuando el rival se quedó con nueve jugadores en los últimos 20 minutos. “Para ser el primer partido, empezar con una victoria es una buen balance”, admitió el técnico Javier Aguirre. “Podemos mejorar, por supuesto, y también debemos hacerlo”, agregó.

Aguirre también se mostró sorprendido por que varios de sus jugadores sufrieron de calambres y lo atribuyó a la presión del estreno y por jugar en casa en un Mundial. “Les pesó un poquito el escenario, no a todos, pero hubo a quienes les pesó. Afortunadamente fueron teniendo la pelota, llegamos al área rival, nunca sufrimos atrás”, afirmó el entrenador que dirige a México por tercera vez en copas del mundo. “Fue un partido 2-0, pudo ser 4-0 y nadie habría dicho lo contrario”, finalizó.

Con información de Reuters, AP y AFP.